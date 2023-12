Apple compterait lancer des AirPods moins chers, mais avec réduction de bruit

Selon les informations de Mark Gurman, Apple compterait mettre le paquet sur les Ă©couteurs et casques sans fil en 2024.

Cette annĂ©e, Apple s’est fait plutĂ´t discret sur le sujet de ses Ă©couteurs et de l’audio sans fil. Si la firme a bien lancĂ© une nouvelle enceinte HomePod 2 et une version revisitĂ©e de ses AirPods Pro 2, elle n’a lancĂ© aucun produit majeur pour sa gamme AirPods. NĂ©anmoins, cela pourrait changer dès l’an prochain avec un programme particulièrement chargĂ© Ă en croire les informations de Mark Gurman.

Dans sa newsletter Power On publiĂ© ce dimanche, le journaliste de l’agence Bloomberg revient en effet sur les projets d’Apple concernant sa gamme de montres connectĂ©es, mais Ă©galement au sujet des AirPods. Et Ă en croire ses informations, Apple compterait mettre le paquet pour ses casques et Ă©couteurs sans fil en 2024.

Ainsi, le constructeur compterait lancer l’an prochain deux nouvelles paires d’Ă©couteurs sans fil estampillĂ©es AirPods non pro. Rappelons que les AirPods de troisième gĂ©nĂ©ration ont Ă©tĂ© lancĂ©s fin 2021. NĂ©anmoins, d’après Mark Gurman, les Ă©couteurs auraient du mal Ă se vendre, notamment en raison de l’absence de fonctionnalitĂ© pertinente Ă la fois par rapport aux AirPods Pro 2 et aux modèles concurrents vendus au mĂŞme prix. L’un des principaux griefs serait l’absence de rĂ©duction de bruit et d’isolation passive.

Apple compterait cependant remĂ©dier Ă ce souci en proposant une paire d’Ă©couteurs AirPods intermĂ©diaire. Il s’agirait ainsi d’Ă©couteurs dotĂ©s d’une rĂ©duction de bruit active, mais sans pour autant ĂŞtre qualifiĂ©s de « Pro ». Ils seraient par ailleurs commercialisĂ©s Ă un tarif plus attractif que les AirPods Pro 2. Par ailleurs, le constructeur prĂ©parerait bel et bien, pour l’an prochain, des AirPods de quatrième gĂ©nĂ©ration, avec un nouveau design pour les Ă©couteurs comme pour le boĂ®tier et une connectique USB-C — et non pas Lightning — pour l’Ă©tui de recharge.

Un nouvel AirPods Max, des AirPods Pro 3 et des fonctions d’aide auditive

Outre ces nouveaux Ă©couteurs, le constructeur prĂ©parerait Ă©galement un nouveau casque AirPods Max pour l’an prochain. Il s’agirait de la deuxième gĂ©nĂ©ration de casque Apple, quatre ans après le premier AirPods Max. Les nouveautĂ©s seraient cependant plus limitĂ©es, puisqu’Apple se contenterait de nouveautĂ©s mineures, Ă savoir de nouveaux coloris et l’intĂ©gration d’une connectique de charge USB-C en lieu et place du Lightning.

Dans le domaine de l’audio, outre ses produits, Apple compterait apporter de nouvelles fonctionnalitĂ©s Ă ses AirPods, notamment dans le but d’aider les personnes malentendantes. Ă€ l’instar de ce que peut proposer Sennheiser sur ses Conversation Clear Plus, Apple devrait notamment ajouter des fonctions d’aide auditives Ă ses casques et Ă©couteurs. La fonction serait actuellement en cours de dĂ©veloppement et pourrait ĂŞtre lancĂ©e dès l’an prochain.

Enfin, Apple compterait garder quelques nouveautĂ©s pour 2025 avec une nouvelle gĂ©nĂ©ration d’AirPods Pro prĂ©vue pour dans deux ans. L’objectif serait surtout de revoir le design des Ă©couteurs avec un meilleur confort, mais Ă©galement quelques fonctions de santĂ©, de mesure de la tempĂ©rature ou de la frĂ©quence cardiaque en cours de dĂ©veloppement.