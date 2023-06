M2 Ultra : la meilleure puce d’Apple arrive enfin, sur les nouveaux Mac Studio et Mac Pro

Lors de sa conférence WWDC 2023, Apple a présenté sa dernière puce, la plus puissante jamais créée par le constructeur. Il s'agit de la M2 Ultra, qui vient mettre à jour les Mac Studio et Mac Pro, ordinateurs fixes dédiés aux professionnels.

C’est sans grande surprise qu’Apple a présenté une nouvelle puce pour ses ordinateurs : la M2 Ultra, lors de la WWDC 2023. Pour le moment, elle débarque sur les Mac Studio et Mac Pro mis à jour pour l’occasion. Mais les performances annoncées ont l’air démentielles.

Une M2 Ultra = deux M2 Max

Apple n’y est pas allé par quatre chemins : la puce M2 Ultra vient doubler les performances du M2 Max. De manière vulgarisée, Apple a fusionné deux M2 Max pour créer la M2 Max, gravée en 5 nm. On y trouve donc 24 cœurs de CPU, ce qui offrirait 20 % de vitesse en plus par rapport à la puce M1 Ultra. Côté GPU, ce sont pas moins de 76 cœurs qui sont présents.

On a également droit à 32 cœur pour la fonction Neural Engine des Mac. La bande passante de la mémoire vive de cette puce est 50 % plus élevée que la précédente, avec la possibilité de monter le tout à 192 Go de RAM. En bande passante, cela permet de transférer des données à une vitesse de 800 Go/s. Le fabricant indique que ce composant possède 134 milliards de transistors.

Des Mac Studio et Mac Pro plus performants que jamais

Dans la pratique, Apple assure que sa puce permet un traitement vidéo 50 % plus rapide sur le logiciel de montage DaVinci Resolve. On peut faire tourner 22 flux vidéo en 8K ProRes sur le nouveau Mac Studio par exemple.

La marque annonce cela comme six fois plus rapide que l’iMac le plus puissant utilisant un processeur Intel. Cela permet aussi de connecter un ordinateur fixe équipé de cette puce à six écrans Pro Display XDR simultanément.

Installée dans le Mac Pro, cette puce offrirait des vitesses de traitement trois fois plus rapides que le meilleur Mac Pro sous Intel, et sept fois plus rapide que le Mac Pro Intel le moins puissant.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !