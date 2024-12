Apple pourrait s’attaquer à la maison connectée avec une sonnette intelligente

Et si votre porte d’entrée reconnaissait votre visage comme votre iPhone ? C’est le prochain projet d’Apple selon Mark Gurman.

Mark Gurman, journaliste de Bloomberg et référence incontournable pour les actualités Apple, a dévoilé ce qui serait les ambitions de la firme de Cupertino dans le domaine de la domotique.

Selon ses sources, Apple développerait actuellement une sonnette intelligente intégrant la technologie Face ID, cela marquerait son entrée sur un marché dominé jusqu’ici par Amazon Ring, Google Nest et d’autres acteurs comme Anker Eufy.

Après avoir connu quelques revers en 2024, notamment l’abandon de son projet de voiture électrique, Apple chercherait à se réinventer à travers trois axes majeurs : l’intelligence artificielle, la robotique et la maison connectée.

Protocole HomeKit, bien sûr, mais aussi Thread et Matter

La sonnette d’Apple s’appuierait sur le protocole HomeKit d’Apple et serait compatible avec de nombreuses serrures connectées déjà disponibles sur le marché. La marque envisagerait également des partenariats avec des fabricants de serrures pour proposer des solutions complètes dès le lancement.

Mais Apple ne s’arrêterait pas là. L’entreprise développerait parallèlement un hub domotique doté d’un écran de 6 pouces et d’un nouveau système d’exploitation dédié. Ce hub permettrait de contrôler l’ensemble des appareils connectés, de passer des appels FaceTime et de regarder des vidéos.

Apple travaillerait également sur une caméra de sécurité maison, destinée à concurrencer directement les produits de Google et Logitech, Arlo et d’autres. Cette caméra s’intégrerait parfaitement dans l’écosystème Apple et permettrait aux utilisateurs de stocker leurs enregistrements sur iCloud.

Pour supporter ces innovations, Apple développerait une nouvelle puce sans fil baptisée Proxima, qui équiperait notamment l’Apple TV et le HomePod. Cette puce faciliterait l’intégration des nouveaux standards de communication comme Thread.