Le passage des nouveaux iPad Pro M4 à la technologie d'affichage Oled aurait pu permettre la prise en charge d'un mode « Always-on » similaire à celui des derniers iPhone Pro... mais il n'en est rien. Du moins pour l'instant.

Équipés pour la première fois d’écrans Oled, les nouveaux iPad Pro M4, dévoilés par Apple à l’occasion d’une conférence tenue le 7 mai dernier, délaissent leurs anciennes dalles LCD (et Mini-LED) pour des panneaux organiques proches de ceux installés sur les dernières générations d’Apple Watch et d’iPhone Pro. Dans un communiqué, la marque parle même d’un écran « révolutionnaire ».

À la différence des autres produits, Apple n’a toutefois pas jugé bon d’ajouter à ses nouveaux iPad Pro un mode « Always-on » permettant l’affichage persistant de certaines informations (heure, notifications, météo, raccourcis…) sur l’écran de verrouillage, même lorsque l’appareil est en veille. Une fonction que l’on trouve pourtant sur les Apple Watch depuis le lancement de la Series 5 en 2019, et sur les iPhone haut de gamme depuis l’arrivée des modèles 14 Pro en 2022.

Une fonction qu’Apple introduirait plus tard ? Pas si sûr…

Cette absence trouve son explication sur le plan technique. Les écrans Oled des nouveaux iPad Pro disposent bien d’une fréquence d’affichage variable, mais pas tout à fait du même type que sur les iPhone 14 Pro et 15 Pro. D’après les informations techniques communiquées par Apple, les iPad Pro M4 se contentent en effet d’une dalle Oled variant entre 10 et 120 Hz… tandis que les écrans Oled LTPO des derniers iPhone Pro oscillent cette fois entre 1 et 120 Hz.

C’est précisément en abaissant la fréquence de rafraîchissement de leur écran à 1 Hz seulement que ces iPhone peuvent offrir un mode « Always-on » sans trop affecter leur autonomie. Les informations affichées sur leur écran de veille sont alors mises à jour une fois par seconde seulement. Dans le cas d’une fonction équivalente sur les derniers iPad Pro, elles seraient mises à jour 10 fois chaque seconde… pour une consommation énergétique nettement accrue.

En clair, les iPad Pro M4 se trouvent exactement dans la même situation que les iPhone 13 Pro en 2021. Eux aussi disposaient d’un écran Oled à rafraîchissement variable compris entre 10 et 120 Hz. Une spécificité qui ne leur avait pas permis de profiter d’un quelconque mode « Always-on ». Apple a d’ailleurs fait de la fréquence 1 Hz un prérequis pour l’activation de cette fonctionnalité.

Il y a donc fort à parier que les nouveaux iPad Pro n’y soient tout simplement jamais éligibles… à moins que la firme ne revoie ses critères en la matière. C’est peu probable, mais ce n’est pas complètement impossible non plus.

Quid d’iPadOS 18 ?

On sait, par exemple, que la firme aurait pour projet de lancer des docks dédiés à ses iPad Pro M4. Ces accessoires se prêteraient très bien à l’ajout d’un mode « Always-on », qui pourrait éventuellement être déployé avec iPadOS 18 à la rentrée. Cette piste nous paraît quand même assez cahoteuse dans l’immédiat, et l’on préfère ne pas la prendre trop au sérieux en l’absence d’éléments plus concrets à se mettre sous la dent.

On en saura sans doute plus avec la WWDC 2024.