Depuis l’Apple Watch et les AirPods, Apple semble avoir du mal à innover dans de nouvelles catégories de produits. La firme pourrait bien retenter sa chance du côté de la maison connectée.

Source : Apple

Un iPad Mini collé au mur de votre salon, ça vous dit ? Apple espère que oui. En effet, d’après Bloomberg, la firme s’apprêterait à lancer bientôt un écran connecté à mi-chemin entre l’iPhone, l’iPad et le Homepod. Une nouvelle incursion dans le monde de la maison connectée qui n’a pourtant, jusqu’ici, pas particulièrement porté chance à l’entreprise.

Selon Mark Gurman, ce futur produit ressemblerait à un « iPad carré » ou, plus exactement, à deux iPhone collés ensemble avec « d’épaisses bordures autour de l’écran ». Pensé pour être accroché au mur, l’accessoire servirait de « centre de contrôle pour la maison » en permettant à chacun et chacune de l’utiliser pour gérer ses accessoires domotiques (thermostat intelligent, ampoules connectées, etc), poser des questions à Siri ou lancer des discussions sur FaceTime.

Un concurrent à l’Echo Show et au Nest Hub ?

Côté logiciel, la tablette tournerait sous un système d’exploitation à part (surnommé « Pebble ») qui mixerait certaines caractéristiques de WatchOS et de la fonctionnalité « Standby » de l’iPhone. La station « de base » pourrait aussi s’accompagner de modules supplémentaires à placer dans d’autres pièces pour servir d’interphone connecté et d’écran déporté.

La fonction « Standby » de l’iPhone // Source : Apple

Il sera certes possible d’utiliser son écran tactile pour contrôler l’appareil, mais Apple imagine plus son appareil comme une sorte de Homepod 3.0 qui sera majoritairement utilisée via les contrôles vocaux offerts par Siri et Apple Intelligence. Car, oui, la bestiole embarquera évidemment des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Au delà des froufrous et du marketing, il semblerait donc qu’Apple veuille aller concurrencer des appareils comme l’Amazon Echo Show ou le Nest Hub de Google, deux écrans connectés censés simplifier le quotidien de leurs propriétaires. D’ailleurs, le prix serait, selon Bloomberg, proche de celui des accessoires du même type. Avec sans doute une petite surtaxe classique made in Apple.

Une sortie en mars prochain ?

Le produit, qui porte pour le moment le doux nom de code J490, pourrait sortir dès mars prochain, selon Bloomberg. Tim Cook en aurait fait la nouvelle priorité de l’entreprise après trois ans de développement. Il s’inscrirait dans la droite lignée d’autres produits en préparation, comme la caméra de surveillance pommée pour la maison et le robot-iPad capable de vous suivre partout chez vous.

IL semblerait qu’Apple mise donc gros sur la domotique après un départ en demi-teinte avec un Homepod qui n’a jamais parfaitement rencontré son public. Un pari audacieux après un Vision Pro qui a voulu redéfinir le monde de la réalité virtuelle sans franchement y arriver non plus.