De nouveaux AirPods devraient arriver en 2024, à quoi faut-il s’attendre ?

Selon un journaliste bien informé, l'année 2024 devait être particulièrement importante pour les petits écouteurs d'Apple.

Les smartphones évoluent généralement tous les ans. Nouveau processeur, nouvel écran, nouveaux capteurs photo… les nouveautés ne manquent pas. Pour les écouteurs en revanche, ce n’est pas la même histoire, et pour cause puisqu’il y a moins de composants à améliorer !

Pourtant, il semblerait que l’année 2024 soit particulièrement marquante pour les AirPods, les true wireless d’Apple.

De nouveaux modèles d’AirPods à venir

Le dernier rafraichissement de gamme pour les AirPods date de 2023, mais ce n’était pas une nette amélioration. Il ne s’agissait alors pas d’un réel nouveau modèle, mais d’une déclinaison des AirPods Pro 2 avec un boitier doté d’un port USB-C au lieu de Lightning.

Néanmoins, Mark Gurman, journaliste réputé officiant chez Bloomberg, avance que « 2024 sera une année exceptionnelle pour le plus petit produit d’Apple ». Selon lui, Apple préparerait deux nouveaux modèles d’écouteurs Bluetooth, sur l’entrée et le milieu de gamme, venant ainsi remplacer les AirPods 2 et AirPods 3.

Ce n’est pas la première fois qu’il avance cela, puisqu’en décembre dernier, il promettait déjà trois nouveaux modèles d’AirPods pour 2024, dont une deuxième génération d’AirPods Max. Précisons toutefois qu’il pense dorénavant que la deuxième génération de casque sans fil de la marque n’est plus prévue pour 2024, mais qu’une version USB-C serait toujours au programme avec de nouveaux coloris en prime.

À quelles nouveautés peut-on s’attendre ?

Il est temps de revoir la gamme d’AirPods, mais comment ? Quelles nouveautés sont attendues ?

Tout d’abord, Apple pourrait proposer de la réduction de bruit active (ANC) sur un modèle de milieu de gamme non « Pro » pour rivaliser avec la concurrence actuelle qui propose désormais cette fonctionnalité (indispensable selon nous) même à moins de 100 euros. Cela permettrait également de profiter du mode « Transparent », particulièrement efficace chez Apple. Cette intégration pourrait également passer par l’intégration d’une puce H2 pour gérer les traitements audio, alors que les AirPods 2 et 3 actuellement disponibles reposent encore sur la puce H1, datant de 2019.

Cela concernerait surtout le modèle de milieu de gamme, que l’on imagine être des AirPods 4. On peut aussi s’attendre à des AirPods « Lite » (ou SE ?) pour remplacer la seconde génération actuellement disponible à 149 euros. À voir cependant ce que la marque pourrait ajouter pour justifier le changement de nom.