Le premier MacBook pliant approche et proposerait une puce Apple M5

L'analyste Ming-Chi Kuo a publié un nouveau rapport concernant le projet de MacBook à écran pliant. Apple viserait une sortie pour l'année 2026.

Après la sortie de l’Apple Vision Pro et l’annulation du projet d’automobile, le prochain grand projet attendu d’Apple est l’adoption par la marque des écrans pliants. Dans un premier temps, on ne devrait pas parler d’un iPhone pliant, à la manière des Galaxy Z Flip, mais plutôt d’un MacBook pliant comme le Zenbook Fold d’Asus.

Ming-Chi Kuo, analyste et spécialiste dans les prédictions des futurs produits Apple en partant des indiscrétions autour des chaînes de production, a livré un nouveau rapport. Publié sur Medium, il y livre ses dernières estimations concernant ce projet de MacBook à écran pliant.

Une machine hors de prix

Récemment, une source avançait une sortie pour la fin de l’année 2025. Ming-Chi Kuo est plus prudent et laisse une fourchette entre le dernier trimestre 2025 et la première moitié de 2026. Dans les deux cas, on s’en approche. Dans un peu plus d’un an, Apple pourrait présenter sa première machine à écran pliant.

Toujours d’après l’analyste, l’appareil devrait intégrer une puce Apple M5. Là encore, cela nous donne un indice sur la période de sortie de l’objet, puisqu’Apple vient tout juste de dévoiler la puce Apple M4. On peut imaginer que la puce Apple M5 sera prévue pour le courant de l’année 2025. Pour un tel produit vitrine toutefois, Apple pourrait marquer un temps de retard sur la puce intégrée. Ainsi le Vision Pro intègre une puce Apple M2 alors que les appareils M3 et M4 sont sur le marché. C’est dû en partie à la complexité de conception de l’objet qui empêche de passer d’une génération à l’autre aussi facilement que dans un PC de bureau.

Apple s’équiperait chez LG Display en exclusivité, mais n’aurait pas encore tranché son choix entre une dalle 20,25 pouces ou une dalle 18,8 pouces. On parle ici des dalles entières et dépliées. En les repliant, la machine prendrait le format d’un MacBook de 15 et 13 pouces respectivement. C’est aussi cela qui indique qu’il devrait plutôt s’agir d’un MacBook et non d’un iPad, même si le doute reste permis.

Cette dalle dernier cri pourrait couter très cher à la marque. Apple oblige, la marque souhaiterait un design très moderne et sans les défauts que l’on a connus sur les premiers écrans pliants, notamment avec l’apparition de la pliure. On parle de 600 dollars pour l’écran et de 200 dollars pour la charnière. En fait, Ming-Chi Kuo s’attend à un produit ultra premium dont le prix de fabrication serait au niveau du Vision Pro. Ce dernier étant facturé 3499 dollars à l’utilisateur final.