Apple annonce StandBy : comment votre iPhone va rendre jaloux votre réveil avec iOS 17

Apple a annoncé une nouvelle application intitulée StandBy. Celle-ci permet de profiter de son iPhone d'une nouvelle manière. Grâce à iOS 17.

L’application StandBy a été annoncée lors de la WWDC 2023. Il s’agit d’une application qui tire parti du moment où vous posez votre iPhone. Une fois installé en mode paysage sur un socle et maintenu en l’air, l’iPhone offre un affichage complètement différent de ce à quoi iOS nous avait habitués. Il tire ici entièrement parti de la nouveauté des iPhone 14 Pro et Pro Max, l’Always on. Tout cela grâce à iOS 17.

Le meilleur de votre table de nuit

Le plan d’Apple est simple : remplacer votre réveil connecté, votre Google Nest ou votre Alexa Echo à l’aide d’un simple smartphone. On peut également imaginer l’iPhone posé sur une table basse de salon.

De nombreuses utilisations de cet écran Always-on ont été annoncé. On peut voir une galerie de photo, le calendrier, divers cadrans pour indiquer l’heure de manière un peu plus stylée, gérer l’application Home ou bien suivre le score d’un match en direct ou une livraison en cours, un peu à la manière de ce que propose déjà Dynamic Island.

Bien sûr, Siri reste accessible dans ce mode, et surprise, plus besoin de dire « Dis Siri » en entier, Siri seul devrait suffire à activer l’assistant connecté grâce à iOS 17.

C’est bien gentil cet écran tout le temps allumé, mais comment faire pour dormir ? De nuit, le cadran devrait prendre une couleur rouge pour aider à s’endormir. À voir.

