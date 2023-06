Apple Vision Pro : le casque serait livré sans ces accessoires pourtant essentiels

D’après les informations de Mark Gurman, Apple livrerait son casque Vision Pro sans lanière supérieure et sans lentilles correctrices… même si ces dernières semblent essentielles pour offrir un confort optimal à l’utilisateur.

Désormais officiel, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro commence à être testé à plus grande échelle en interne. C’est ce que nous dit Mark Gurman. Dans sa newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg, souvent bien informé, révèle que le casque d’Apple serait désormais testé par plusieurs milliers de personnes. Et si seuls les cadres les plus gradés d’Apple ont le droit d’emmener leur exemplaire chez eux, les premiers retours d’expérience en conditions réelles d’utilisation commencent à émerger.

On apprend ainsi que le casque serait un peu lourd à l’usage. Il faut dire que le Vision Pro est essentiellement composé de verre et d’aluminium, au lieu des matières plastiques majoritairement utilisées par la concurrence. Le poids de ces matériaux aurait un impact sur le confort d’utilisation, ce qu’Apple avait prévu. Pour compenser, la firme mise sur une lanière supérieure permettant de mieux répartir la charge, améliorant ainsi le confort du casque, mais aussi son maintient sur la tête de l’utilisateur.

Un casque vendu « à partir » de 3499 dollars…

D’après Mark Gurman, Apple ne considérerait toutefois pas cet accessoire comme essentiel… et n’aurait donc pas, à ce stade, l’intention de le fournir par défaut avec son casque. Selon les informations glanées par le journaliste, la firme prévoirait plutôt de le vendre séparément, sous la forme d’une option à sélectionner au moment de passer commande.

Mark Gurman rappelle d’ailleurs qu’Apple a annoncé son Vision Pro « à partir de 3499 dollars » laissant entendre que des options seraient effectivement là pour faire gonfler le prix final du produit. La lanière supérieure en ferait donc partie, au même titre que les lentilles correctrices Zeiss vouées aux utilisateurs portant des lunettes de vue, estime Mark Gurman. En d’autres termes, il faudrait donc acheter des accessoires optionnels pour profiter de l’Apple Vision Pro dans des conditions optimales.

Notons néanmoins que le casque n’arrivera pas sur le marché avant le début d’année 2024. Apple a donc un peu plus de 6 mois pour éventuellement changer d’avis. Sur ce point, les tests en cours devraient être déterminants dans la stratégie adoptée par la marque. Rappelons par ailleurs qu’Apple aurait en parallèle commencé à travailler à l’élaboration de deux autres casques de réalité mixte : une version upgradée de l’actuel Vision Pro et une mouture plus abordable dont nous vous avions récemment parlé.

