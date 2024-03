La WWDC 2024 d’Apple se tiendra du 10 au 14 juin : voici ce que l’on attend

Du 10 au 14 juin 2024 se tiendra la World Wide Developers Conference (WWDC) d'Apple. Cette année, c'est iOS 18, la mise à jour majeure du système d'exploitation pour l'iPhone, qui devrait être la star de l'événement.

Apple a confirmé dans un communiqué de presse que la World Wide Developers Conference (WWDC) de cette année se déroulerait du 10 au 14 juin 2024.

Cet événement annuel, qui rassemble des développeurs du monde entier, sera l’occasion pour Apple de présenter ses dernières innovations logicielles et matérielles.

Une conférence d’ouverture à ne pas manquer

Comme chaque année, la WWDC proposera de nombreuses sessions de développeurs qui seront diffusées gratuitement sur Internet. La conférence d’ouverture, particulièrement attendue par les consommateurs, sera retransmise en direct sur Internet. Nous la suivrons en direct sur Frandroid pour vous tenir informés des dernières annonces.

iOS 18 : la mise à jour majeure attendue

Selon les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois, iOS 18 sera le point culminant de la WWDC 2024. Selon les dernières informations, iOS 18 serait considéré par Apple comme la mise à jour « la plus importante » de l’histoire des iPhone.

Elle vise à offrir aux utilisateurs plus de liberté dans la personnalisation de l’écran d’accueil et à introduire un certain nombre de fonctionnalités d’IA. Il est aussi question d’un changement de design et d’un éventuel partenariat avec Google pour intégrer l’IA Gemini.

Parmi ces fonctionnalités, on peut citer une nouvelle version de Siri basée sur un grand modèle linguistique, la création automatique de listes de lecture dans Apple Music, des fonctions d’IA dans les applications Pages, Numbers et Keynote, ainsi qu’une recherche Spotlight améliorée capable d’effectuer des tâches plus complexes.

Les autres mises à jour et annonces attendues

En plus d’iOS 18, Apple devrait également annoncer iPadOS 18, visionOS 2, watchOS 11, macOS 15 et tvOS 18. Cependant, les mises à jour pour l’Apple Watch et l’Apple TV 4K seront probablement moins ambitieuses que iOS 18.

Apple profitera peut-être de cette conférence de presse pour annoncer du nouveau matériel. Cette année, le timing serait particulièrement adapté pour les AirPods de quatrième génération et les AirPods Max avec port USB-C.