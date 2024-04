Test du Lenovo Yoga Pro 7i (2024) : excellent, mais pas vraiment « pro »

Au sein du marché des ordinateurs portables, qui dit nouveaux processeurs dit toujours… petit rafraîchissement de gamme ! Nous sommes ici face au Lenovo Yoga Pro 7i de 9e génération, ou « 2024 » comme on l’appellera, dont la principale nouveauté est tout simplement de profiter de la gamme Intel Core Ultra. Un nouveau NPU donc, mais qu’en est-il de l’évolution réelle de la machine et de sa place face à ses compétiteurs ?

Processeur (CPU) Core Ultra 5 125H Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11

La machine est prêtée par Lenovo pour ce test.

Lenovo Yoga Pro 7i Gen 9 (14" Intel) Design

Sur le point du design, Lenovo ne vient pas vraiment chambouler sa formule avec cette nouvelle version. Et il n’en avait pas forcément besoin. Nous retrouvons toujours les grandes lignes propres au constructeur, notamment l’orientation de son logo et du descriptif de sa marque au format portrait pour rappeler une pochette de feuille plutôt qu’un ordinateur une fois fermé. Ou encore ses lignes très arrondies, qui correspondent bien à la gamme Yoga transformable bien qu’ici, nous soyons en présence d’un PC portable plutôt traditionnel.

Châssis en aluminium, poids de 1,5 kg, 1,56 cm d’épaisseur au garrot… « L’élégance » promise par le constructeur est là, en prime d’un respect accru pour la planète avec de nombreuses parties de l’ordinateur composées à 50% de matériaux recyclés. Tout va donc dans le bon sens, même si ce Yoga Pro 7i a du mal à sortir du lot ou simplement à justifier son encart « Pro » sur le papier.

Clavier et pavé tactile

Côté clavier, nous retrouvons toujours les touches arrondies sur le bas du constructeur, qui lui donne son charme. Les switchs sont vraiment bons, avec une distance d’activation supérieure à la moyenne des concurrents sur le marché tout autant qu’un retour haptique qui a réussi sa sauce entre rebond et fermeté.

Le pavé tactile est, lui aussi, de très bonne qualité, avec une diagonale bien large, même si on aurait aimé qu’il soit bien centré sur le châssis plutôt que légèrement décalé sur la gauche. Si on comprend cela pour les ordinateurs intégrant un pavé numérique, le choix est plus difficilement justifiable ici.

Connectique

Nous retrouvons sur le côté gauche un port HDMI 2.1 plein format, un USB-C 3.2 Gen 2 et un port Thunderbolt 4. Sur la droite, nous pouvons profiter d’un USB A 3.2 Gen 1, un combo jack, le bouton d’alimentation, ainsi qu’un interrupteur pour couper électriquement la webcam.

Là encore… La sélection est assez moyenne, ni excellente ni mauvaise, mais on peine à comprendre pourquoi cette machine gagne l’attribut de « professionnelle ». La configuration est tout simplement basique, et contentera la majorité des utilisateurs sans s’ouvrir aux spécificités des professionnels comme des créatifs.

Webcam

La webcam 1080p ne fait pas d’étincelles non plus, avec un rendu terne des couleurs et un piquet mangé par le bruit. Tout bon pour de la vidéoconférence bien sûr, mais certains appareils (notamment chez Dell) ont su nous étonner en bien sur ce point ces derniers temps.

L’expérience audio nous fait revenir sur une bonne direction. Les haut-parleurs présents sur les deux côtés du clavier proposent un staging réussi et une qualité de son supérieure à la moyenne. Ceci étant dit, pour le rendu plutôt bon des basses sur un si petit format, la balance a été un peu trop poussée sur les aigus, et les médiums sont totalement écrasés par le reste. Il y a encore un peu de réglage à faire, mais la base est solide.

Lenovo Yoga Pro 7i Gen 9 (14" Intel) Écran

Le Lenovo Yoga Pro 7i profite d’une dalle IPS LCD de 14,5 pouces supportant une définition d’affichage de 3072 x 1920 pixels, soit un ratio 3:2. Elle propose également un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, pour un revêtement en verre qui réfléchit tout de même beaucoup la lumière.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture à 143,8% de l’espace sRGB pour 101,9% de l’espace DCI-PO3. La luminosité maximale est mesurée à un très bon 438 cd/m² pour un ratio de contraste de 1268:1 tout à fait convaincant pour de l’IPS LCD.

Côté calibration, la température de couleurs moyenne est retrouvée à 6435K, presque parfaite, avec un Delta E00 moyen de 0,39 pour un écart maximal de seulement 1,36 sur les tons rouges. C’est bien simple : c’est calibré à la perfection pour un usage créatif. Dommage donc que le reste de la configuration ne suive pas tout à fait, puisque cet écran est vraiment parfait à part un très léger manque de luminosité pour un usage extérieur.

Lenovo Yoga Pro 7i Gen 9 (14" Intel) Logiciel

Nous retrouvons tristement les poncifs habituels des logiciels publicitaires à désinstaller dès prise en main de l’appareil. Surtout, nous avons le plaisir de voir Lenovo Vantage dans une version plus épurée et plus simple à prendre en main, qui a le mérite de proprement guider l’utilisateur et d’offrir un très large nombre d’options pour personnaliser le comportement de son ordinateur.

C’est une vraie réussite et un plaisir à utiliser au quotidien.

Lenovo Yoga Pro 7i Gen 9 (14" Intel) Performances

Le Lenovo Yoga Pro 7i de 2024 tient sa « 9e génération » au fait d’intégrer dans notre modèle de test l’Intel Core Ultra 7 155H, le dernier-né de l’équipe bleu que l’on commence à bien connaître. Ce SoC intègre 16 cœurs — 6 performance, 8 efficients et 2 ultra efficients — pour 22 threads, et peut turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est épaulé ici par 32 Go de RAM LPDDR5X, et un stockage de 1 To en PCIe Gen 4.

Si le site internet de Lenovo met énormément en avant la disponibilité d’une configuration équipée d’une RTX 4060 de NVIDIA, qui aurait aidé à justifier le « Pro » de son nom, celle-ci n’apparaît pas comme en vente sur leur plateforme et ce n’est pas celle que nous avons reçue en test. Auquel cas, nous sommes ici toujours face à un ultrabook très traditionnel.

Benchmarks

Le Lenovo Yoga Pro 7i a au moins un avantage : il sait y faire avec le Core Ultra 7 155H. Nous retrouvons un score de 17209 points en multi core pour 1791 points en single core sous Cinebench R23, soit 981/106 sous Cinebench 2024, qui nous montre bien que nous sommes sur la version la plus puissante du SoC, et que cette puissance est bien soutenue.

D’autant plus lorsque l’on parle d’intelligence artificielle, où notre test Procyon sous OpenVINO nous offre le désormais traditionnel score de 278 points pour le NUC Intel intégré. Ce dernier s’en tire avec un score honnête de 103 dans le benchmark de génération d’image sous Stable Diffusion 1.5, un score une nouvelle fois attendu pour cette puce. Rien de folichon sur l’aspect créatif dans tout ça, mais une vraie utilisation du potentiel du Core Ultra qui fait plaisir à voir.

Et ce alors que le stockage SSD ne se fiche pas de nous non plus. Le PCIe 4.0 est bien respecté avec des scores de 7161 MB/S en lecture et 6410 MB/s en écriture séquentielles. Un constructeur qui ne fait pas de petites économies sur ce point, c’est toujours un bon point.

Chauffe et bruit

Il en va de même sur la chauffe, où le Lenovo Yoga Pro 7i ne se fait jamais véritablement entendre et ne dépasse pas vraiment les 42°C au châssis. Ici, on commence à voir tout de même les signes d’un PC qui était vraiment censé accueillir un GPU qu’il n’a pas dans notre version de test.

Lenovo Yoga Pro 7i Gen 9 (14" Intel) Autonomie

Le Lenovo Yoga Pro 7i intègre une batterie de 73 Wh, qui se recharge en USB-C par le biais d’un bloc d’alimentation de 100W fourni. Ce dernier utilise la norme Power Delivery, faisant que tout chargeur l’utilisant pourra redonner du jus à cet ordinateur qu’importe son wattage.

Et sur l’autonomie… Petite déception. On n’a rien sans rien : en usage bureautique, avec la luminosité réglée à 50%, nous retrouvons une durée de vie comprise entre 7 et 8 heures. C’est honnête, mais c’est aussi très peu en considérant le nombre d’ordinateurs désormais capable de dépasser les 10 heures, y compris avec le Core Ultra qui peut même atteindre les 15 heures. Le nouveau SoC d’Intel et ses 2 cœurs ultra efficients n’est pas encore tout à fait maîtrisé par la plupart des constructeurs, et Lenovo en fait hélas partie.

Lenovo Yoga Pro 7i Gen 9 (14" Intel) Prix et disponibilité

Le Lenovo Yoga Pro 7i est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 1399,01€. La configuration que nous testons est vendue 1499 euros, un prix très honnête.