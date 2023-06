Apple Mac Studio M2 : des performances en forte hausse et la nouvelle puce M2 Ultra

Apple dévoile à l'occasion de la keynote inaugurale de la WWDC 2023, son nouvel ordinateur de bureau Mac Studio équipé des puces M2 Max et M2 Ultra. Au programme : une puissance revue à la hausse, et le support d'écrans 8K encore plus nombreux, à une fréquence très élevée.

Lors de la WWDC 2023, Apple a mis au goût du jour son ordinateur de bureau, le Mac Studio. Cette année, cette version boostée du Mac mini passe aux puces M2. Et plus exactement, aux puces M2 Max, que l’on connaît déjà, ainsi qu’à la toute nouvelle M2 Ultra. Il s’agit en réalité de deux puces M2 Max reliées l’une à l’autre.

Des performances en forte hausse

Par rapport au Mac Studio équipé d’une puce M1 Max, le M2 Max promet une hausse des performances considérables : 25 % dans la plupart des cas, et 50 % de temps en moins pour le rendu sur Adobe After Effect. Le Mac Studio en M2 Max serait quatre fois plus rapide que l’iMac Intel le plus rapide, dont la commercialisation s’est arrêtée en 2021.

En passant au M2 Ultra, les performances font un bon en avant encore plus important. Il est question de performances en hausse de 50 % pour le traitement des vidéos. Apple annonce que le Mac Studio équipé du M2 Ultra est six fois plus rapide que l’iMac le plus puissant de l’ère Intel. Ce qui prouve la puissance phénoménale des puces Apple.

La 8K à 240 Hz au programme

Le Mac Studio en M2 Ultra est capable de prendre en charge six écrans Apple Pro Display XDR en temps réel, ce qui représente environ 100 millions de pixels. Même la version en M2 Max supporte les écrans 8K, grâce à une bande passante HDMI plus élevée que l’ancien Mac Studio. La fréquence peut même grimper à 240 Hz, en 8K.

Le nouveau Mac Studio est équipé d’un port Ethernet 10 Gb, un port HDMI, un slot micro SDXC, quatre ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A et une sortie audio en mini-jack.

Il est possible de configurer le Mac Studio M2 Ultra avec 192 Go de mémoire vive, avec une bande passante de 800 Go/s et une capacité de stockage maximale de 8 Go. Le Mac Studio supporte le Bluetooth 5.2 ainsi que le nouveau Wi-Fi 6E.

En configuration maximale, le Mac Studio intègre un processeur avec 24 cœurs, et une puce graphique (GPU) équipée de 76 cœurs. Enfin, le Neural Engine est 40 % plus rapide que sur la génération précédente.

Le Mac Studio M2 pourra être commandé dès ce soir, à partir de 2 399 euros ou 2 159 euros pour les tarifs éducation.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).