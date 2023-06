Apple annonce le Mac Pro M2 Ultra, enfin un ordinateur Apple qu’on peut faire évoluer

Apple a présenté son PC fixe destiné aux Pro, le Mac Pro M2 Ultra. Le performances du précédent Mac Pro basé sur Intel sont multipliées par trois pour le CPU et par sept pour le GPU.

Lors de la WWDC 23, Apple présenté un nouveau Mac Pro, son PC fixe pour les pros. Celui-ci coûte la bagatelle de 6999 dollars et intègre la toute nouvelle puce M2 Ultra qui équipe également le tout nouveau Mac Studio M2.

Celle-ci profite de 192 Go de mémoire unifiée et peut ingérer jusqu’à 24 flux 4K et les encoder en pro RES. Oui vous avez bien lu, une seule et même machine peut faire tout cela. Elle possède une bande passante de 800 Go/s, 24 cœurs CPU, 76 cœurs GPU, offrant respectivement un gain de 20 et 30 % en performances par rapport au M2 Pro.

Par rapport Mac Pro basé sur Intel, il offre trois fois plus de performances pour la partie CPU et sept fois plus pour la partie GPU. Mentionnons aussi la présence de 32 cœurs Neural Engine.

L’évolution, l’exception réservée aux Pro

À l’arrière, on trouve une rangée de huit ports Thunderbolt 4, deux ports HDMI, une compatibilité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

Mais le détail le plus fou est la possibilité dé faire évoluer la machine dans le temps, ce qui n’est pas forcément l’habitude la maison chez Apple. Le Mac Pro avec M2 Ultra intègre en effet six slots PCIe gen 4 pour ajouter les cartes de son choix. Cela change du Mac Studio, qui pour une machine de Pro n’offre pas ce type d’option.

Apple a également profité de la WWDC 2023 pour dévoiler une nouvelle fonction d’iOS : le journal intime, baptisé Apple Journal. On peut également citer le tout nouveau MacBook Air 15 pouces. L’ordinateur 15 pouces le plus fin du marché.

