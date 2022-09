Test de l’Acer Swift 5 (2022) : un ultraportable avec la fraîcheur de la 12e génération d’Intel

L'habituelle danse des nouveaux ultrabook de l'année continue avec l'Acer Swift 5 (2022), qui s'équipe enfin de la 12e génération d'Intel. Un coup de jeune qui l'améliore toujours plus.

Acer peut parfois être injustement ignoré sur le marché des ordinateurs portables. Par rapport à son confrère Asus, il a tendance à être surtout reconnu pour la qualité de ses appareils d’entrée de gamme, mais pas nécessairement pour le reste. Pourtant, sa gamme Swift continue année après année d’être excellente. Et l’Acer Swift 5 de 2022 n’est pas en reste grâce à la 12e génération d’Intel.

Acer Swift 5 (SF514-56T) Fiche technique

Modèle Acer Swift 5 (SF514-56T) Taille de l'écran 14 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i7-1260P Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 309,8 x 14,95 mm Poids 1200 grammes Fiche produit

Acer Swift 5 (SF514-56T) Design

Acer n’a pas révolutionné son design cette année, mais n’en avait pas forcément besoin. Nous avons ici un ultrabook au format 14 pouces somme toute assez classique en 2022, avec un châssis intégralement usiné en aluminium. Il ne pèse que 1,2 kg, et est un véritablement plaisir à avoir sous les doigts.

C’est notamment dans les détails qu’il arrive à trouver sa propre identité. Nous avons déjà les coloris choisis, avec ici un bi-ton très sympathique mêlant un bleu spatial à des reliures dorées. La charnière est l’élément le plus remarquable, puisqu’elle donne tout son style au Acer Swift 5. Et il faut aussi souligner à quel point ce châssis est solide : l’écran est d’une rigidité sans pareille.

Un bon point important à donner à cet appareil : sa relative originalité, comparativement à la majorité des PC portables actuels qui copient plus ou moins le schéma Apple des années 2017. L’Acer Swift 5 a l’allure d’un Acer Swift 5, et aucun autre ordinateur.

Clavier et pavé tactile

Le clavier de l’Acer Swift 5 est également excellent. Ses touches sont assez larges et bien espacées pour que nos doigts retrouvent naturellement leur place sans se perdre une seule seconde. Il est également assez peu audible, à l’exception de sa touche espace qui sait s’exprimer à pleine voix.

Le pavé tactile est peut-être sa plus grande faiblesse. Son revêtement baptisé « OceanGlass » n’est pas le plus glissant de tous, mais reste agréable. Le plus grand coupable est son format très traditionnel, dont la diagonale est aujourd’hui plutôt petite.

Notez que le bouton de verrouillage se double d’un lecteur d’empreintes pour le verrouillage biométrique via Windows Hello. Ce dernier est très rapide et simple à utiliser.

Connectique

Heureusement, l’Acer Swift 5 offre une connectique très satisfaisante pour un ordinateur de sa diagonale. On a tout de même le droit à deux ports USB Thunderbolt 4, un port HDMI plein format et un port USB A sur la tranche gauche, tandis que la tranche droite récupère un port USB A et un combo jack.

Sachant à quel point les ultrabooks aiment sacrifier leurs ports pour le bien de leur finesse ou de leur légèreté, il est bon de voir que l’Acer Swift 5 n’a pas véritablement eu besoin de faire des sacrifices.

Webcam et audio

J’ai l’habitude d’écrire plus ou moins la même phrase ici pour chaque test, tant les webcams ne font jamais aucun effort. J’ai donc été délicieusement surpris en voyant celle de l’Acer Swift 5, dont le rendu est en vérité très plaisant à l’œil pour un simple capteur Full HD.

Hélas, les haut-parleurs intégrés au dessous de la machine ne sont pas du même acabit. S’ils sont serviables et développent un assez bon volume, la seule partie de l’audio qui est bien calibrée se situe aux aigus. Les mediums sont mal définis, et les basses totalement absentes.

Acer Swift 5 (SF514-56T) Écran

L’Acer Swift 5 profite d’une dalle IPS LCD de 14 pouces supportant une définition maximale de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio de 16 h 10. Cette dalle est tactile, et est protégée par un verre Corning Gorilla Glass. Elle ne supporte par contre qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, quand le 90 Hz commence à se populariser sur les ordinateurs de cette catégorie.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, on peut voir que l’écran est clairement calibré pour l’espace sRGB, sans vouloir aller au-delà pour autant. Elle couvre 116,2 % de l’espace sRGB précisément, 82,3 % de l’espace DCI P3 et 80,1 % de l’Adobe RGB. Pour un ordinateur portable de la sorte, c’est très bon, même si le DCI P3 devient toujours plus populaire.

L’Acer Swift 5 rattrape cette faiblesse apparente avec une luminosité maximale excellente de 505 cd/m² et son ratio de contraste de 1600:1. Sa calibration n’est pas parfaite avec un Delta E00 moyen de 1,86, mais nous comparons nos mesures sur l’espace DCI P3. Pour le sRGB, c’est excellent. C’est surtout sa température de couleur moyenne de 6100K qui rend l’écran un peu plus chaud qu’on ne le souhaite, ce qui se remarque particulièrement dans un univers technologique où les produits sont réglés, à l’inverse, trop froids par défaut.

Acer Swift 5 (SF514-56T) Logiciel

C’est peut-être sur le point du logiciel qu’Acer n’arrive pas à sortir du lot. Il faut dire qu’il ne fait pas grand-chose pour aider ses utilisateurs, à l’exception d’un Care Center très basique pour récupérer ses données et un Quick Access avec quelques réglages communs à n’importe quel ordinateur.

En prime, Acer est l’un des constructeurs qui préinstallent le plus de publicités sur ses ordinateurs. Sans même aller dans la liste des programmes, vous avez déjà Firefox, Behance et Dropbox d’installé, en prime de Norton Antivirus. Ces derniers ne se gêneront pas pour vous envoyer des notifications promotionnelles régulièrement. A désinstaller de toute urgence.

Acer Swift 5 (SF514-56T) Performances

Voilà la grande nouveauté de ce modèle. L’Acer Swift 5 passe à la 12e génération d’Intel en intégrant le i7-1260P, un SoC à 12 cœurs (4 performances et 8 efficients) et 16 threads pouvant turbo jusqu’à 4,7 GHz. Il est épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD PCIe Gen 4 de 1 To. La configuration la plus populaire des ultrabooks de nos jours, en somme.

Benchmarks généraux

Pas de mauvaise ni de bonne surprise sur cet Acer Swift 5. Puisque cette configuration est très populaire aujourd’hui, son score de 7540 points en multi-core et 1656 en single-core sous Cinebench R23 tout comme ses 5057 points sur PCMark 10 n’ont rien d’étonnants. C’est tout simplement sensiblement les mêmes scores que les LG Gram 17 et autres Samsung Galaxy Book 2 Pro de ce monde.

En somme : l’ordinateur fonctionne exactement comme on l’attend. Au même titre d’ailleurs que son stockage SSD en PCIe Gen. 4.

Refroidissement et bruit

C’est ici que la magie de la 12e gen d’Intel opère vraiment. Même en plein test synthétique massif, l’Acer Swift 5 2022 gère parfaitement bien sa chaleur et fait en sorte que l’utilisateur ne la ressente pas véritablement. Sur le haut du châssis, son point le plus chaud à 39 °C environ est éloigné de l’utilisateur et ne se propage pas vers le clavier.

Le bas de l’appareil est celui qui concentre le plus la chauffe, à 45 °C précisément. Mais là encore, il est difficile de le ressentir à l’usage, puisque la chaleur est assez bien centrée pour qu’elle ne vienne pas brûler les cuisses de l’utilisateur. Les ventilateurs eux-mêmes restent très discrets et s’activent rarement. C’est excellent.

Acer Swift 5 (SF514-56T) Autonomie

L’Acer Swift 5 2022 s’équipe une nouvelle fois d’une batterie de 56 Wh. Elle est rechargeable en USB-C à 65W, via n’importe quel chargeur et n’importe quel port grâce à sa compatibilité avec la norme Power Delivery.

Sur un usage bureautique typique, avec de nombreux onglets ouverts, un brin de YouTube, de la musique en fond pour écrire cet article et beaucoup de mots tapés sur le clavier, l’Acer Swift 5 2022 fait preuve d’une bonne résilience en tenant entre 10 et 11 heures sans véritables problèmes.

Voilà là encore un score presque attendu pour cette configuration technique, ce qui confirme que l’Acer Swift 5 2022 sait profiter de sa nouvelle configuration pour s’améliorer en tous points.

Acer Swift 5 (SF514-56T) Prix et disponibilité

L’Acer Swift 5 2022 est d’ores et déjà disponible. Son prix de départ est de 1799 euros.



