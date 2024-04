Test de l’Apple MacBook Air M3 : l’aboutissement d’une formule

En passant à la puce M3, le MacBook Air finalise sa transition dans le châssis introduit l’année dernière avec la version M2. Apple annonce avoir pris en compte les retours des utilisateurs pour proposer son ordinateur portable d’entrée de gamme ultime.

Le MacBook Air M3 marque la fin d’une ère, celle du modèle M1 qui restait jusqu’à maintenant notre recommandation, y compris à la sortie du M2, mais qui a disparu désormais du catalogue de la marque. Le MacBook Air M3 va-t-il pour autant devenir notre PC à recommander parmi tant d’autres ? Voici notre test.

Modèle Apple MacBook Air 13 M3 2024 Dimensions 3041 mm x 1130 mm Définition 2560 x 1664 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) M3 Puce graphique (GPU) Apple GPU Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go, 24 Go Mémoire interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go, 2048 Go Système d'exploitation (OS) macOS Poids 1240 grammes Profondeur 2150 mm Fiche produit

Le MacBook Air M3 utilisé pour ce test a été prêté par Apple.

Un design perfectionné

Autant le dire tout de suite, ce MacBook Air M3 reprend à la quasi identique le design du modèle M2 que nous avons testé l’année dernière, à savoir l’aspect d’un MacBook Pro en bien plus fin. Fini les design en goutte du MacBook Air M1, ce nouvel aspect est désormais le seul qui sera proposé par la gamme Air à partir de 2024. Même design, même poids, mais aussi même encoche disgracieuse qu’on reprochait déjà au modèle précédent, mais aussi aux MacBook Pro.

Apple assure cependant une finition « Minuit » moins sensible aux traces de doigts, une critique qui avait été massivement partagée par les utilisateurs. Le constructeur a revu l’inodation de l’aluminium pour ce revêtement et à l’usage depuis deux semaines en comparant les deux machines, on constate que le MacBook Air M3 est relativement moins marqué que son prédécesseur. S’il est toujours compliqué d’éviter de marquer les appareils à robe sombre comme le bleu très profond introduit avec le MacBook Air M2, les choses se sont donc bien améliorées cette année.

S’il ne reste pas le plus léger des ultraportables avec son poids de 1,24 kg, ce MacBook Air M3 reste une machine compacte, réellement portable, qui conviendra à tous les utilisateurs nomades ou possédant un bureau plutôt étroit. Sur ce point, le Air porte toujours aussi bien son nom.

Un écran toujours aussi bien calibré, mais toujours en LCD

S’il y a bien un aspect sur lequel les MacBook ne déçoivent jamais, ce sont leurs écrans. Celui du MacBook Air M3 ne déroge pas à la règle avec une dalle lumineuse, contrastée et aux couleurs justes. Sur ce dernier point, le Delta-E inférieur à 2 vanté par tant de constructeurs d’écrans est ici atteint, vous pourrez donc sans souci vous fier aux couleurs qu’affiche votre MacBook Air.

Si son écran reste très convaincant, c’est déjà le cas pour le modèle M2 de 2022, qui frôlait déjà le plafond de verre de la technologie IPS. On se demandait alors à l’époque, et encore maintenant, pourquoi Apple ne faisait pas le choix de l’Oled ou du Mini-LED pour sa gamme Air. On sait que le constructeur a prévu d’équiper ses MacBook Pro en Oled, mais pas avant plusieurs années. Quant aux MacBook Air, on imagine qu’Apple veut continuer à différencier ses différentes catégories de produits.

Si nous avons pu, chez Frandroid, tester les deux diagonales, les avis sont partagés à la rédaction : le format 15 pouces offre un confort indéniable, mais le 13 pouces reste une valeur sûre. On vous conseille de tester avant d’acheter, notamment si vous travaillez régulièrement avec plusieurs fenêtres.

À noter que cette année, le MacBook Air M3 peut enfin vous permettre de brancher deux écrans externes, contre un seul sur le M2. Une étrange limitation qu’on est ravi de voir ici corrigée.

Un macOS plus personnalisable

Avec macOS Sonoma, Apple rend son système d’exploitation plus personnalisable. On apprécie de voir dans cette nouvelle version la possibilité d’ajouter des widgets sur le bureau, comme vos prochains évènements, vos tâches, mails ou même vos dernières notes. Le bureau de macOS devient enfin utile et cela vous incitera à faire du ménage dans vos icônes.

Cette version ne bouscule pas les habitudes, mais améliore ça et là le côté pratique du système. On pense notamment à la gestion des mots de passe plus simples dans Safari (avec l’arrivée des profils), la possibilité d’utiliser un site web comme application ou encore toutes les nouvelles options de visioconférences, vous incrustant notamment devant les contenus présentés.

Bref, macOS reste un système toujours aussi simple à utiliser, qu’il faut prendre le temps de maitriser pour en exploiter toute la puissance. Si vous venez de l’univers PC, de nombreuses applications sont portées nativement sur l’OS d’Apple et des alternatives parfois meilleures existent.

Une puce M3 plus robuste

Il est temps de se focaliser sur les principales évolutions de ce MacBook Air M3, à savoir ses performances. Apple a mis l’emphase sur deux aspects de son système pour ce cru 2024, à savoir la puissance GPU, comme ce fut le cas pour le MacBook Pro M3, mais aussi la vitesse de son SSD.

En benchmark synthétique, les progrès se font en effet bien plus sentir sur la partie graphique qui montre une évolution de près de 75% entre le MacBook Air M2 et M3. Le GPU profite cette année de deux fonctionnalités phares, à savoir l’accélération matérielle du ray tracing, pour des effets de lumières et d’ombres plus réalistes dans les jeux le supportant, ainsi que le dynamic caching, qui alloue plus intelligemment la mémoire vidéo (VRAM) selon les jeux.

MacBook Air M3 MacBook Air M2 Cinebench R24 (Multi) 562 542 Cinebench R24 (Single) 141 121 Cinebench R24 (GPU) 3252 1841 SSD (Lecture Mo/s) 3404 3072 SSD (Écriture Mo/s) 3433 2649

Dans les applications créatives, le MacBook Air M3 reste robuste, bien plus robuste que le modèle M2, notamment lorsqu’elles ont accélérées par le GPU. Nous avons testé la machine sur la suite PugetBench pour jauger de ses performances sur Adobe Photoshop et Première Pro. Les progrès sont considérables, notamment sur Photoshop où nous observons des temps de traitement largement réduits. En vidéo, on voit aussi du mieux, même si les améliorations sont plus contenues.

MacBook Air M3 MacBook Air M2 PugetBench (Photoshop) 8499 5203 PugetBench (Premiere Pro) 3504 3145 Blender (Monster) 380 185 Blender (Junkshop) 186 85 Blender (Classroom) 139 89

Évidemment, nous avons testé quelques jeux vidéo avec ce MacBook Air M3, à savoir Baldur’s Gate 3, No Man’s Sky ou encore Rise of the Tomb Raider. Baldur’s Gate 3 tourne autour des 30 FPS en abaissant la définition à 1080p, mais il faut pour cela activer la technologie FSR. Même son de cloche pour No Man’s Sky, qui peut cependant atteindre les 50 images par seconde en activant la mise à l’échelle MetalFX en mode performance. De nombreuses grosses productions restent aux abonnés absents dans notre bibliothèque Steam sur Mac, mais la machine reste parfaite pour des jeux indépendants qui sont bien mieux représentés sur l’OS d’Apple.

Le SSD : du mieux, mais peut mieux faire

On l’a su dès les premiers tests de la machine outre-Atlantique : Apple a légèrement revu sa copie sur son SSD. En ajoutant une seconde puce mémoire NAND, les débits sont donc légèrement supérieurs cette année, dépassant les 3,5 Go/s en lecture séquentielle et 3 Go/s en lecture. La vitesse a plus de doublé par rapport à la génération précédente, mais nous sommes encore loin de ce que la technologie peut offrir, y compris dans un tel format.

On est cependant ravis de voir Apple corriger cet affront, de tels débits permettant de débloquer certains usages, notamment en termes de montage vidéo et de copie de fichiers. Mais pour un usage plus généraliste, alors cela restera amplement suffisant, nous n’avons ici pas la même exigence que pour un MacBook Pro.

Un MacBook toujours aussi autonome

Si la puce M3 est plus performante, elle est aussi plus efficiente énergétiquement. Apple promet jusqu’à 18 heures d’autonomie en lecture vidéo et 15 heures lors de la navigation internet via Wi-Fi. De quoi largement tenir une journée, et plus, dans toutes les situations.

Dans nos tests, la machine a pu survivre un jour et demi avant de descendre en dessous des 10% pour une utilisation de travail typique, à savoir bureautique, navigation, lecture de vidéo, envois de fichiers et autres. En utilisation soutenue, en ajoutant montage photo / vidéo ainsi qu’un peu de jeu, il faudra le recharger à la fin de la journée. Mais ici encore, la promesse « all day battery » est tenue.

Comme d’habitude, vous n’aurez aucune différence de performances entre un MacBook Air branché et sur batterie, vous pourrez donc lui soumettre les charges de travail les plus intenses en nomade. C’est dans ce cas de figure que les limites de la puce M3 se font sentir en termes d’autonomie qui peut descendre une demi-journée lorsque le processeur et surtout le GPU sont sollicités en permanence.

À noter que le chargeur de 30W, qui mettra plus de 2 heures à remettre la machine à 100%. Si on apprécie sa taille plus compacte, on aurait aimé un compromis moins important par rapport à la version 70W en option pour 20 euros de plus.

Prix et disponibilité

Le MacBook Air M3 est disponible à un tarif de base de 1 299 euros pour une configuration en 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage. C’est ici le même tarif pratiqué jusqu’à maintenant pour la version M2, qui reste disponible à un prix réduit de 1 199 euros. Le MacBook Air M1 disparait lui du catalogue d’Apple.



