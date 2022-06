Apple M2 : des performances vraiment impressionnantes

Apple vient enfin de dévoiler sa puce M2, successeur de la M1.

L’Apple M2 reprend le combat du M1 pour augmenter l’efficacité énergétique de son prédécesseur. On trouve 20 milliards de transistors dans une puce gravée en 5 nm avec un process de seconde génération.

Un processeur 18 % plus rapide

Cela permet à l’entreprise d’annoncer 18 % de performances en plus sur la partie processeur comparé à l’Apple M1, pour une consommation similaire (environ 15 watts). On trouve toujours 8 cœurs, séparés en deux : quatre cœurs haute performance (16 Mo de cache partagé) et quatre cœurs haute efficacité (4 Mo de cache partagé). La puissance de l’ensemble est indiquée à 3,6 teraflops par seconde.

Une puce graphique 35 % plus rapide

Sur la partie graphie, le nouveau GPU de l’Apple M2 apporte un gain en puissance de 35 %. Sur la partie efficacité énergétique, la puce graphique de l’Apple M2 apporte 25 % de puissance supplémentaire pour la même consommation d’énergie. Le GPU sera disponible dans des configurations intégrant jusqu’à 10 cœurs.

Une mémoire 50 % plus rapide

La mémoire unifiée est de la LPDDR5 avec une bande passante 50 % plus élevée : 100 Go/s. On trouvait sur l’Apple M1 de la LPDDR4. Apple indique une capacité maximale de 24 Go.

Vidéos 8K et écrans 6K

Le Neural Engine a été revu, avec 40 % de performances en plus et 16 cœurs, permettant de traiter 15,8 trillions d’opérations par seconde. Le Media Engine a également été mis à jour pour pouvoir encoder et décoder plusieurs flux 8K en ProRes et HEVC tout en supportant les écrans 6K en sortie.

Apple se compare à nouveau à Intel

Apple en a profité pour comparer son Apple M2 aux puces d’Intel (les Core i7-1260P et 1255U). On trouve sur la partie CPU une meilleure efficacité énergétique avec 87 % des performances de la puce d’Intel pour seulement 1/4 de la consommation de cette dernière. Pour la partie GPU, c’est 2,3 fois plus de performances pour 1/5 de la puissance nécessaire.

Attention toutefois à prendre ces chiffres avec des pincettes puisque nous n’avons pas plus d’informations sur les benchmarks utilisés. Mais il semble bien qu’Apple creuse encore un peu plus l’avance qu’elle détient sur Intel dans le domaine des puces basse consommation.

Apple M2 dans le MacBook Air 13 et le MacBook Pro 13

L’Apple M2 est dores et déjà disponible dans deux appareils : le MacBook Air 13 2022 et le MacBook Pro 13 2022.

