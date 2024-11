Le MacBook Air 15 pouces dopé à la puce M3 a droit à une belle réduction avant le Black Friday

C’est au printemps dernier qu’Apple a mis à jour l’un de ses best-sellers, le MacBook Air. Cet ultraportable est désormais boosté par la récente puce M3, qui promet de solides performances. Si ce modèle vous fait de l’œil, mais que son prix vous freinait, sachez que la version de 15 pouces (16 + 256 Go) est, à l’occasion du Black Friday, en promotion à 1 629 euros au lieu de 1 829 euros à la Fnac et chez Darty.

Apple a dévoilé en mars dernier sa nouvelle gamme de MacBook Air, désormais équipés de la puce M3. Ces récents ultraportables, dont l’arrivée a aussi signé la disparition des MacBook Air dotés de la puce M1, offrent évidemment des performances ultra-solides. Un modèle qui a naturellement obtenu une excellente note au terme de notre test. En ce Black November, la version qui nous intéresse plus particulièrement est le MacBook Air 15 M3, qui bénéficie actuellement de 200 euros de réduction.

Les points forts du MacBook Air 15 M3

Un design toujours aussi épuré

Une dalle lumineuse et contrastée de 15,3 pouces

Les performances de la puce M3, évidemment

Initialement affiché à 1 829 euros, le MacBook Air 15 M3 (16 + 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 629 euros à la Fnac et chez Darty.

Le modèle 16 + 512 Go est également proposé en promotion à 1 859 euros au lieu de 2 059 euros, toujours à la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le MacBook Air 15 M3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design sublime, un écran bien calibré

Le MacBook Air 15 M3 possède quasiment le même design que le M2 qui l’a précédé : même poids de 1,51 kg, même châssis et même encoche un peu disgracieuse. Dans l’ensemble, cet ultraportable – qui n’est certes pas le plus léger, mais qui reste suffisamment compact pour être transporté sans difficulté – bénéficie de finitions exemplaires, comme Apple sait bien le faire. Mention spéciale aussi pour la finition « Minuit », soit un joli bleu profond, qui est en plus moins sensible aux traces de doigt.

Côté écran, le MacBook Air 15 M3 intègre une dalle LCD de 15,3 pouces, soit une diagonale hyper confortable pour travailler, puisque l’on peut par exemple placer deux fenêtres côte à côte sans se sentir à l’étroit. Un écran plus spacieux qui permet d’augmenter sa productivité, donc. La dalle en elle-même est par ailleurs très lumineuse et contrastée, tout en offrant des couleurs réalistes. Dommage tout de même que la firme de Cupertino ne franchisse toujours pas le pas de l’OLED sur les MacBook Air, technologie qu’elle préfère réserver à de futurs MacBook Pro.

Des performances de haut vol, sans surprise

Le premier atout MacBook Air 15 M3 est évidemment cette puce M3 qu’il renferme. Lors de notre test, nous avons remarqué de beaux progrès par rapport à la M2, notamment sur la partie graphique qui montre une évolution de près de 75 % entre le MacBook Air M2 et M3 ; le GPU profite ici de deux fonctionnalités phares, à savoir l’accélération matérielle du ray tracing ainsi que le dynamic caching, qui lui permet de n’utiliser que la mémoire (VRAM) dont il a besoin selon les jeux vidéo. Pour ce qui est des applications créatives, comme Photoshop, le MacBook Air M3 se révèle bien plus robuste que le M2. Retenez toutefois que le MacBook Air, même avec sa puce M3, est moins puissant que le MacBook Pro (mais aussi moins cher…).

Ajoutons aussi le fait que Apple a revu sa copie sur son SSD (ici 256 Go ou 512 Go), en ajoutant une seconde puce mémoire NAND ; de quoi profiter de débits légèrement supérieurs, et ainsi débloquer certains usages, notamment en termes de montage vidéo. Enfin, côté autonomie, la machine a survécu un jour et demi avant de descendre en dessous des 10 % pour une utilisation de travail standard. Côté recharge, deux heures seront nécessaires pour remplir la batterie à 100 % avec le chargeur compact de 30 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 13 M3, qui a un écran plus petit.

