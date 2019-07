Discrètement, Apple vient de supprimer deux références de son catalogue et a baissé le prix du MacBook Air.

C’est un changement discret mais remarqué : une actualisation de l’Apple Store en ligne vient d’enterrer deux produits connus de longues dates. Il s’agit du MacBook Air ancienne génération (non Retina), qui n’avait déjà plus aucun sens après l’arrivée du MacBook Air Retina, ainsi que du MacBook Retina 12 pouces qui n’avait pas été renouvelé depuis 2017.

MacBook Retina (12 pouces) : le précurseur

Le MacBook 12 pouces était le précurseur des MacBooks de nouvelle génération : il s’agissait du premier Mac équipé d’un clavier à mécanisme papillon (qui a posé beaucoup de problèmes), il avait également une unique connectique USB-C (et un port casque), il était léger et compact et surtout une des premières machines à intégrer un Intel Core m. Il s’agit d’une variante des Core i à très basse consommation, le MacBook Retina était ainsi dépourvu de système de dissipation thermique actif.

Aucun ventilateur et donc très silencieux, ce MacBook souffrait néanmoins rapidement à cause de la chaleur générée et ses performances étaient rapidement réduites. Coincé entre l’iPad Pro et le MacBook Air, le MacBook n’avait plus beaucoup d’avenir… Apple a décidé de simplifier sa gamme de MacBook et de supprimer ce format 12 pouces.

MacBook Air Retina : une baisse de prix bienvenue

La firme américaine a néanmoins pris soin de baisser le prix du nouveau MacBook Air Retina, qui profite d’une nouvelle fonction True Tone au passage. Le premier prix des MacBook Air Retina passe de 1 349 euros à 1 249 euros (1 218,84 euros sur Amazon avec le coupon), soit 100 euros de moins.

Le MacBook Pro (13 pouces) entrée de gamme gagne une Touch Bar, mais son prix reste le même. Il profite également d’un nouveau processeur quadricœur de 8e génération à 1,4 GHz (Turbo Boost 3,9 GHz), contre précédemment un processeur bicœur de 7e génération à 2,3 GHz (Turbo Boost 3,6 GHz).