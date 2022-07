Test du Huawei MateBook 16s : l’addition efficace, mais convenue

Du nouveau pour les amateurs de grandes diagonales : Huawei décline sa gamme S en 16 pouces avec le MateBook 16S. Transformation réussie ? Réponse dans notre test.

Ah Huawei, le fameux constructeur d’ordinateurs. Du moins, apparemment, c’est le plan de la marque chinoise, qui après avoir été bannie de l’univers des smartphones, tente de retrouver une odeur de sainteté sur le PC. Et pour le moment, c’est réussi : en offrant de très bonnes configurations dans des designs indémodables et à des prix honnêtes, Huawei a pu facilement trouver son pied sur ce marché pourtant ultra concurrentiel. Le Huawei MateBook 16S est un nouveau venu dans la gamme S, qui n’a pour l’instant accueilli que des diagonales de 13 et 14 pouces. Réussira-t-il à convaincre autant que ses frères avant lui ?

Huawei MateBook 16S (2022) Fiche technique

Modèle Huawei MateBook 16S (2022) Taille de l'écran 16 pouces Définition 2520 x 1680 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i9-12900H Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go, 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 351 x 17,8 x 254,9 mm Poids 1990 grammes Indice de réparabilité ? 7,4/10 Prix 1 599 € Fiche produit

Huawei MateBook 16S (2022) Design

Si vous connaissez déjà le style des ordinateurs Huawei, vous ne serez pas étonné. Le MateBook 16S continue de se présenter comme un ordinateur portable intégré dans un seul bloc de métal aux reflets très légèrement violacés. Nous sommes presque à la frontière entre le MacBook et les Surface. Ainsi, le design général reprend les traits arrondis du premier quand le format 3:2 est plutôt relatif au second. Ceci étant, aucune inquiétude : la construction est solide, et le charisme indémodable.

Finalement, le point le plus marquant de ce design est le gigantesque logo Huawei en miroir floqué sur le dos de l’appareil. Le constructeur semble vraiment vouloir que tous les passants et curieux sachent en un coup d’œil chez qui vous vous fournissez. Ce n’est pas très discret, et ce n’est pas dérangeant non plus ; simplement, ça se remarque. Son poids de 2 kg peut également être une petite déception, du moins lorsqu’on le compare à d’autres propositions comme le LG Gram 16. Néanmoins, il reste respectable en considérant sa diagonale.

Clavier et pavé tactile

Terrain conquis une nouvelle fois du côté du clavier. Si vous avez déjà touché au clavier du moindre PC ultraportable sorti au cours de ces dernières années, vous reconnaîtrez rapidement la légèreté et le rebond des touches. Le plus notable est leur taille et leur espacement ; le Huawei MateBook 16S a fait le choix de ne pas intégrer le pavé numérique, généralement présent sur les modèles 16 pouces. On profite d’ailleurs de cette absence pour coller sur les côtés les haut-parleurs.

Le pavé tactile est lui très grand et en verre, ce qui lui permet d’offrir une glisse parfaite. Au fond, cette configuration fait l’effet d’avoir un portable classique de 13,3 pouces que l’on aurait agrandi pour laisser respirer tous ses éléments. Certains utilisateurs préféreraient sûrement avoir le pavé numérique, mais ce choix fait sens et maximise le confort du Huawei MateBook 16S.

Connectique

Sur la gauche, on peut retrouver un port USB-C 3.2 classique ainsi qu’un port USB-C Thunderbolt 4. À ses côtés se trouvent un port HDMI et le port combo jack. À droite, on peut profiter de deux USB-A 3.2 plein format, et c’est tout.

La présence d’un port HDMI est appréciable, mais on aurait aimé retrouver un lecteur de carte SD. Celui-ci est commun sur les configurations 16 pouces souvent dédiées à la productivité et à la créativité, et son absence sur le MateBook 16S forcera ces derniers à amener avec eux un dongle dédié.

Webcam et audio

Une webcam Full HD comme on en trouve partout, avec une petite couche d’intelligence artificielle pour un recadrage automatique. Il n’y a pas de miracle ; la qualité est similaire à tous les autres appareils du marché, soit… bof.

Côté son, force est de reconnaître que le MateBook 16S fait un peu mieux que la moyenne. Le placement des haut-parleurs lui offre d’emblée des points de sympathie, et ces derniers sont quand même meilleur que la plupart des références que l’on teste chaque semaine. On notera des aigus bien définis, mais qui manquent un peu de finesse, et des mediums très bien construits. La basse n’est pas totalement absente comme elle peut l’être sur les smartphones, mais incroyablement timide. On ne comptera donc pas vraiment dessus, mais le tout arrondit les angles pour offrir une expérience satisfaisante.

Huawei MateBook 16S (2022) Écran

Huawei le sait : sur le MateBook 16S et un format 16 pouces d’ordre général, l’écran se doit d’être une des stars du show. Il s’équipe donc d’une dalle IPS LCD 10 bits de 16 pouces supportant une définition de 2520 x 1680 pixels, soit un ratio de 3:2. L’écran lui-même est tactile sur 10 points.

Sous notre sonde et via le logiciel DisplayCAL, on note déjà une luminosité maximale de 320 cd/m² qui correspond aux 300 cd/m² promis par le constructeur. Mais 320 cd/m² n’est pas tout à fait plaisant, puisque cela veut dire que l’écran est difficilement lisible en plein soleil. C’est d’autant plus vrai avec un écran tactile, qui est par nature brillant, et donc sujet aux reflets. Huawei tient sa promesse donc, mais elle n’est pas particulièrement enthousiasmante.

La dalle elle-même est capable de couvrir 92,4 % de l’espace sRGB, mais ne va qu’à 63,7 % de l’espace Adobe RGB et 65,5 % de l’espace DCI-P3. Ce n’est pas particulièrement mauvais, pas particulièrement bon : simplement basique. La température des couleurs est relevée à 6311K, là encore correct, pour un Delta E00 moyen de 2,59, une très bonne calibration des couleurs donc. Le ratio de contraste est mesuré à 1477:1, ce qui est très bon pour un écran IPS LCD.

Ce qui ressort de nos tests est plus ou moins ça : l’écran est bon. Il ne sort pas du lot, et n’est pas mauvais non plus ; il fait l’effort attendu. On aurait tout de même aimé une meilleure calibration d’usine, puisque la dalle 10 bits intégrée ici est sûrement capable de bien mieux.

Huawei MateBook 16S (2022) Logiciel

Windows 11 et un nombre de logiciels publicitaires préinstallés assez limité, ce qui est plaisant. Huawei intègre tout de même sa propre suite « Gestionnaire de PC », qui a pour but principal de vous faire interconnecter un smartphone et une tablette Huawei à votre PC portable.

Le constructeur intègre également un panneau de contrôle inspiré des smartphones pour retrouver quelques raccourcis intéressant, et un volet Assistant qui n’est pas particulièrement utile. Notez que vous pourrez profiter de Windows Hello grâce au lecteur d’empreintes intégré au bouton d’allumage de l’appareil.

Huawei MateBook 16S (2022) Performances

Le Huawei MateBook 16S s’équipe dans notre configuration de test d’un SoC Intel Core i7-12700H. Il s’agit d’un processeur de la dernière génération d’Intel à 14 cœurs, 6 P-cores et 8 E-cores, qui est capable de monter en fréquence jusqu’à 4,7 GHz en mode Turbo. Il est couplé ici à 16 Go de RAM LPDDR5 et à un SSD de 1 To en PCI-E Gen 4. Ce dernier est d’ailleurs formaté par défaut pour offrir une partition système de 120 Go et une seconde partition de données de 814 Go.

Benchmarks généraux

Pas de mauvaise surprise du côté des performances de cet Intel Core i7-12700H. Bien au contraire : il se comporte exactement comme on l’attend, avec un score single core de 1792 points et multi core de 13 619 points sur Cinebench R23. Il en va de même avec son score de 5923 points sur PCMark 10. Le GPU Iris Xe intégré à 96 EU offre également les performances attendues, qui vous permettront de jouer à quelques jeux légers en toute décontraction.

Le SSD offre également les performances que l’on attend d’un SSD PCIe Gen 4.

Refroidissement et bruit

C’est sûrement sur ce point que le Huawei MateBook 16S est le plus intéressant. Il offre en effet ces performances sans jamais véritablement chauffer. Il ne dépasse d’ailleurs jamais les 40 °C sur les points les plus importants du PC, particulièrement là où l’utilisateur reposerait naturellement ses mains ou ses jambes. La configuration est bien étudiée pour favoriser le confort d’utilisation en toutes circonstances.

Huawei MateBook 16S (2022) Autonomie

Le Huawei MateBook 16s s’équipe d’une batterie de 84 Wh, qui est rechargée en USB-C via un bloc d’alimentation de 90W fourni. Puisque l’ordinateur utilise le Power Delivery, vous pourrez le recharger avec n’importe quel bloc de charge utilisant cette norme, même avec des capacités inférieures. Merci les standards !

Côté autonomie, nous sommes dans l’incapacité de vous fournir notre test PCMark 10 habituel. Cependant, à l’usage, on pourra compter sur le MateBook 16 s sur toute une journée de bureautique et d’usages multiples communs (de l’écriture, du YouTube, de la musique sur le fond et de la navigation web avec une luminosité réglée à la moyenne). Il tient en effet 10 heures sans broncher, ce qui est très bon pour une telle diagonale.

Huawei MateBook 16S (2022) Prix et disponibilité

Le Huawei MateBook 16s dans notre configuration de test est d’ores et déjà disponible en France. Il est vendu au prix conseillé de 1699,99 euros.