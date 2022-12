Quels sont les meilleurs PC portables Acer en 2022 ?

Acer est un mastodonte sur le secteur des ordinateurs portables depuis de nombreuses années. Vous aimez leurs produits et hésitez ? Voici notre sélection des meilleurs PC portables Acer.

Le top 3 des PC portables Acer

La marque Acer est connue dans nos contrées depuis bien longtemps pour ses PC portables. La marque taïwanaise est pourtant assez loin derrière Lenovo, HP, Dell et Apple en termes de nombre de ventes de PC mondiales. Mais en France, la marque bénéficie d’une belle popularité. Pour bon nombre de personnes, Acer est ainsi synonyme de PC portable abordable. Il existe pourtant toute une gamme complète, jusqu’aux PC gamer à plus de 2 000 euros. Depuis quelques années, la marque s’est aussi distinguée avec ses Chromebooks.

Bref, comme tous les constructeurs concurrents (Asus, Lenovo, HP…), Acer propose un PC portable pour chaque besoin et chaque gamme de prix. On voit avec vous tout de suite quels sont les PC Acer les plus intéressants, selon nous. Notez que nous n’avons cependant pas pu tester à la rédaction de nombreux ordinateurs de la marque : cette sélection est ainsi majoritairement basée sur une étude des différents avis publiés sur le net et les retours des acheteurs. Si vous voulez jeter un coup d’oeil au marché global, rendez-vous sur notre guide des meilleurs PC portables de l’année.

Envie de voir ce qui se fait chez la concurrence ? C’est par ici :

Acer Swift 5 (SF514-56T) Le meilleur PC portable Acer

Belle réussite pour ce nouveau modèle de l’ultrabook portable phare d’Acer. Au format 14 pouces, il se présente dans un châssis très classique, tout en aluminium. Il ne pèse que 1,2 kg, et est un véritablement plaisir à avoir sous les doigts. On aime le bi-ton gris et doré, avec ce jeu de surpiqure, qui donne une touche d’originalité au tout. Le châssis est globalement d’excellente qualité, avec un écran et une charnière bien rigides.

Si le clavier est vraiment agréable, le pavé tactile est malheureusement un peu en deçà, principalement en raison de sa taille, trop modeste.

L’Acer Swift 5 offre une connectique très satisfaisante pour un ordinateur de sa diagonale : vous trouverez deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI plein format et un port USB-A sur la tranche gauche, tandis que la tranche droite récupère un port USB-A et un combo jack. Fait assez rare pour être souligné : la webcam en 1080p est de bonne facture, parfaite pour les visios.

Ce PC portable Acer profite d’une dalle IPS LCD (malheureusement, pas d’OLED…) de 14 pouces supportant une définition maximale de 2560 × 1600 pixels, soit un ratio de 16:10. La dalle plafonne à 60 Hz maximum : on aurait pu attendre du 90 Hz. Côté performances, rien à redire par contre, grâce à l’excellent Intel Core i7-1260P qui fait des merveilles dans les laptops cette année, couplé à 16 Go de RAM. On ajoute à cela un refroidissement très efficace et une autonomie de 10 heures, et on obtient un PC portable bien équilibré.

Le Swift 5 n’a donc finalement que peu de défauts, si ce n’est le pavé tactile et une version de Windows un peu alourdie par les logiciels tiers implantés par Acer. Besoin de plus d’infos sur ce PC portable ? Rendez-vous sur notre test détaillé du Swift 5.



au meilleur prix ? Où acheter L' Acer Swift 5 (SF514-56T) au meilleur prix ?

Par ailleurs, aux côtés du Swift 5, qui est le plus abordable des ultraportables Acer, on trouve le Swift Edge (ci-dessous) et le Swift X.

Acer Swift Edge (SFA16-41) L'Oled en poids plume

Avec le tout récent Swift Edge, Acer vient marcher sur les platebandes de LG et de son LG Gram. La promesse : un ultrabook de 16 pouces très léger, en l’occurrence seulement 1,17 kg. Pour obtenir ce châssis au poids plume, Acer a utilisé un alliage de magnésium et d’aluminium. On profite ainsi d’un PC portable avec une vaste dalle qui ne perd cependant que très peu en portabilité et s’avère ainsi très polyvalent.

L’autre gros point fort de ce modèle tient dans son écran : une belle dalle OLED et 4K de 16 pouces. Avec son format 16:10 et ses fines bordures, il est particulièrement agréable pour visionner des contenus vidéos.

Le clavier est très réussi et plaira aux rédacteurs : on regrettera néanmoins le peu de place qu’il occupe par rapport à ce qui est disponible. Un pavé numérique aurait ainsi clairement pu être ajouté. Sur la connectique, rien à redire : deux ports USB-C 3.2, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI 2.1 et une prise jack. Le Bluetooth 5.2 et le wifi 6E sont de la partie. On saluera l’intégration d’une webcam 1080p, dans un marché où le 720p règne encore trop souvent.

Qu’a-t-il dans le ventre ? Un SoC AMD Ryzen 7 6800U (ou Ryzen 5 selon les versions), 16 Go de RAM LPDDR5, et un gros disque dur SSD de 1 To (disponible aussi en 512 Go). Vous profiterez aussi d’un chipset graphique d’AMD (le 680M), qui permet de faire tourner quelques jeux anciens ou peu gourmands.

S’il est indéniablement un bon PC portable, le Swift Edge n’est cependant pas donné, avec un tarif de 1 699 euros à sa sortie. Il se trouve cependant déjà en promotion sur certains sites e-marchands : surveillez donc les baisses de prix avant de craquer. Pensez aussi à le comparer au LG Gram qui se place sur le même créneau et est également intéressant.



au meilleur prix ? Où acheter L' Acer Swift Edge (SFA16-41) au meilleur prix ?

Acer Aspire 5 (A515-45) Le bon rapport qualité - prix

Si votre budget est restreint, se tourner vers un produit Acer peut être une bonne idée : la marque propose en effet pas mal de PC portables d’entrée de gamme. Vendu sous la barre des 700 euros, le Aspire 5 est un modeste laptop muni d’un écran de 15,6 pouces. Il offre cependant des prestations tout à fait correctes pour son prix. Bien sûr, comme souvent, il est décliné en de nombreuses configurations différentes, avec au choix des puces AMD ou Intel.

On le trouve par exemple à 700 euros sur Amazon avec un Ryzen 7 5700U, ce qui est loin d’être ridicule. Il sera parfait pour un usage bureautique et multimédia. Avec un Ryzen 3 5300U plus modeste, vous le trouverez à 100 euros de moins sur le site d’Acer.



Bien sûr, à ce tarif-là, il faudra faire des compromis. À commencer par le châssis, qui est en plastique et non en aluminium ou en magnésium, réservés aux gammes plus élevées. Le clavier est en outre un peu mou, mais il a le bon goût d’intégrer un pavé numérique. Idem pour l’écran (en Full HD), qui manque clairement de luminosité, et, n’étant pas basé sur la technologie OLED, ne fait pas des miracles sur les contrastes.

On apprécie en revanche l’autonomie, qui atteint presque les dix heures, ce qui est vraiment appréciable pour un 15 pouces à ce prix.

S’il ne marque pas les annales, cet Aspire 5 est un choix solide pour les personnes ayant un petit budget et voulant un ordinateur de la marque Acer, ainsi qu’un écran de bonne taille. Cependant, si vous ne tenez pas spécialement à rester fidèle à la marque, nous vous conseillons, pour un tarif équivalent, de jeter un œil aux PC portables de Huawei et d’Honor (notamment au Huawei MateBook D 15).



au meilleur prix ? Où acheter L' Acer Aspire 5 (A515-45) au meilleur prix ?

Le Aspire 5 existe aussi avec une dalle de 17 pouces si vous voulez un écran plus vaste.



au meilleur prix ? Où acheter L' Acer Aspire 5 (A517-52) au meilleur prix ?

Acer Nitro 5 (AN515-45) Le PC portable gaming abordable

Fiche produit Boulanger 999 € Un tarif acceptable pour jouer

Un tarif acceptable pour jouer Un joli taux de rafraichissement sur l'écran

Un joli taux de rafraichissement sur l'écran Configurations assez puissante pour la plupart des usages Ventilation bruyante Disponible à 999 € sur Boulanger

Dans le genre PC portables gamer abordables, Acer a su également se placer sur le créneau avec son Acer Nitro 5. Il vient bien évidemment dans une multitude de configurations, avec différents processeurs et différents GPU. Pour notre part, nous vous conseillons la dénommée AN515-45 qui propose elle-même plusieurs possibilités. Selon les sites, vous pourrez ainsi choisir entre une GeForce RTX 3050 ou 3060 et un processeur Ryzen 5 ou 7. Globalement, les prix s’échelonnent en 999 et 1 300 euros. Les références qui commencent par AN515-57 tournent elles avec des puces Intel.

Le châssis du Nitro 5 est plutôt imposant et l’appareil pèse 2,3 kg, ce qui n’est pas rien en 2022. Ce dernier n’est clairement pas le point fort de l’appareil, il est en plastique. Il présente par ailleurs un style très marqué « gaming », avec des bords biseautés et un motif de lignes sur le capot, bref, un style qui ne plaira pas à tout le monde. La connectique est composée de trois ports USB 3.2, d’un port Thunderbolt 4, d’un port HDMI 2.1 et d’un port HDMI 2.1. S’il parvient plutôt bien à se refroidir, on ne peut pas dire que le silence soit au rendez-vous…

Concernant l’écran, il s’agit d’une dalle LCD matte en Full HD. Rien d’exceptionnel jusqu’ici, sauf qu’elle affiche un excellent un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz. Un bel avantage pour jouer.

L’autonomie est quant à elle peu impressionnante (environ 4 à 5 heures), et il faudra penser à emporter avec soi son chargeur, qui vaut son pesant de cacahuètes avec ses 900 grammes au compteur…

Reste que pour environ 1 000 euros, le Nitro 5 embarque tout de même des composants assez récents qui permettront de faire tourner correctement un grand nombre de jeux récents.



au meilleur prix ? Où acheter L' Acer Nitro 5 (AN515-45) au meilleur prix ?

Acer Predator Helios 300 (PH315-55) Les performances au top

Envie d’encore plus de puissance ? La gamme Predator intègre les composants les plus récents. Ainsi, le Predator Helios 300 dispose des SoC Intel de 12e génération (i5 ou i7), et des GPU Nvidia GeForce RTX 3070, 3070 Ti, 3080, selon la configuration choisie.

Au final, le Helios 300 est un PC portable gamer plutôt haut de gamme très classique. Il intègre les mêmes composants que bien d’autres de ses concurrents, qui fonctionnent tous bien ensemble, et permettent de fournir d’excellentes performances. On lui reconnaitra de plus un écran efficace avec un exceptionnel taux de rafraichissement de 165 Hz, même jusqu’à 240 hHz selon les configurations. Il s’avère très agréable pour jouer, avec une colorimétrie plutôt juste. Sur le châssis, Acer reste sur les codes gaming, qui sont toujours une question de goût. On apprécie les bordures particulièrement fines autour de l’écran. Si le PC parvient à se refroidir correctement, ce sera cependant au prix de ventilateurs plutôt bruyants.

En somme, il s’agit d’une option comme un autre pour un PC portable gamer, sans qu’il ne parvienne à se démarquer vraiment. Si vous le trouvez en promotion, il peut s’agir d’un choix judicieux.



au meilleur prix ? Où acheter L' Acer Predator Helios 300 (PH315-55) au meilleur prix ?

Les Chromebooks Acer

Vous cherchez un petit Chromebook pas cher ? Acer produit un certain nombre de Chromebooks, année après année. Dans ce cas-là, nous vous conseillons le Chromebook CB315 d’Acer, vraiment abordable, ou bien le Spin 513, plus haut de gamme. ChromeOS permet à des configurations très légères de tourner avec fluidité.

Pour plus de choix, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs Chromebooks.



au meilleur prix ? Où acheter L' Acer Chromebook 315 2022 (CB315-4H/T) au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter L' Acer Chromebook Spin 513 2022 (CP513-2H) au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Que faut-il savoir sur les ordinateurs portables Acer ?

Acer : l’histoire de la marque

Acer a été fondée en 1976 à Taïwan par l’ingénieur Stan Shih, qui l’avait appelée « Multitech » à l’époque. En 2007, la société s’est renforcée en rachetant des marques d’ordinateurs tels que Packard Bell et Gateway. Acer fait partie des plus gros constructeurs de PC à l’échelle mondiale, et est aussi connu pour ses moniteurs PC. La marque avait aussi essayé, pendant un temps, de vendre des smartphones, mais ceci n’ont pas rencontré le succès escompté.

Comment est organisée la gamme de PC portables d’Acer ?

Acer a divisé ses ordinateurs portables en quatre gammes :

Swift : les ultrabooks

: les ultrabooks Aspire : les ordinateurs abordables d’entrée et milieu de gamme

: les ordinateurs abordables d’entrée et milieu de gamme Spin : les PC convertibles dédiés aux créatifs

: les PC convertibles dédiés aux créatifs Nitro : la gamme gaming abordable

: la gamme gaming abordable Predator : la gamme gaming avec les composants les plus récents et les plus puissants

Les Aspire sont sans doute les PC les plus connus d’Acer, car ils se placent sur un rapport qualité-prix intéressant, en étant très abordables. Ajoutez également à cela les Chromebooks d’Acer, qui tournent non pas avec Windows mais avec ChromeOS.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.