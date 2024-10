Surprise, voici le nouvel iPad mini d’Apple : surpuissant et prêt pour Apple Intelligence

On s’attendait à un événement, mais l’annonce a finalement eu lieu par un simple communiqué de presse. Voici l’iPad mini 2024 avec un joli saut en termes de puissance de calcul.

Apple

Voilà trois ans qu’Apple n’avait pas touché à sa plus petite tablette, l’iPad mini. Pour l’occasion, la firme avait totalement repensé le design de l’objet avec un bel écran et des bords amoindris.

En 2024, pas de révolution au niveau du design, mais sous le capot, Apple propose de vraies évolutions.

De la puissance à revendre

Le plus gros changement, c’est la puce Apple A15 Bionic qui laisse sa place à une bien plus puissante Apple A17 Pro, la puce de l’iPhone 15 Pro. Cela permet à l’iPad mini de gagner une future compatibilité avec Apple Intelligence, la suite d’outils IA de la marque.

Ce n’est pas tout. Exit le stockage de 64 Go seulement, l’iPad mini de 7e génération offre de 128 à 512 Go de stockage. La connectivité sans-fil évolue pour passer au Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et offrir une compatibilité avec l’Apple Pencil Pro.

Le reste n’évolue pas. On garde le capteur Touch ID pour la biométrie et Apple Pay, l’appareil photo 12 mégapixels au dos et l’écran Liquid Retina de 8,3 pouces. La marque n’ajoute donc toujours pas de « Pro Motion » à 120 Hz ou un passage à l’Oled.

Lancement en octobre

L’iPad mini avec Apple A17 Pro sera proposé dès le 23 octobre 2024 à partir de 609 euros. Cela marque une légère hausse par rapport aux 559 euros demandés pour l’iPad mini 6 en 2021.