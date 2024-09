Le prochain Apple Vision Pro arriverait avec une puce M5, en 2026

On apprend que le prochain Apple Vision Pro serait doté de la puce M5, qui n’a pour le moment pas été annoncée par Apple. Cette prochaine version du casque de réalité mixte entrerait en production dans un an, au second semestre 2025. De quoi imaginer une sortie début 2026, deux ans après le Vision Pro premier du nom.

Tout porte à croire qu’Apple veuille transformer l’essai de son Vision Pro, malgré des chiffres de vente moins bons que prévu. La firme voudrait intégrer sa puce M5 dans un prochain modèle, avec Apple Intelligence. Pas d’arrivée planifiée avant 2026 a priori donc.

Le prochain Apple Vision Pro serait équipé d’une puce M5

C’est l’expert bien renseigné de l’industrie tech chinoise Ming-Chi Kuo qui révèle dans une publication sur Medium que le Vision Pro avec une puce M5 devrait entrer en production de masse lors du second semestre 2025, soit dans un peu moins d’un an. Bien renseigné, il affirme que « la chaîne d’approvisionnement du Vision Pro M5 restera essentiellement la même. Les nouveaux fournisseurs d’Apple, tels que Zhaowei, sont susceptibles d’attirer davantage l’attention des investisseurs. »

La puce M5 devrait arriver auparavant au moins dans le MacBook Pro qui devrait sortir en 2025, et peut-être dans un prochain iPad Pro ou dans un Mac Mini. Si Apple veut sa puce la plus puissante et de dernière génération dans ce futur Vision Pro, ce serait pour augmenter considérablement la puissance de calcul disponible. De quoi avoir une expérience utilisateur d’Apple Intelligence la plus fluide possible. Apple Intelligence et plus généralement l’IA générative dans le casque doit permettre d’améliorer l’interface homme-machine, grâce à un bon suivi oculaire et au contrôle gestuel. On ignore toujours si Apple compte intégrer Apple Intelligence dans le Vision Pro actuel : la marque n’a rien confirmé à l’heure actuelle, comme le rappelle 9to5Mac. Pourtant, il est équipé de la puce M2, tout comme les iPad et Mac qui eux, prennent en charge ces fonctions d’IA.

Réduire les coûts de production : l’autre objectif d’Apple avec son casque de réalité mixte

Selon Ming-Chi Kuo, le reste de la fiche technique de ce prochain casque de réalité mixte ne devrait pas trop changer. L’objectif pour Apple, ce serait aussi de réduire les coûts de production, et ainsi peut-être le prix de vente. Et pour cause : à 4000 euros, tout est cher dans l’Apple Vision Pro.

Après l’innovation technologique et l’essai d’Apple avec cette dernière, la firme doit confirmer avec une meilleure expérience utilisateur et davantage d’usages possibles. D’un autre côté, des rumeurs affirment qu’Apple travaillerait sur un casque de réalité mixte simplement nommé Apple Vision, qui serait bien moins cher.