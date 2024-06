Test du Asus Zenbook 14 OLED 2024 (AMD) : le rouge lui va si bien

La sortie de la version 2024 du Asus Zenbook 14 OLED a surtout √©t√© marqu√©e par l’av√®nement de la nouvelle plateforme Intel Core Ultra. Ce dernier trouvait parfaitement sa place au sein d’un PC portable puissant et autonome, mais surtout tr√®s bien fini. Alors que la poussi√®re retombe et que les promesses d’intelligence artificielle d’Intel ne couvrent pas vraiment les demandes techniques formul√©es par Windows il y a quelques semaines de √ßa… Pourquoi ne pas plut√īt se tourner vers la version AMD du m√™me produit, vendue qui plus est moins cher ? C’est ce que nous allons d√©terminer.

Fiche technique

Mod√®le ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) Dimensions 312,4 mm x 14,9 mm D√©finition 1920 x 1200 pixels Technologie d'affichage OLED √Čcran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen 7 8840HS Puce graphique (GPU) AMD Radeon M√©moire vive (RAM) 16 Go M√©moire interne 512 Go, 1024 Go Syst√®me d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1200 grammes Profondeur 220,1 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

Il est difficile de s’enamourer encore du design du Zenbook 14 OLED apr√®s l’avoir vu autant de fois au fil des ans. Pourtant, il arrive toujours √† faire son petit effet. Un PC portable fin, au poids extr√™mement contenu de 1,2 kilogramme, et toujours ces petites lignes s√©duisantes sur le dessus de son ch√Ęssis m√©tallique. La formule est toujours aussi efficace.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

D’autant plus alors qu’en 2024, le constructeur a v√©ritablement entendu tous les retours sur ses premi√®res versions. Nous sommes vraiment sur la derni√®re forme d’un PC portable qui a bien √©volu√©, bien qu’il ait encore une petite faiblesse : sa charni√®re, toujours un peu trop molle et qui a du mal √† maintenir l’√©cran ouvert lorsque l’on trimballe le PC un peu trop vivement de main √† main lorsqu’il est ouvert. Un d√©tail, v√©ritablement.

Clavier et pavé tactile

Il en va de m√™me pour la configuration clavier. Nous sommes toujours en pr√©sence des touches assez larges et bien stables d’Asus, qui ont le penchant d’√™tre un brin molle et ne pas donner beaucoup de retour, mais sont tout de m√™me confortables au quotidien. La touche espace est le plus grand coupable de ce trait d’ailleurs.

Le pav√© tactile est, lui aussi, toujours assez large et d’une glisse confortable. Et contrairement √† l’Ergolift disparu sur ce mod√®le, le pav√© num√©rique tactile est toujours pr√©sent pour quiconque souhaiterait l’activer. Du bon, comme toujours.

Connectique

Cette version AMD du Zenbook 14 OLED doit faire un l√©ger sacrifice sur la connectique, bien que celui-ci ne soit pas forc√©ment apparent au premier regard. On retrouve √† gauche un unique port USB-A 3.2 par exemple. Et √† droite, nous avons toujours le port HDMI plein format, le port casque, et deux prises au format USB6C… mais voil√†. Absence d’Intel oblige, nous sommes d√©sormais devant un port USB-C 4.0 (compatible Thunderbolt 3 √† 40 Gbps) et un port USB-C 3.2 Gen 2 plus classique.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pas de double compatibilit√© Thunderbolt donc, m√™me s’il s’agit l√† d’un sacrifice qui para√ģt coh√©rent pour la gamme et son placement. On aura donc du mal √† lui en vouloir face √† une connectique qui reste tout de m√™me bien √©tendue.

Webcam et audio

Pas de changement sur la webcam non plus, qui reste un simple capteur 1080p faisant bien son office sans √™tre puissant. Pour la vid√©oconf√©rence, aucun probl√®me, d’autant que ce dernier s’adapte toujours bien √† de larges plages dynamiques.

La configuration audio ne change pas non plus, avec des haut-parleurs plac√©s sur le bas de l’appareil qui n’ont rien de tr√®s grisant sans autre mauvais pour autant. Nous sommes toujours dans la moyenne constat√©e sur ces derni√®res ann√©es, l√† o√Ļ des acteurs comme Apple et Dell ont fait des avanc√©es ph√©nom√©nales sur leur rendu.

√Čcran

Notre configuration de test du Asus Zenbook 14 OLED version AMD profite d’une dalle OLED supportant une d√©finition maximale de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio 16:10. Cette derni√®re n’est pas trait√©e anti-reflet et n’est pas tactile, mais supporte un taux de rafra√ģchissement jusqu’√† 120 Hz. Notez que la configuration fran√ßaise est √©quip√©e d’une dalle OLED, mais celle-ci s’arr√™te au 1080p.

Sous notre sonde, nous pouvons voir que celle-ci couvre bien 170,9% de l’espace sRGB pour 121,1% de l’espace DCI-P3. La luminosit√© maximale est mesur√©e √† un honn√™te 389 cd/m¬≤ qui rend l’ordinateur difficile √† lire en ext√©rieur, particuli√®rement en plein soleil ; c’est le prix √† payer pour de l’OLED lorsque la dalle n’est pas de derni√®re g√©n√©ration.

Le reste est toujours aussi convaincant. On retrouve une temp√©rature de couleur moyenne de 6208K, un peu chaude, mais pas trop √©loign√©e de la norme NTSC √† 6500K, quand le Delta E00 moyen est mesur√© √† 1,42. L’√©cart maximal est lui de 5,42 sur les tons bleus, un peu trop √©loign√© sans √™tre horrible pour les yeux. Une excellente dalle donc, mais qui aurait profit√© d’un peu plus de luminosit√© pour correspondre √† l’id√©e d’un PC vraiment portable partout. Nous sommes l√† encore tr√®s proches du mod√®le Intel.

Logiciel

Depuis notre premier test, Asus a une nouvelle fois am√©lior√© son logiciel de gestion MyAsus. Ce dernier est toujours plus lisible et accompagne toujours plus l’utilisateur pour lui permettre de tirer le meilleur parti de son ordinateur. Tout est centralis√© et clair, encore plus qu’avant, pour une exp√©rience qui est tout simplement la meilleure actuellement disponible sur un ordinateur portable.

Il y a toujours un mais, ceci √©tant. Les publicit√©s int√©gr√©es aussi bien pour les propres services payants et dispensables du constructeur (GlideX) que ses partenaires commerciaux (McAfee) sont toujours aussi pr√©sentes… Un bon nettoyage d√®s la sortie de bo√ģte est recommand√© par la maison. Quant aux usages concrets de l’intelligence artificielle au quotidien ? Rien n’a vraiment chang√© depuis le test de la version Intel, en attendant les nouveaut√©s de Windows 11 24h2… Enfin, si le PC suit toujours.

Performances

Car oui, nous sommes ici sur la configuration AMD du Zenbook 14 OLED, qui est donc propuls√©e par le Ryzen 7 8840HS : un SoC √† 8 cŇďurs pour 16 threads pouvant turbo jusqu’√† 5,1 GHz. Il int√®gre une partie graphique AMD Radeon 780M, la m√™me que l’on retrouve sur le ROG Ally Z1 Extreme, coupl√© ici √† 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage de 1 To en PCIe 4.0.

Microsoft l’a officiellement annonc√© : ses PC Copilot+ boost√©s √† l’IA r√©clameront tous un minimum de 40 TOPS pour soutenir ses nouvelles exp√©riences IA. Les Intel Core Ultra n’y sont pas √† 34 TOPS, quand cette g√©n√©ration ¬ę‚ÄČRyzen 7 AI‚ÄȬĽ propuls√©e par l’√©quipe rouge… n’y est pas non plus, √† 38 TOPS ici.

Benchmarks

Mais voil√† : l√† o√Ļ Intel n’a pas vraiment augment√© la puissance de ses processeurs, le Ryzen 7 8840HS continue d’√™tre sup√©rieur √† l’√©quipe rouge sur les t√Ęches communes. Sous Cinebench 2024, ses scores de 803 points en multi core pour 99 points en single core sont toujours sup√©rieurs √† son rival direct, le Core Ultra 7 155H. Ajoutons √† cela une partie graphique qui ne souffre pas de probl√®me de jeunesse des drivers et a prouv√© tout son int√©r√™t sur les ¬ę‚ÄČPC consoles‚ÄȬĽ qui pullulent sur le march√©, et nous avons un SoC ultra portable qui n’a plus besoin de prouver sa sup√©riorit√© malgr√© son score de 6800 points sur PCMark 10.

C√īt√© calculs d’IA, nous retrouvons sensiblement les m√™mes scores que son rival avec 218 points sur les calculs d’inf√©rence et un score de 176 points sur la cr√©ation d’images via Stable Diffusion 1.5. √Ä l’avenir, il s’agira surtout d’une bataille d’optimisation, sur laquelle Intel et son OpenVINO sont tout de m√™me mieux plac√©s qu’AMD actuellement.

Enfin, sur le stockage, nous retrouvons la petite d√©ception habituelle. C’est ici qu’Asus fait de petites √©conomies, et si le taux de 4949 MB/s en lecture pour 3449 MB/s en √©criture s√©quentielles n’est pas catastrophique, nous ne sommes pas sur le meilleur de ce que le PCIe 4.0 a √† offrir.

Refroidissement et bruit

Le duel avec Intel est toujours plus intensif alors que la chauffe est √©quivalente entre les deux appareils. Voil√† un point sur lequel AMD a souvent eu du retard, mais ce n’est ici plus un probl√®me. Sur les deux configurations, le comportement du Zenbook 14 OLED est le m√™me : des ventilateurs qui s’activent peu et ne sont pas si terribles pour une chauffe qui ne d√©passe pas les 52¬įC en pleine charge synth√©tique. Du tout bon.

Autonomie

Le ch√Ęssis reste le m√™me, et la large batterie de 75Wh recharg√©e par le biais d’un bloc 65W compatible Power Delivery aussi. Nous avons donc un PC capable de profiter de toute la gamme PD pour se requinquer un bon coup.

Mais voil√† : la puissance des Core Ultra √©tait presque ironiquement l’int√©gration de deux cŇďurs ultra efficients qui permettaient au Zenbook 14 OLED de v√©ritablement offrir une quinzaine d’heures d’autonomie. Et √† test √©quivalent, le Zenbook 14 OLED sous AMD nous offre… exactement la m√™me chose. Une consommation de 7% tout pile qui nous am√®ne √† 14 heures d’usage environ. Preuve s’il en est que la puce est aussi importante que les optimisations des ing√©nieurs, et qu’Asus ma√ģtrise son sujet.

Prix et disponibilité

L’Asus Zenbook 14 OLED de 2024 en version AMD, soit le mod√®le UM3406, est d’ores et d√©j√† disponible en France au prix de d√©part de 999,99 euros.