Vu à Paris lors du dernier Mondial de l’Auto, le nouvel Aito M9 électrique conçu en collaboration avec Huawei a été aperçu lors d’un tournage à Paris. La voiture électrique est-elle sur le point d’être lancée en France ?

Des nouveaux constructeurs chinois qui tentent leur chance en Europe, on peut en citer des dizaines. On pense bien sûr à MG ainsi que BYD et Xpeng, mais ils ne sont pas les seuls. Et d’autres vont encore continuer à arriver sur notre territoire au cours des prochaines années.

Un nouveau SUV en France ?

Par exemple, certains encore tout à fait méconnus ont fait le déplacement à Paris lors du dernier Mondial de l’auto, au mois d’octobre. Parmi eux, Hongqi, dont nous avions découvert certains modèles, mais également Aito. Cette marque, fondée en 2021 a été lancée par le géant de la tech Huawei, dans le cadre d’une co-entreprise avec Seres. Mais pour le moment, elle n’est pas encore officiellement commercialisée en France. Cela pourrait ne pas tarder, à en croire une image récemment publiée sur le net et relayée par les journalistes de Numerama.

Aito M9 en tournage à Saint-Cloud // Source : Bogdan Bodnar pour Numerama

On y voit alors le nouveau SUV Aito M9, en plein tournage près de Paris, et plus particulièrement à Saint-Cloud. On ne sait pas exactement quel est l’objet de ces prises de vues, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un spot promotionnel pour ce nouveau modèle. De quoi laisser penser qu’il va bientôt être officiellement commercialisé en France. Et ce même s’il est ici équipé de plaques d’immatriculation chinoises comme en témoignent les photos.

Mais pour le moment, rien n’a été confirmé par le constructeur. Les images montrent un exemplaire doté d’une trappe sur la droite. Ce qui laisse penser qu’il s’agit de la version EREV, dotée d’un prolongateur d’autonomie. La variante électrique ne serait-elle donc pas au programme en Europe ? En fait, cela ne veut pas dire grand-chose. Car cela peut simplement être dû au fait que c’est le seul exemplaire qui était disponible pour ce tournage par exemple. Mais cela signifie quand même que la version EREV devrait être vendue chez nous.

Reste à savoir de quelle manière. Le constructeur va-t-il faire appel au réseau Seres pour y commercialiser son M9, où va-t-il le vendre dans des concessions dédiées ? Pour le moment, rien n’a encore été confirmé et tout cela demeure donc encore bien mystérieux. Néanmoins, et comme le relève Numerama, le choix de ce modèle peut sembler assez étonnant. Et pour cause, il s’agit d’un grand SUV, qui ne s’adresse pas forcément à tout le monde. Le choix d’un Aito M5 ou M7 aurait été plus cohérent.

Un modèle haut de gamme

Dévoilé en 2023, l’Aito M9 est en quelque sorte le vaisseau-amiral du constructeur chinois, et il promet des prestations assez haut de gamme. Rival de la Tesla Model X, il affiche une longueur de 5,23 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,80 mètre de haut. Son style est quant à lui très moderne, tandis que ses feux peuvent afficher divers messages, et même projeter des images. À bord, ce nouvel arrivant sur le marché s’offre un poste de conduite particulièrement moderne. Et pour cause, il propose pas moins de 10 écrans, dont un qui descend du plafond.

Plusieurs versions sont disponibles au catalogue, avec notamment une électrique. Celle-ci possède une transmission intégrale et affiche une puissance totale de 286 chevaux et 673 Nm de couple. De quoi atteindre une vitesse maximale de 200 km/h. Sous son capot, il a le droit à une batterie de 100 kWh fournie par CATL, ainsi qu’à une architecture 800 volts. De quoi profiter d’une charge rapide, et de récupérer jusqu’à 150 kilomètres en cinq minutes. L’autonomie est annoncée à environ 550 kilomètres WLTP.

La version EREV a quant à elle le droit à un moteur essence 1,5 litre afin d’augmenter l’autonomie avec une batterie de 44 kWh. Le nouvel Aito M9 est équipé de la conduite autonome Huawei ADS 3.0. Ce dernier est déjà commercialisé en Chine, à partir de 569 800 yuans, ce qui équivaut à environ 72 500 euros selon le taux de change actuel. Attention toutefois, car ce tarif devrait être revu à la hausse en Europe, en raison des droits de douane particulièrement élevés. Reste désormais à savoir quand il arrivera chez nous !