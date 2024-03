J’ai troqué mon 13 pouces MacBook Air contre un 15 pouces : le confort à l’état pur

Après avoir utilisé pendant plusieurs années des ordinateurs portables compacts et légers, j'ai récemment décidé de passer au format supérieur en optant pour un MacBook Air de 15 pouces. Et, depuis, je me dis… pourquoi ai-je attendu ?

De l’obsession de la miniaturisation au confort du MacBook Air 15 pouces

Avant de succomber aux charmes du MacBook Air de 15 pouces, j’ai longtemps été un adepte des appareils compacts et légers. Mon obsession pour la miniaturisation m’a d’ailleurs conduit à posséder plusieurs « minimachines », dont les célèbres EeePC d’Asus de 7 à 11 pouces. Ces petits ordinateurs portables, bien que peu puissants, avaient l’avantage d’être extrêmement légers et faciles à transporter. Ils étaient parfaits pour les déplacements et les sessions de travail en mobilité.

Mon amour pour les appareils compacts a atteint son apogée avec le MacBook 12 pouces, le premier MacBook fanless d’Apple. C’était loin d’être un bon MacBook, mais il était très compact, et surtout silencieux, car dépourvu de ventilateur. Ce qui n’était pas forcément la meilleure idée avec sa puce Intel Core. Son écran Retina, sa finesse et sa légèreté en faisaient un compagnon idéal pour mes déplacements.

Le MacBook Air 13 pouces, une fois franchi le cap Apple Silicon, a donc retrouvé une partie des qualités du 12 pouces : compact et silencieux… tout en étant performant. Bravo Apple.

Toutefois, malgré ses indéniables qualités, j’ai fini par réaliser que la quête de compacité avait ses limites et que le confort d’utilisation était tout aussi important, voire plus, que la taille de l’appareil. C’est ce qui m’a finalement poussé à tenter d’adopter un MacBook Air 15 pouces.

Davantage d’espace pour travailler

L’un des avantages les plus appréciables est sans conteste la possibilité de travailler avec deux fenêtres côte à côte sans se sentir à l’étroit. Fini le temps où je devais correctement organiser les onglets et les documents pour comparer des données ou suivre un tutoriel en parallèle de mon travail. Avec cet écran plus spacieux, ma productivité a augmenté.

D’ailleurs, je vous conseille l’application Magnet, une app indispensable sur macOS. Elle permet de mieux organiser les fenêtres (oui, c’est natif sur Windows 11).

Un espace de repos plus grand pour les poignets, un vrai plus en termes de confort

Le confort visuel n’est pas le seul aspect à bénéficier de ce changement de taille. Un autre avantage du MacBook 15 pouces que j’apprécie particulièrement, c’est l’espace supplémentaire dont on dispose pour poser ses poignets lors de la frappe.

Même si le clavier fait la même taille que celui de mon ancien MacBook 13 pouces, le châssis plus large offre un endroit plus grand et plus confortable pour reposer mes mains. Ça peut paraître un détail, mais en fait, ça fait une vraie différence quand on passe des heures à taper sur son ordi. Grâce à cet espace supplémentaire, je peux garder une position plus naturelle et détendue, ce qui réduit les risques de fatigue et de douleurs aux poignets. Le trackpad est, lui aussi, plus large, et donc plus confortable à utiliser.

Cependant, je dois admettre que le format 15 pouces a ses limites dans certaines situations, notamment lorsque je voyage en TGV ou en classe économique dans l’avion. Dans ces cas-là, l’ordinateur déborde de la tablette beaucoup trop, ce qui peut rendre son utilisation un peu moins confortable et pratique.

Bon, c’est vrai, peut-être que mon nouvel amour pour le MacBook 15 pouces a un rapport avec mon âge. Ne vous méprenez pas, je n’ai pas encore 40 ans, mais il faut bien se l’avouer, mes yeux ne sont plus ceux de mes 20 ans. Du coup, ils apprécient vraiment le confort d’un écran plus grand. Après des heures passées devant un ordinateur, la lecture sur un petit écran peut devenir fatigante, et ça, personne n’aime ça.

Un choix éclairé entre MacBook 15 pouces et MacBook 13 pouces

J’espère que mon partage d’expérience vous aidera à faire votre choix entre un MacBook 15 pouces et un MacBook 13 pouces. Quelle que soit la taille que vous choisirez, sachez que vous optez pour un excellent ordinateur portable.

Les MacBook Air sont réputés pour leurs finitions impeccables, leur conception soignée, leur autonomie admirable, leurs performances élevées et leur fonctionnement silencieux. Alors, même si le confort d’un écran plus grand a fait pencher la balance pour moi, n’hésitez pas à peser le pour et le contre en fonction de vos propres besoins et préférences. Dans tous les cas, vous serez surpris par la qualité et les performances de ce produit.



