Test de l’Acer Swift Go 14 (2024) : l’ultrabook envoûté par sa puissance

À chaque nouvelle plateforme se suffit sa mise à jour ! Décembre est le nouveau janvier, et de nombreux constructeurs se tiennent déjà prêts pour l’année 2024. Avec l’arrivée de la nouvelle plateforme Intel Core Ultra, les ultrabooks vont naturellement se mettre à jour au fil des prochains mois. Et après Asus, c’est au tour d’Acer de nous présenter son premier de ligne : le Swift Go 14 version 2024, évidemment propulsé par la dernière génération d’Intel.

Acer Swift Go 14 (SFG14-72) Fiche technique

Modèle Acer Swift Go 14 (SFG14-72) Dimensions 312,99 mm x 14,99 mm Définition 2880 × 1440 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 7 155H Puce graphique (GPU) Intel ARC Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go, 32 Go Mémoire interne 1024 Go, 512 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1320 grammes Profondeur 217,93 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Acer pour ce test.

Acer Swift Go 14 (SFG14-72) Design

Côté design, la formule Acer n’évolue pas vraiment ici, comme c’est le cas de son concurrent direct Asus. Nous nous retrouvons donc devant un ultrabook assez commun, tout de métal argenté, dont le format 14 pouces permet une grande portabilité. Reste que nous sommes toujours sur un PC portable classique, et pas de cette gamme qui se veut la plus légère au monde. Ainsi, on retrouve un poids de 1,32 kilogramme sur la balance qui se ressent, mais est loin d’être un problème.

C’est dans les petits détails que nous retrouvons quelques critiques à formuler, qui sont loin d’être bloquantes mais méritent d’être formulées. Les parties métalliques du Acer Swift Go 14 de 2024 sont par exemples toutes très réussies, mais les ouvertures au dos pour échapper l’air restent très tranchantes. Le PC s’ouvre assez facilement grâce à une plaque traditionnelle au dos, mais on aurait aimé que des vis cruciformes soient utilisées plutôt que des vis étoiles. On sera les premiers à admettre que l’on chipote, ceci étant dit.

Clavier et pavé tactile

Côté clavier, pas de grande évolution non plus. Nous nous retrouvons toujours avec des touches aux coins arrondies bien espacées, à la distance d’activation satisfaisante pour un ultrabook, mais dont le retour est un brin trop mollasson. Le large pavé tactile est par contre un bon bonheur à utiliser, bien centré sur le châssis et avec un clic assez bien marqué pour la gamme sans être trop rigide.

Connectique

À gauche, nous retrouvons deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1 plein format, ainsi qu’un porte USB-A 3.2 Gen 1. À droite, nous avons la place de caser un port USB-A 3.2 Gen 1, un port combo jack et un lecteur de cartes microSD.

Pour un ultrabook, cette sélection de connectique est déjà assez large, et la présence de deux ports USB-C Thunderbolt 4 est un vrai plus.

Webcam

L’Acer Swift Go 14 de 2024 intègre un capteur 1440p pour sa webcam, avec un traitement logiciel créé par Acer. Le résultat final n’est pas particulièrement impressionnant. Si le piquet s’est évidemment amélioré, les couleurs restituées par le traitement Acer sont assez ternes et pas particulièrement engageantes. Il reste un peu d’optimisation à faire, mais le hardware est au moins là.

Notez que Core Ultra oblige, nous profitons une nouvelle fois de l’intelligence artificielle pour créer un cadrage automatique du sujet et un floutage de l’arrière-plan. Des fonctionnalités très pratiques pour la vidéoconférence, mais qui n’iront pas plus loin.

Acer Swift Go 14 (SFG14-72) Écran

Dans notre version de test, l’Acer Swift GO 14 de 2024 est équipé d’une dalle Oled de 14 pouces supportant une définition de 2800 x 1880 pixels, soit un ratio 16:10. La dalle n’est pas tactile et n’est pas traitée mate, mais propose un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture de 172,8% de l’espace sRGB pour 122,4% de l’espace DCI-P3, confirmant qu’en 2024, l’espace sRGB est définitivement derrière nous. La luminosité maximale est mesurée à un excellent 507 cd/m², qui confirme le potentiel en HDR du PC, pour un taux de contraste évidemment infini puisque nous sommes devant une dalle OLED.

La température des couleurs moyenne est mesurée à un très bon 6366K, très proche de la norme NTSC à 6500K recherchée. Mais voilà : le Delta E00 moyen n’est pas le mieux calibré, avec une moyenne retrouvée à 2,62 points pour un écart maximal de 5,44 sur les tons kakis. Nous sommes tout de même en dessous du 3, la grande limite à ne pas dépasser pour un affichage précis des couleurs, mais les concurrents offrent aujourd’hui une calibration d’usine bien plus précise. Et ici, le mode d’affichage DCI-P3 n’y change rien.

C’est loin d’être une déception face à cette très belle dalle OLED qui nous fait le plaisir d’être très lumineuse. Le seul élément que l’on aurait aimé voir être amélioré un peu plus est le taux de rafraîchissement de 90 Hz ; en face, le 120 Hz devient la norme. Reste que l’expérience prodiguée ici est excellente et flatte la rétine en tous temps.

Acer Swift Go 14 (SFG14-72) Logiciel

Windows 11, toujours. Mais Acer nous fait plaisir sur ce Swift GO 14 de 2024 en ayant entendu les critiques concernant sa suite logicielle. La suite AcerSense est déployée plus largement ici, et permet en quelques clics sur une interface plus que lisible de gérer la santé de sa batterie et le mode d’utilisation du système. Elle est un plaisir à utiliser, et est graphiquement très sympathique.

Mais voilà… Le constructeur n’a pas pu s’empêcher d’aller au-delà et de multiplier les petits logiciels un peu… boiteux sur le côté. On retrouve par exemple un moteur de fond d’écran qui pousse un effet 3D bancal et perturbant, ou encore un panneau d’outils rapides qui est plus dérangeant qu’il n’est utile. La tentative de fournir des utilitaires est louable, mais face à un OS aussi vieux et bien ancré dans les mœurs, « less is more ».

Surtout, on retrouve une nouvelle fois la tendance d’Acer à préinstaller énormément de logiciels publicitaires comme McAfee, Dropbox ou Booking.com. On apprécierait que le constructeur ait la main plus légère au moment de verser sa louche, mais tout ceci est heureusement facilement désinstallable.

Acer Swift Go 14 (SFG14-72) Performances

Notre modèle de test de l’Acer Swift GO 14 de 2024 est équipé du fameux Intel Core Ultra 7 155H, le nouveau SoC Meteor Lake intégrant 16 cœurs — 6 performances, 8 efficients et 2 ultra efficients — pour 22 threads. Cette partie CPU est capable de turbo jusqu’à 4,8 GHz, et le TGP officiel de cette plateforme de 65W la ramène sensiblement dans les mêmes eaux que la gamme P précédente. Nous avons déjà parlé en long et en large de cette nouvelle plateforme dans notre test de l’Asus Zenbook 14 OLED de 2024, et nous vous invitons à le consulter pour plus de détails.

Ici, le SoC profite également d’un GPU Intel Ark à 8 X-cores et de 32 Go de RAM LPDDR5x. Côté stockage, nous pouvons compter sur 1 To en PCIe 4.0.

Benchmarks

Côté CPU, nous pouvons voir que l’Acer Swift GO 14 de 2024 arrive à tirer le meilleur parti de son Core Ultra 7 155H, avec des scores de 13034 points en multi core et 1669 points en single core sous Cinebench R23. Sur la version 2024, les scores sont respectivement de 758 et 103 points. On peut observer ici qu’Acer offre une meilleure gestion énergétique du processeur qui lui permet de fournir une puissance supérieure au Zenbook 14 OLED de 2024 sur la même plateforme, dont les performances sont plus restreintes. Mais la même observation persiste : nous sommes dans les eaux des Zen 4 de 2023 côté AMD, et tout ceci n’offre donc pas une grande évolution de puissance.

Cela ne se retrouve pas forcément sur le NPU, la partie du processeur dédiée aux calculs de l’intelligence artificielle. Sur notre test Procyon Windows ML, nous retrouvons un score général de 154 qui se compare aux 196 du Zenbook. La différence ne semble pas énorme, mais permet de souligner ce qu’on subodore être une différence philosophique dans la manière d’approcher la nouvelle plateforme : Acer semble s’être concentré sur les performances brutes, quand Asus pourrait s’être focalisé sur l’équilibre avec le NPU. Côté GPU, les scores sont plus que comparables avec un 317 sur Speed Way, 1359 sur Port Royal et 1861 sur Time Spy Extreme. Voilà qui tend à aller dans le sens des observations précédentes.

C’est plutôt sur le stockage que nous sommes un peu déçu. Avec un taux de lecture/écriture séquentielle de 5007 et 4591 MB/s, on peut voir qu’Acer y est allé d’une petite économie ici puisque ces taux sont plus relatifs aux débuts de la norme PCIe 4.0. Nous attendons des scores plus proches des 7000 MB/s aujourd’hui, particulièrement alors que le PCIe 5.0 se déploie progressivement.

Refroidissement et bruit

Face à cette puissance, Acer continue une tendance déjà observée précédemment. Contrairement à d’autres constructeurs, la marque a un peu moins peur de faire appel à ses ventilateurs si cela permet de débloquer de la puissance. Ces derniers restent relativement silencieux, mais s’activent plus rapidement que la moyenne des ultrabooks. En considérant que la puissance est bien débloquée, c’est un choix que l’on respecte, d’autant plus que les températures du Acer Swift GO 14 de 2024 sont excellentes avec un maximal de 46°C relevé en bas du châssis en pleine charge synthétique.

Acer Swift Go 14 (SFG14-72) Autonomie

L’Acer Swift Go 14 de 2024 intègre une batterie de 65 Wh, qui est rechargée par le biais d’un bloc d’alimentation de 100W fourni. Ce dernier est en USB-C, et profite de la norme Power Delivery, ce qui veut dire que d’autres chargeurs de cette norme pourront redonner du jus à ce PC qu’importe leur wattage.

Les nouveaux cœurs ultra efficients de l’Intel Core Ultra ont fait des merveilles pour l’autonomie de l’Asus Zenbook 14 OLED. Ici, le constat est un peu plus mitigé. En usage bureautique, nous retrouvons plutôt entre 10 et 11 heures d’utilisation. C’est certes dans le haut du panier de la génération précédente, mais pas aussi marqué que les 15 heures retrouvées sur le concurrent.

On sent ici qu’Acer a encore besoin d’un peu d’optimisations pour tirer pleinement profit de cette nouvelle plateforme. De nos observations, c’est particulièrement sur le décodage vidéo que le PC sort plus de puissance qu’il n’en a véritablement besoin sur ces Core Ultra. Puisqu’il s’agit d’un premier essai, nous n’avons nul doute que le constructeur finira par trouver son équilibre parfait à force de mise à jour, que nous mesurerons sur ses futurs modèles.

Acer Swift Go 14 (SFG14-72) Prix et disponibilité

L’Acer Swift GO 14 de 2024 est d’ores et déjà disponible en France. Son prix de départ annoncé est de 1199 euros.