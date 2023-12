Apple Watch X : design et données de santé… de belles nouveautés seraient prévues pour 2024

Apple miserait non seulement sur un nouveau design, mais également la mesure de la tension artérielle et de la détection de l'apnée du sommeil sur ses montres connectées en 2024.

Alors que l’année arrive à sa fin, le journaliste Mark Gurman, de l’agence Bloomberg, fait le point sur les nouveautés à venir dès l’an prochain sur les différentes gammes de produits Apple. Outre les AirPods, le journaliste a notamment dévoilé certaines informations concernant les prochaines fonctionnalités attendues sur les montres connectées du constructeur, les Apple Watch.

Dans sa newsletter Power On en date de ce dimanche, le journaliste vient confirmer les différentes prévisions qu’il a déjà eu l’occasion de faire le passé au sujet de celle que l’on attend sous le nom d’Apple Watch X. D’après lui, Apple devrait bel et bien lancer l’an prochain « au moins un modèle avec un nouvel aspect ». Surtout, Apple devrait particulièrement optimiser ses différents capteurs et ajouter deux nouvelles mesures, attendues de longue date, sur ses montres connectées :

Apple travaille sur une paire de fonctions de santé conçues pour amener la montre connectée vers de nouveaux sommets : l’hypertension et la détection de l’apnée du sommeil. Cette technologie […] alertera les utilisateurs si la montre pense qu’ils ont une de ces conditions et suggérera des examens médicaux.

Des Apple Watch aux ventes décevantes pour 2023

Selon Mark Gurman, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2, lancées cette année, décevraient Apple en termes de ventes pour la période des fêtes. Cela s’expliquerait surtout par le manque d’innovation sur ces deux montres qui concentrent leurs nouveautés sur la puissance du processeur, la luminosité de l’écran et l’intégration du double tap. Selon lui, il ne s’agit « pas d’une raison de changer de modèle ».

Apple compterait donc sur les nouveautés liées à la santé pour changer la donne avec les Apple Watch de l’an prochain et notamment la future Apple Watch X. Rappelons que le sujet de la mesure de la pression artérielle est un marronnier dans le domaine des montres connectées, notamment du côté d’Apple. Depuis plusieurs années, les rumeurs se font de plus en plus insistantes au sujet des plans d’Apple dans ce domaine.

Il faudra encore patienter près d’un an avant d’en savoir plus sur les prochaines montres connectées d’Apple. Elles devraient en effet être annoncées en septembre 2024, en même temps que les iPhone 16 et 16 Pro.