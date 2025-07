Huawei prépare une voiture électrique hors du commun : batterie au sel et recharge en 10 minutes

Méconnu chez nous, Aito serait en train de travailler sur le développement d’une toute nouvelle voiture électrique. Cette dernière aurait le droit à une batterie au sodium, capable de se recharger en seulement 10 minutes.

L’offensive des constructeurs automobiles chinois a commencé depuis quelques années déjà. Mais plus le temps passe, et plus elle devient impressionnante. Car en plus de se faire une place de plus en plus importante en Europe, ces marques surprennent aussi par leurs innovations technologiques.

Une batterie révolutionnaire

C’est par exemple le cas de Aito, encore quasiment inconnue en Europe. Mais si la firme, fondée en 2021 n’est pas commercialisée sur le continent, elle était notamment présente lors du dernier Mondial de l’auto de Paris en octobre 2024. L’occasion pour elle de montrer son savoir-faire. Et voilà que le constructeur, cocréé par le Huawei et Seres, veut aller encore plus loin, comme l’annonce le site Car News China.

On apprend que ce dernier travaille actuellement sur un nouveau modèle. Pour le moment, son nom reste encore un mystère, mais les rumeurs indiquent qu’il pourrait être nommé Aito M6. Cela reste encore à confirmer, mais une chose est sûre, celui-ci aura le droit à une batterie très intéressante. Cette dernière sera fournie par le leader mondial dans le domaine, CATL, et elle sera produite au sein même de l’usine d’Aito. Mais qu’a-t-elle de si spécial ?

En fait, elle ne fait pas appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), ni NMC (nickel – manganèse – cobalt), mais plutôt pour le sodium, une technologie encore en cours de développement, qui séduit de plus en plus de constructeurs. Et pour cause, elle est encore moins coûteuse que le LFP, même si sa densité énergétique reste pour le moment moins élevée. Il pourrait s’agir de la batterie Naxtra, présentée par CATL en avril 2025.

Pour le moment, la capacité de la batterie qui équipera le futur Aito M6 n’a pas encore été dévoilée. Mais on sait que la recharge sera particulièrement rapide, puisque l’accumulateur pourra encaisser une puissance de 12C. Ce qui signifie qu’elle équivaut à 12 fois la capacité du pack. Ainsi, si cette dernière est de 100 kW, elle pourrait en théorie recevoir jusqu’à 1 200 kW, soit 1,2 MW. Cela se traduirait alors par une recharge complète effectuée en moins de dix minutes.

Encore peu d’informations

Il faut savoir que la future voiture électrique d’Aito se déclinera en deux versions. La première aura le droit à un prologateur d’autonomie et sera dotée de la batterie Freevoy, pouvant combiner deux chimies différentes (sodium et lithium-ion, par exemple). La seconde sera quant à elle 100 % électrique, et recevra un pack Qilin, toujours fourni par CATL. Ce dernier ne fait normalement pas appel au sodium dans sa composition. Mais on ne sait pas si cela pourrait finir par changer pour ce nouveau modèle, cela reste encore à confirmer.

À vrai dire, on ne sait pas encore grand-chose sur ce prochain modèle, qui devrait prendre la forme d’un SUV. Les dimensions devraient être relativement généreuses, mais elles restent encore inconnues pour le moment. Le style sera quant à lui dans la lignée des autres autos de la gamme, au nombre de quatre pour le moment. Citons en effet les M5, M7, M8 et M9. Il ne manque donc plus que le M6 pour compléter l’offre, qui est uniquement composée de modèles surélevés.

Aito 9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Sans surprise, le prochain SUV électrique devrait avoir le droit aux technologies fournies par Huawei, notamment pour l’infodivertissement ainsi que la conduite autonome. Mais là encore, tout cela reste à confirmer par le constructeur chinois. Pour l’heure, rien n’a été dit sur la date de lancement de ce modèle, ni sur une éventuelle arrivée en Europe.