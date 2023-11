Comment Apple voudrait révolutionner la santé avec ses produits dès 2024

De nouvelles révélations viennent nous en apprendre davantage sur les projets d'Apple en matière de santé connectée. En interne, de vives discussions seraient en cours sur la marche à suivre.

En septembre 2014, Tim Cook annonçait en grande pompe le lancement d’une nouvelle gamme de produits chez Apple : l’Apple Watch, sa première montre connectée. En plus d’être une extension de son iPhone, elle se rêvait à être un réel produit de santé connectée. Près de dix ans plus tard, l’entreprise aurait toujours de grandes ambitions, avec des nouveautés qui pourraient arriver dès l’année prochaine, pour fêter la décennie de l’Apple Watch.

Les projets d’Apple pour 2024 en matière de santé : Apple Watch, Vision Pro et AirPods

C’est le journal Bloomberg qui révèle ce sur quoi Apple travaillerait avec les nouveautés qui pourraient arriver en 2024, grâce à des sources proches de l’entreprise. Une future Apple Watch pourrait détecter l’hypertension ainsi que l’apnée du sommeil : cette dernière serait prévue sur les Apple Watch de 2024, a priori la Watch Series 10. Ce n’est pas la première fois qu’on en entend parler : le suivi de l’apnée du sommeil était déjà pressenti pour la Watch Series 8. La pression artérielle pourrait aussi faire son apparition en 2024 ou en 2025.

Quant aux AirPods, ils s’équiperaient de capacités d’aide auditive : ils pourraient même remplacer les traditionnels sonotones. Ils pourraient d’ailleurs obtenir certaines données d’audition. Pour l’instant, on trouve la fonction Amplificateur de conversation sur les AirPods Pro et les AirPods Pro 2, qui permet d’amplifier les voix. Elle est pratique pour les personnes malentendantes, bien que limitée.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs appareils et applications pour s’endormir ?

Faire du sport avec le Vision Pro : pour ignorer les relous à la salle ?

Apple a aussi de grandes ambitions pour son casque de réalité mixte, le Vision Pro, attendu pour le début de l’année prochaine. La société voudrait en faire un « appareil de santé et de remise en forme » selon les journalistes Mark Gurman et Drake Bennett. Le Vision Pro pourrait voir arriver des « fonctions anti-anxiété et de méditation améliorée pour le produit, ainsi que sur un système de réalité virtuelle destiné à renforcer la pensée positive et à améliorer la santé mentale. »

Les capteurs pourraient même scanner les yeux pour obtenir des données sur la santé cognitive. Apple réfléchirait à apporter son abonnement Fitness+ sur le Vision Pro. Enfin, il pourrait y avoir à l’avenir un système de suivi entier du corps, pour analyser les mouvements des jambes pendant un exercice physique. Cela fait penser à une autre rumeur, qui nous apprenait que les AirPods pourraient un jour surveiller la posture de son utilisateur.

Pour aller plus loin

Apple Vision Pro : les premiers tests sont là

Des fonctions intéressantes, mais qui interrogent sur le confort apporté par le Vision Pro. Pour pouvoir pratiquer une activité physique, il faudrait que le casque soit confortable, mais aussi qu’il tienne sur le crâne. Or, il semblerait que justement le confort ne soit pas au rendez-vous : Apple chercherait des solutions pour régler ces soucis.

Cela concernerait notamment les porteurs de lunettes. De plus, la lanière supérieure ne serait pas fournie de base avec le casque : il faudrait l’acheter en option. Difficile de dire si toutes ces fonctionnalités dédiés au sport arriveront sur le Vision Pro : durant sa présentation en juin, Apple n’a pas mentionné cet usage du tout, réservant ce casque à la bureautique et au divertissement. Pour répondre au problème des lentilles, Apple pourrait installer des cliniques dans ses boutiques : la firme aurait réfléchi à des cliniques médicales dans ses Apple Store.

Une IA qui se prend pour un coach en santé

Ils ajoutent qu’Apple « continue de travailler sur un service payant de coachs en santé utilisant l’intelligence artificielle. » Ce dernier pourrait générer des recommandations alimentaires, de sommeil ainsi que d’exercices, en se basant sur les données collectées par les appareils de son utilisateur. D’ailleurs, Santé pourrait s’appuyer sur les caméras de l’iPhone pour suivre la position des utilisateurs durant leurs exercices physiques.

Les projets abandonnés par Apple

Bloomberg nous apprend aussi des projets importants stoppés par Apple. Selon les journalistes, l’entreprise aurait voulu intégrer le suivi nutritionnel dans l’application Santé, mais ce n’est pas tout. Des objets connectés complémentaires à l’Apple Watch auraient été développés : une balance ainsi qu’un brassard de tensiomètre. Des appareils conçus par Jony Ive, designer iconique d’Apple, qui a quitté l’entreprise depuis.

Des prototypes de bracelets avec des capteurs sous le poignet, un traceur de sommeil qui se place sur le lit ainsi qu’un appareil de chevet avec des capteurs auraient été développés. Heureusement, tous ont été intégrés directement dans l’Apple Watch par la suite. On apprend aussi que l’Apple Watch et l’application Santé auraient pu être compatibles avec tous les smartphones Android. L’idée était de permettre à un plus grand nombre de consommateurs d’accéder aux fonctionnalités de la montre, notamment dans les pays où Apple n’est pas en haut du classement. Un projet finalement abandonné, l’Apple Watch étant un des moteurs de ventes de l’iPhone.

Un autre grand projet d’Apple débuté il y a de nombreuses années, c’est le capteur de glucose pour les personnes diabétiques. Il n’est toujours pas abandonné, mais « selon des personnes au fait des efforts déployés, il est peu probable qu’il se retrouve dans un produit avant au moins quelques années. »

Pourquoi Apple irait plus loin dans l’analyse des données

Toutes ces nouveautés, on peut logiquement s’y attendre : selon les mots de Tim Cook lui-même, c’est dans son domaine qu’Apple apportera sa plus grande contribution à l’humanité. Les enjeux économiques sont grands : Bloomberg rappelle que d’ici à dix ans, le marché des traceurs de santé et de fitness pourraient représenter un marché à 200 milliards de dollars. Dans la mesure où Apple a atteint une forme de plafond de verre sur celui du smartphone, s’attaquer à plus grande échelle à un autre représente une opportunité de croissance économique.

Pour l’instant, sur la plupart des données de santé, Apple se réserve de donner son avis. Par exemple, Santé indique que « les mesures d’oxygène dans le sang ne sont pas destinées à un usage médical. » Pour Mark Gurman et Drake Bennett pourtant, l’entreprise chercherait à aller plus loin. Apple voudrait obtenir l’approbation des autorités sanitaires pour interpréter les données de santé. Le thermomètre de l’Apple Watch pourrait alors détecter la fièvre, au lieu de se cantonner au suivi de la fertilité.