Test du Dell Inspiron 16 Plus : sobrement productif et pas hors de prix

Dell est évidemment un constructeur avec des relations profondes dans le monde de l’entreprise. Naturellement, ses produits ont tendance à suivre cette tendance en étant surtout dédié à la productivité et à la mobilité, tout en offrant un design industriel qui ne sera jamais une faute de goût dans une salle de réunion. Le Dell Inspiron 16 Plus paraît être la copie carbone de cette philosophie, pour les amateurs de grands écrans.

Dell Inspiron 16 Plus (7620) Fiche technique

Modèle Dell Inspiron 16 Plus (7620) Taille de l'écran 16 pouces Définition 3072 x 1920 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i7-12700H Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 251,9 x 16,95 x 356,78 mm Poids 2050 grammes Indice de réparabilité ? 6,9/10 Prix 1 599 € Fiche produit Voir le test

Dell Inspiron 16 Plus (7620) Design

On va rarement chercher l’originalité du côté de chez Dell, bien que son XPS 13 Plus nous fasse mentir. Il faut dire que comme dit plus tôt, Dell est connue pour être le meilleur ami des entreprises. Et dans ce cadre, l’Inspiron 16 Plus est… tout à fait ça. Mais ce qui doit être mis en avant ici est que ce design très pragmatique est conservé ici quand bien même la coque est totalement en plastique.

Grâce à ses lignes marquées, arrondies où il faut mais droite quand nécessaire, et son bi-ton gris bleu à deux niveaux de contraste, on arrive à une cohérence du message. Sur cet Inspiron 16 Plus, comme sur les autres produits de la marque, on est productif. Et il faut dire que sur la forme comme le fond, c’est réussi. Tous ses éléments sont organisés de manière à être confortables et pragmatique, à commencer par son clavier et son pavé tactile.

Clavier et pavé tactile

Le clavier en lui-même n’est pas si brillant, mais a exactement tout ce qu’il faut. Des touches de bonnes tailles, un brin étroites mais bien espacées, et rebondies comme il faut. Nous ne sommes pas sur la précision millimétrées des ordinateurs premium, mais personne n’aura à s’habituer à ce clavier pour le faire chanter. Chanter est le mot, puisque le rebond est lui aussi plus audible, dans ce petit côté plastique habituel sur ces catégories plus accessibles.

Le pavé tactile s’intègre parfaitement au design décrit plus haut puisque sa zone est coupée à même le corps plastique de l’appareil. Une note esthétique sympathique, presque fantaisiste au vu du reste, qui n’est pas pour nous déplaire. Cependant, face à l’espace disponible, on aurait tout de même apprécié une zone plus large. Et le confort du plastique n’est tout de même pas aussi marquant qu’une surface en verre.

Le compromis est acceptable cependant, d’autant que nous profitons aussi d’une touche d’alimentation doublée d’un lecteur d’empreintes pour Windows Hello.

Connectique

C’est sur ce point que le Dell Inspiron 16 Plus ne décevra absolument aucun travailleur. A gauche, vous avez un port HDMI, un port USB A et un port USB C. Plus haut, et peut-être de façon assez étonnante puisque son chargeur est en USB-C, vous avez toujours une connectique d’alimentation en baril. A droite, vous pourrez retrouver un lecteur de carte SD plein format, un second port USB A ainsi qu’un port combo jack.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La connectique est large et couvre des tonnes de cadres d’usage différent. Sa plus grande faiblesse finalement est son placement : puisque le haut des tranches est dédié à l’expulsion de l’air chaud pour la configuration de refroidissement de l’appareil, tout est décalé vers le bas. Le chargeur une fois branché est donc à un endroit peu pratique, de même que pour les accessoires connectés.

Webcam et audio

La webcam Full HD ne donne évidemment pas un rendu exceptionnel, mais on peut au moins souligner une envie de donner un peu plus de couleurs à l’image. Quitte à faire en sorte de me donner un visage un peu trop rouge. Surtout, on a connu des capteurs 1080p avec un piquet mieux travaillé tout de même.

C’est plutôt dans son placement de ses haut-parleurs, au dessus du clavier, que l’on a envie de le remercier. De ce fait, le son est constamment audible qu’importe que l’Inspiron 16 Plus soit posé sur un bureau ou sur ses jambes. Mais il n’est pas particulièrement marquant en lui-même, avec un volume certes puissant mais une tendance à grésiller dans ce cadre. Les basses sont absentes, les mediums et les aigus sont peu définis. Ce n’est cependant « pas si mal », comme on dirait, pour une configuration qui doit faire des compromis.

Dell Inspiron 16 Plus (7620) Écran

Le Dell Inspiron 16 Plus le dit dès son nom : c’est évidemment sa grande diagonale qui est son point fort. Nous avons ici une dalle 16 pouces en définition 3K de 3072 par 1920 pixels pour un ratio 196/10. Cette dalle IPS LCD ne supporte qu’un taux de rafraîchissement de 60Hz, et n’est pas tactile. Grâce à cela cependant, il dispose d’un revêtement antireflet.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous avons d’abord une première observation à faire. Sur les deux modes proposés par Dell, à savoir le classique et le mode CineColor, les différences sont assez infimes. Le premier offre une couverture de 102,3% de l’espace RGB contre 108,4% sur le mode CineColor. Mais le reste est sensiblement le même, avec de 72 à 76% de la couverture de l’espace DCI P3. Pareil sur l’Adobe RGB. Il en va de même pour la température de couleurs moyenne, à 6389K sur le mode Normal et 6610K en CineColor.

La grande différence vient donc dans son point blanc. En mode normal, le point blanc moyen sur le Delta E00 est mesuré à 6.03 contre 0.94 en CineColor. Le Delta E00 moyen est alors à 2,5 contre 3,4 entre les deux modes. Bref : les deux paramètres colorimétriques sont un peu bancals. A l’œil, le CineColor paraît simplement plus vif. Une affaire de préférences donc.

La déception vient dès lors surtout de la luminosité maximale de la dalle, mesurée à 289 cd/m² pour un contraste à 1531:1. Une telle luminosité limitée rend l’usage de l’Inspiron 16 Plus difficile en plein soleil, malgré son revêtement antireflet.

Dell Inspiron 16 Plus (7620) Logiciel

Windows 11, oui. McAfee préinstallé, ça fait un peu grincer des dents, mais on en a l’habitude aujourd’hui. Quelques logiciels publicitaires çà et là comme Spotify ou Disney+, certes. Mais dans l’absolu, le Dell Inspiron 16 Plus n’est pas le pire.

Les logiciels de suivi de Dell sont également plutôt bons, qu’il s’agisse de suivre l’évolution des drivers de sa machine avec Dell Update ou gérer les quelques réglages de performances disponibles avec MyDell. Ce dernier a peut-être le défaut d’être un brin trop « mignon » dans sa manière de présenter les choses, faisant que trop de clics sont entre le réglage et l’utilisateur.

Dell Inspiron 16 Plus (7620) Performances

Le Dell Inspiron 16 Plus, dans notre version de test, est équipé de l’Intel Core i7-12700H, soit un processeur de 12e génération chez Intel intégrant 6 cœurs performances et 8 cœurs efficients, soit 14 cœurs et 20 threads pouvant turbo jusqu’à 4,7GHz. Il est couplé ici à 16 Go de RAM DDR5 4800 MHz et 512 Go de PCIe 4.0. Notez que des configurations intégrant une GeForce RTX 3050 ou 3060 existent. Ici, nous n’avons que le simple Intel Iris Xe.

Benchmarks généraux

Sur nos benchmarks habituels que sont Cinebench R23 et PCMark 10, nous pouvons voir que l’Intel Core i7-12700H se comporte exactement comme nous l’attendons. Nous retrouvons, par exemple 1654 points en single core, 11531 en multi core ou un score général de 6067.

Soit dans la droite lignée des performances vues sur le Huawei MateBook 16s ou l’Alienware X14. Il en va d’ailleurs de même pour le SSD intégré. Pas de mauvaise surprise.

Refroidissement et bruit

Et même plutôt une bonne surprise, puisque cette puissance est offerte sans sacrifice de confort pour l’utilisateur. Le système de refroidissement est discret et s’entend à peine, tandis que les températures ne s’envolent pas. On retrouve un très honnête 40°C en bas du châssis, et 35°C sur la face avant de l’appareil, ce qui ne se ressent pas à l’usage.

Il y a fort à parier que ce système de refroidissement soit étudié pour encaisser aussi bien ce SoC que la RTX 3060, évidemment plus gourmande en énergie et plus créatrice de chauffe. Aussi, sans celle-ci, le Dell Inspiron 16 Plus se la coule douce.

Dell Inspiron 16 Plus (7620) Autonomie

Le Dell Inspiron 16 Plus intègre une batterie de 86Wh, et réclame un bloc de charge à 130W qui est d’une taille très sobre, facile à transporter. Notez que vous pourrez malgré tout utiliser des chargeurs plus lents, sous l’égide de la norme DisplayPort, pour récupérer du jus qu’importe la situation. Comme dit plus haut, un port alimentation en baril plus traditionnel est aussi disponible, bien que ce chargeur ne soit pas fourni.

Côté autonomie, on pourra compter sur ce très grand PC (16 pouces, ça n’est pas rien à alimenter tout de même) entre 9 et 10 heures très facilement sur des tâches bureautiques classiques. Comprenez un travail de journaliste de base, à base de beaucoup d’onglets Chrome, des pauses dejs sur YouTube et un peu de musique, parce qu’on n’est pas des sauvages non plus.

Cependant, il faut tout de même noter que ce test profite du mauvais temps de ces derniers jours, qui fait que la luminosité d’écran n’est jamais vraiment poussée. Par expérience, on pourra probablement retirer une bonne heure d’autonomie en été où il faudra très certainement profiter de l’intégralité des 289 cd/m² pour garder une lisibilité confortable.

Dell Inspiron 16 Plus (7620) Prix et disponibilité

Le Dell Inspiron 16 Plus est d’ores et déjà disponible en France dans ce coloris unique. Notre configuration de test est le premier prix proposé, à savoir 1287 euros.