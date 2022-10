Il y a généralement deux écoles lorsque l’on parle d’un ordinateur portable. La première souhaite avant tout ne pas sacrifier la moindre mobilité : des PC portables fins, légers, qui chauffent peu et ont une longue autonomie. La seconde va plutôt du côté des performances brutes, quitte à ce que l’ordinateur portable se transforme en ordinateur « transportable ». Avec le MagicBook 14 version RTX 2050, le constructeur chinois Honor semble vouloir se placer à l’exact milieu de ces deux camps opposés.

Honor MagicBook 14 Intel RTX 2050 (2022) Fiche technique

Modèle Honor MagicBook 14 Intel RTX 2050 (2022) Taille de l'écran 14 pouces Définition 2160 x 1440 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i5-12500H Puce Graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2050 Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 227,56 x 16,9 x 307,51 mm Poids 1580 grammes Indice de réparabilité ? 7,6/10 Prix 1 299 € Fiche produit Voir le test

Honor MagicBook 14 Intel RTX 2050 (2022) Design

En voyant le Honor MagicBook 14, on est loin de se douter de la puissance qu’il intègre. Et c’est de toute évidence voulu. À bien des égards, les lignes de l’ordinateur rappellent tout simplement les grandes directives de design lancées par Apple il y a quelques années de cela, avant qu’elles n’évoluent ces derniers temps pour se rapprocher de ses tablettes. On parle bien d’un corps taillé d’une traite dans un bloc dans un alliage d’aluminium gris sombre… que certains appelleraient « cosmic grey », mais je m’égare.

Il est difficile d’en dire plus tant n’importe quel consommateur, même n’importe quel grand-parent du dit consommateur, sait exactement ce qui l’attend ne serait-ce qu’en voyant les images de l’appareil. Ce qui pourrait surprendre cependant avec le Honor Magicbook 14 est son poids. À 1,58 kilogramme, il a l’allure d’un ultrabook, mais le poids d’un PC portable plus traditionnel. Cela s’explique bien sûr par sa configuration, mais le contraste entre la première impression et la prise en main pourra surprendre. Ne vous inquiétez pas pour autant : il n’y a pas si longtemps de cela, 1,58 kilogramme était considéré comme léger et le Honor MagicBook 14 version RTX 2050 n’est pas « lourd » à proprement parler.

Clavier et pavé tactile

Le clavier du Honor MagicBook 14 RTX 2050 est la meilleure surprise du lot. Aux touches espacées et avec une distance d’activation satisfaisante pour sa catégorie, il sort du lot grâce à des membranes plutôt rigides qui garantissent un rebond vraiment satisfaisant à l’usage tout en absorbant énormément le son produit par la frappe. Le PC reste discret, même face à un journaliste reconnu par de multiples confrères et consœurs pour avoir une frappe « trop lourde » et « trop bruyante » (quand bien même tout ceci n’est que calomnie, bien évidemment.

C’est plutôt du côté du pavé tactile qu’une légère déception se fait ressentir. Si ce dernier prend en charge le tactile à 5 points, il n’en reste pas moins en plastique et non en verre comme la plupart des ordinateurs dans sa catégorie de prix. Il aurait également pu être un peu plus grand, même si on est bien loin des pavés tactiles trop petits que l’on retrouve encore sur certaines références. Le Honor MagicBook 14 est agréable à utiliser, il n’y a aucun souci là-dessus, mais cette petite finition supplémentaire aurait été appréciée.

Notez que le bouton d’alimentation intègre également un lecteur d’empreintes compatible Windows Hello. L’efficacité de ce dernier est excellente, au point que je n’ai jamais eu besoin de retaper mon mot de passe ou repasser mon doigt sur celui-ci pour déverrouiller l’ordinateur tout le long de mon test. Ce n’est généralement pas le cas.

Connectique

Sur le papier, le Honor MagicBook 14 RTX 2050 a une connectique plutôt acceptable. On peut compter sur la partie gauche sur deux ports USB-C 3.2 Gen 2 ainsi qu’un port combo jack, et un port USB-A 3.1 Gen 1 ainsi qu’un port HDMI sur la partie droite. Ce n’est pas parfait, particulièrement pour un ordinateur de la sorte dont les utilisateurs apprécieraient sûrement l’inclusion d’un port SD par exemple, mais c’est tout à fait fonctionnel.

La déception vient surtout de l’absence d’un port Thunderbolt 4, ce port à la bande passante de 40 Gbps qui permet de connecter des périphériques demandeurs de puissance. À l’image d’une carte graphique externe, à titre d’exemple. Sur une configuration en base Intel de la sorte, le port est presque toujours intégré à cette catégorie de prix. L’USB 4 n’étant pas présent sur cette machine, il n’y a tout simplement pas d’alternative. La plupart des consommateurs n’utilisent pas encore le Thunderbolt 4, certes, mais son absence est remarquée.

Webcam et audio

Que dire d’une webcam 720p, si ce n’est qu’elle est suffisante pour de la visioconférence ? Le traitement n’est pas parmi les meilleurs, la caméra fait tout juste l’affaire.

Les haut-parleurs intégrés sont par contre d’une plutôt bonne qualité, dans la moyenne haute des concurrents. Le son est assez chaud, rond et agréable à l’oreille, avec des aigus et des médiums bien respectés. La basse est toujours un tantinet absente, mais on peut l’excuser par les limites de la physique. Seul véritable problème de cette configuration audio : les haut-parleurs situés en bas de l’appareil, facilement bouchés dès lors que l’on utilise le Honor MagicBook 14 sur ses genoux.

Honor MagicBook 14 Intel RTX 2050 (2022) Un bon écran souffrant la comparaison

Le Honor MagicBook 14 à RTX 2050 intègre une large dalle IPS LCD de 14 pouces en définition 2160 x 1440 pixels, soit un ratio de 3:2 souvent plébiscité pour la productivité. Cette dalle est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz. Le constructeur promet une couverture totale de l’espace de couleur sRGB, une luminosité maximale de 300 cd/m² et un taux de contraste de 1500:1.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, c’est… sensiblement ce que l’on retrouve. La luminosité maximale est mesurée à 352 cd/m² et l’espace de couleurs sRGB est couvert à 95,2 %. Le DCI-P3 est quant à lui couvert à 67,4 %. On retrouve un taux de contraste de 1687:1, pour une température de couleurs moyenne excellente de 6416 K. Seul le Delta E00 moyen, mesuré à 2,97, n’est pas particulièrement impressionnant.

Cela étant, il s’agit tout de même d’un bon écran plutôt bien calibré pour qui vise avant tout la création graphique web. Ses faiblesses restent cependant non négligeables, à commencer par une luminosité maximale un peu trop faible pour un usage en extérieur. De plus, d’autres concurrents proposent pour le même tarif une dalle OLED, la couverture complète du DCI-P3 et/ou un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Un bon écran, donc, mais qui souffre de la comparaison avec ses rivaux.

Honor MagicBook 14 Intel RTX 2050 (2022) Logiciel : Windows 11 sans bloatwares

Nous sommes ici sous Windows 11, d’ailleurs mis à jour pendant ce test sous la dernière version de 2022. Pas de souci de ce côté-là. À son honneur, Honor ne rajoute pas beaucoup de logiciels à cela, pas même un McAfee ou un Norton qui deviendrait une recommandation automatique de désinstallation dans nos lignes.

Honor a son PC Manager, qui permet de régler les performances de l’ordinateur (normal ou haute performance) et d’analyser le bon fonctionnement de l’appareil. C’est sur ce dernier point que le logiciel n’est pas tout à fait clair : pour mettre à jour ses drivers, il faut forcément traverser cette analyse totale du système. Si celle-ci est rapide, on apprécierait que les deux soient séparés. Et même, d’ordre général, plus d’options.

Restent tous les services tels que le Magic-link ou le Honor Clone, mais ces derniers sont toujours un peu redondants face aux fonctionnalités de base intégrées à Windows. On apprécie cependant que le constructeur ne pousse pas énormément ses utilisateurs à les installer, et laisse le consommateur relativement tranquille.

Honor MagicBook 14 Intel RTX 2050 (2022) Performances : un bon CPU, un GPU un peu léger

Dans notre configuration de test, le Honor Magicbook 14 est équipé d’un Intel Core i5-12500H de dernière génération. Il s’agit d’un SoC Intel à 12 cœurs, 4 performances et 8 efficients, pour 16 threads pouvant monter en turbo jusqu’à 4,5 GHz. Il est ici couplé à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage en PCIe Gen 4. Ah, et bien sûr, ce qui donne son nom à cette variante : une GeForce RTX 2050 à 60 w, de la première génération de cartes Nvidia compatibles avec le ray tracing.

Benchmarks généraux

Le Honor MagicBook 14 se rajoute à la liste des ordinateurs qui nous font nous demander s’il est bien intéressant de se tourner vers les i7 cette année, tant les i5 offrent d’excellentes performances. Avec un score de 1737 points en single core et 11 837 points en multi core sous Cinebench R23, ou même 6445 sous PCMark 10, on est vraiment dans les eaux du i7-12700H que nous avons notamment pu tester sur le Huawei Matebook 16 s. Il en va de même pour sa mémoire de stockage de 512 Go, qui correspond aux performances attendues, même si on ne peut s’empêcher de questionner l’intérêt de créer une partition par défaut sur un si petit espace.

La RTX 2050 se comporte elle aussi comme on l’attend… C’est-à-dire qu’elle n’est plus complètement à niveau pour le jeu vidéo. On pourra par exemple trouver 60 FPS en moyenne sur Forza Horizon 5, pour peu que l’on choisisse le préréglage Faible. Au moins, sa compatibilité avec le DLSS 2.0 joue en sa faveur, notamment sur Tomb Raider qui passe en Très haut à 48 FPS de moyenne en DLSS Qualité. La RTX 2050 est ici plutôt envisagée pour épauler les tâches de traitements graphiques et de rendus vidéo, mais pourra servir à jouer sur le pouce. Dans un format de la sorte, c’est appréciable.

Refroidissement et bruit

Le mode automatique du Honor MagicBook 14 RTX 2050 fait des merveilles pour garder l’ordinateur silencieux. Et de même, le mode performance lui permet de véritablement débrider ses performances, ce qui est un plaisir qui se paye… par la chauffe. Rien d’étonnant dans un format aussi contenu, mais le bas de l’ordinateur monte jusqu’à 47 °C avec aise et le centre de l’appareil grimpe lui aussi aux alentours de 40 °C. Ce n’est pas suffisant pour rendre le clavier inconfortable, mais on évitera dès lors d’utiliser l’ordinateur sur ses jambes. Au moins, la ventilation n’émet pas un bruit trop contraignant.

Honor MagicBook 14 Intel RTX 2050 (2022) Autonomie : la très bonne surprise

Le Honor MagicBook 14 RTX 2050 s’équipe d’une large batterie de 75 Wh, qui est probablement responsable de son poids par ailleurs. La configuration aura besoin de son alimentation de 135 W en USB-C pour délivrer toute sa puissance, mais vous pourrez utiliser n’importe quel chargeur Power Delivery pour récupérer de l’énergie.

Du côté de l’autonomie, le PC portable nous fait une très belle surprise. Sans le pousser à sortir sa pleine puissance, dans un usage classique, vous pourrez facilement atteindre 9 à 10 heures d’utilisation, incluant l’usage typiquement bureautique de nos jours : de nombreux onglets ouverts, une vidéo YouTube çà et là, et des tonnes de lignes de texte à écrire. Pour un PC portable de ce type avec cette configuration, c’est une très bonne surprise.

Honor MagicBook 14 Intel RTX 2050 (2022) Prix et disponibilité

Le Honor MagicBook 14 RTX 2050 est d’ores et déjà disponible. Son prix conseillé de vente est à 1 299,90 euros.