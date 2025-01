Comment SwitchBot veut devenir une marque incontournable de la maison connectée au CES 2025

Serrure connectée, robots aspirateurs multifonctions, visiophone, la marque lance quatre nouveaux gadgets pour automatiser et connecter toute la maison.

Marque référence dans le domaine de la maison connectée, SwitchBot développe de nombreux gadgets pour améliorer le quotidien des foyers en rendant la domotique accessible.

Elle propose notamment des moteurs pour automatiser et connecter l’ouverture des rideaux et voiles, mais aussi des thermomètres, serrures et caméra connectées.

Pour cette année, la marque vient d’annoncer pas moins de quatre nouveaux produits connectés, comprenant notamment deux aspirateurs robots, une serrure connectée, ainsi qu’un visiophone.

SwitchBot S20 Pro : Un robot aspirateur laveur haut de gamme

Le SwitchBot S20 Pro est une évolution du SwitchBot S10 que nous avions déjà testé, avec de nouvelles fonctionnalités améliorant ses capacités de nettoyage.

Le S20 Pro reprend notamment le rouleau-brosse innovant du S10, en ajoutant une fonctionnalité qui lui permet de s’étendre pour nettoyer le long des murs et des plinthes. Celui-ci est continuellement nettoyé durant le nettoyage, grâce à un système de racloir qui la maintient propre. La brosse latérale a également été revue, puisqu’elle est désormais extensible pour atteindre les angles et les plinthes. Les deux brosses se dotent également d’un système anti-enchevêtrement, évitant ainsi que les poils d’animaux et les cheveux s’y emmêlent.

La puissance d’aspiration a quant à elle été augmentée, atteignant désormais 15 000 Pa pour un nettoyage plus en profondeur.

Par ailleurs, le S20 Pro est livré avec une station d’accueil tout-en-un disponible en deux configurations. La première comprend des réservoirs d’eau traditionnels, tandis que la seconde bénéficie d’un système de remplissage et de vidange automatique. SwitchBot a également rendu le S20 Pro compatible avec la station du S10, permettant ainsi de la conserver en passant à la nouvelle version.

SwitchBot Lock Ultra : Une serrure complète

La SwitchBot Lock Ultra reprend l’essentiel des fonctionnalités de la SwitchBot Lock Pro, y compris sa très large compatibilité avec la plupart des serrures et clés du marché, tout en améliorant le déverrouillage. En effet, la vitesse du moteur est désormais améliorée, tout comme le design du produit, qui est plus discret et plus premium.

La nouvelle SwitchBot Lock Ultra offre également un système de protection à six niveaux, comprenant le chiffrement AES-128, des alertes en cas de tentative d’effraction et une fonctionnalité de verrouillage automatique grâce au capteur d’ouverture inclus.

La principale nouveauté de cette serrure réside dans son triple système d’alimentation, qui fait appel à une batterie rechargeable, ainsi qu’une batterie prévue pour les temps froids et un supercondensateur microélectrique, assurant que la serrure soit toujours alimentée, même en cas d’urgence.

La nouvelle Lock Ultra est également compatible avec le clavier à lecteur d’empreintes digitales de SwitchBot, offrant de nombreuses possibilités d’ouvertures, comme un code, une empreinte et même un badge NFC. De plus, celui-ci permet d’utiliser des codes temporaires, utiles pour des visiteurs ou des employés.

La serrure s’intègre également avec le reste des produits de la marque en utilisant le hub SwitchBot, mais aussi avec Alexa, Google Assistant et Siri.

SwitchBot Video Doorbell : Un visiophone connecté avec écran

Déjà présente dans le domaine des caméras de surveillance, SwitchBot veut concurrencer des marques comme Ring en se lançant dans le domaine des sonnettes et visiophones avec la SwitchBot Video Doorbell.

Celle-ci est dotée d’une résolution de 2K, ainsi que de la vision nocturne en couleur et d’un angle de vue de 165°. Elle dispose également de la détection de mouvement intelligente et de l’enregistrement sur le cloud ou en local sur une carte SD jusqu’à 512 Go.

La SwitchBot Video Doorbell est livrée avec un écran portable de 4,3 pouces, permettant une utilisation facile et intuitive, sans configuration complexe. Le moniteur comprend également un carillon intégré de 100 dB, permettant d’entendre l’arrivée de vos visiteurs partout chez vous.

L’écran sert également de relais Wi-Fi, assurant une connexion stable avec la sonnette extérieure, tout en limitant la consommation d’énergie, ce qui permet à la sonnette de tenir jusqu’à 20 mois sur une seule charge.

SwitchBot K20+ Pro : un robot domestique multitâche

SwitchBot a également profité du CES 2025 pour lancer un nouveau mini aspirateur robot, successeur du K10+ que nous avions déjà testé. Il se caractérise non pas par ses capacité et nettoyage, mais par sa plateforme mobile adaptable FusionPlatform. Celle-ci lui permet de transporter des objets jusqu’à 8kg, permettant par exemple de déplacer des objets et d’y associer d’autres produits de la marque.

SwitchBot propose notamment différents kits, permettant par exemple d’associer le K20+ à une caméra de la marque, mais aussi un purificateur d’air ou un support pour téléphone ou tablette. Cette approche permet par exemple d’envoyer le robot dans une pièce pour y purifier l’air, ou de déplacer du linge d’une pièce à l’autre.

Le robot lui-même sera doté d’un LiDAR et de capteurs lasers pour la navigation, sans caméra embarquée. Cela semble contre-intuitif, puisque SwitchBot indique notamment qu’il sera possible de placer une caméra sur la plateforme amovible, alors même que de nombreux autres robots embarquent déjà une caméra.

De plus, l’approche semble peu utile, du moins dans la configuration présentée, puisqu’à part déplacer des objets dans une même maison, l’utilité est plus que limitée.