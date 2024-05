Pourquoi les ordinateurs les plus chers d’Apple seront temporairement moins performants que les iPad

Le nouvel iPad Pro M4 d'Apple va rester l'un des appareils les plus puissants de la gamme pendant quelques mois. Les Mac Pro et Mac Studio devraient en effet attendre 2025 avant de recevoir la nouvelle puce M4, bien plus puissante que l'actuelle M2, dans certaines tâches.

Apple vient tout juste de dévoiler sa nouvelle tablette, l’iPad Pro M4. La grande nouveauté, outre l’écran OLED, c’est l’intégration d’une puce Apple M4. Plus puissante que l’Apple M3 qu’on trouve dans les MacBook, et largement plus puissante que l’Apple M2 intégrée aux Mac Pro et Mac Studio. Mark Gurman, célèbre journaliste spécialisée dans les rumeurs Apple nous informe via Bloomberg que cette situation incongrue devrait durer encore de nombreux mois.

Mac Studio et Mac Pro privés d’Apple M4 ?

En effet, selon l’américain, Apple ne prévoirait pas d’intégrer la nouvelle puce M4 dans les Mac Pro et Mac Studio avant la moitié de l’année 2025. Nos confrères américains de The Verge montrent, avec des résultats de benchmark Geekbench le côté cocasse de cette situation. Comme on peut le voir sur cette image, l’iPad Pro M4 est plus performant que le Mac Studio doté d’une puce M2 Ultra. Mais attention, cela est vrai dans certaines situations, lorsque le processeur utilise un seul cœur.

Dans le cas contraire, la puce M2 Ultra reprend le dessus, grâce à ses cœurs plus nombreux. N’oublions pas également que l’intérêt des Mac Studio et Mac Pro se retrouve sur leur connectique, leur refroidissement bien meilleur (permettant de maintenir les performances sur une longue durée), leur quantité de RAM, de stockage, et la présence de macOS. Il serait ridicule de comparer uniquement l’iPad aux Mac du seul point de vue du processeur utilisé.

La bonne nouvelle, c’est qu’Apple prévoirait bien d’intégrer la nouvelle puce Apple M4 dans les futurs MacBook Pro, iMac et Mac Mini. Le MacBook Air devra attendre 2025 pour recevoir l’Apple M4, comme les Mac Studio et Mac Pro. Ces derniers devraient bien entendu recevoir des versions plus performantes, M4 Ultra voire Max.