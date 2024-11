Apple Vision Pro : pas de casque de réalité mixte plus abordable avant au moins 2027 ?

Les amateurs de réalité mixte devront sûrement patienter plus longtemps que prévu pour une version abordable de l’Apple Vision Pro, Apple ayant probablement reporté le projet.

Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, le développement du modèle économique a été reporté au-delà de 2027, une nouvelle qui risque de décevoir de nombreux passionnés qui s’attendaient à pouvoir découvrir cette nouvelle technologie à un tarif plus abordable.

Le Vision Pro original, commercialisé à 3 500 dollars, n’a pas rencontré le succès commercial escompté. Bien que technologiquement impressionnant, son prix élevé et sa disponibilité limitée l’ont confiné à un marché de niche. Apple prévoirait de lancer un successeur équipé de la puce M5 l’année prochaine, mais le prix devrait rester similaire.

La version abordable, initialement prévue autour de 2 000 dollars, devait intégrer une puce de série A plutôt que M, et un écran avec une densité de pixels réduite. Cependant, Kuo souligne que le principal obstacle n’est pas tant la réduction des coûts que le manque de cas d’utilisation convaincants pour le grand public.

L’analyste établit un parallèle intéressant avec la gamme HomePod. Même l’introduction du HomePod mini, plus accessible, n’a pas permis de démocratiser les enceintes connectées d’Apple. Un scénario qui pourrait se répéter avec le Vision Pro abordable.

La production du Vision Pro première génération devrait cesser d’ici la fin de l’année. Apple concentrera ses ressources sur le développement du modèle de deuxième génération, prévu pour fin 2025 ou début 2026. Il embarquera la puce M5 et devrait offrir des fonctionnalités améliorées.

Tim Cook, PDG d’Apple, a reconnu que le Vision Pro actuel n’était pas destiné au grand public, mais plutôt aux utilisateurs désireux d’expérimenter la technologie de demain. Apple tente néanmoins d’élargir l’attrait de l’appareil avec visionOS 2, introduisant des fonctionnalités comme le Mode Voyage et l’affichage virtuel Mac.

Pour l’instant, les consommateurs intéressés par la réalité mixte d’Apple devront soit investir dans le modèle haut de gamme, soit faire preuve de patience. Le report au-delà de 2027 suggère qu’il faudra encore plusieurs années avant qu’une version plus accessible ne voie le jour.

