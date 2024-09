Huawei dévoile le prix de sa nouvelle voiture électrique avec son habitacle qui fait rêver

Dévoilé l’an dernier, l’Aito M9 co-développé avec Huawei officialise désormais ses tarifs. Le SUV électrique démarre sous la barre des 60 000 euros en Chine, mais il faudra s’attendre à un prix largement supérieur en Europe.

Crédit : Aito

Les constructeurs chinois se développent massivement, puisque l’on en compte pas moins de 150 actuellement dans l’Empire du Milieu. Et ils sont nombreux à vouloir tenter leur chance chez nous, au grand dam de Bruxelles.

Un SUV électrique très prometteur

Et désormais, de plus en plus d’entreprises spécialisées dans la tech veulent aussi s’offrir une part du gâteau. On pense notamment à Xiaomi avec sa berline SU7, mais c’est aussi le cas de Huawei. Contrairement à son rival, ce dernier n’est pas devenu un constructeur à proprement parler, mais s’est associé à d’autres marques pour concevoir des voitures électriques. C’est ainsi que sont nées Deepal et Avatr, de même que le jeune constructeur Aito, que nous avions pu découvrir en Chine.

Crédit : Aito

Ce dernier commercialise déjà sa M5, qui est désormais épaulée par un grand SUV qui avait été dévoilé en fin d’année dernière. Ce dernier prend cette fois-ci le nom de M9 et chasse directement sur les terres de la Tesla Model X et des Kia EV9 et Volvo EX90. Et voilà que le constructeur dévoile enfin le prix de ce nouveau venu, relayé par le site chinois ItHome. Il faut compter pas moins de 569 800 yuans pour s’offrir un exemplaire du SUV.

Ce qui donne environ 72 539 euros selon le taux de change actuel. Un tarif qui semble somme toute assez raisonnable au vu du gabarit de l’engin, qui affiche une longueur de 5,23 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,80 mètre de haut. De plus, ce dernier offre également des prestations de très haut niveau, puisqu’il accueille à son bord pas moins de dix écrans répartis dans tout le poste de conduite. Dont un qui descend du toit pour transformer les places arrière en véritable salle de cinéma.

Crédit : Aito

Mais attention, car ce prix risque d’être fortement revu à la hausse si l’Aito M9 fait un jour son arrivée en Europe. Il pourrait même doubler. Et ce à cause de la fiscalité et surtout des droits de douane, qui ont été fortement augmentés par Bruxelles au début du mois de juillet. Ces derniers devraient logiquement se répercuter sur le tarif affiché pour les clients du Vieux Continent, tandis que la voiture ne sera dans tous les cas pas éligible au bonus écologique si elle est commercialisée en France.

Plusieurs versions au catalogue

Le nouveau Aito M9 se décline en plusieurs variantes, mais seulement une seule est en fait équipée d’une motorisation électrique puisque les autres sont hybrides rechargeables. Celle qui nous intéresse ici est dotée d’une transmission intégrale et fait donc appel à deux moteurs, affichant respectivement 217 et 213 chevaux à l’avant et à l’arrière. Le tout pour une puissance totale de 286 chevaux et un couple de 673 Nm. La vitesse maximale du SUV est annoncée à 200 km/h.

Crédit : Aito

Le SUV embarque une batterie d’une grande capacité de 100 kWh fournie par le géant chinois CATL, qui lui permet de parcourir jusqu’à 630 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui équivaut à environ 550 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. La consommation n’a pas encore été annoncée par le Cx (coefficient de trainée) est relativement bas, puisqu’il est affiché à 0,26. Doté d’une architecture 800 volts, l’Aito M9 peut récupérer jusqu’à 150 kilomètres en cinq minutes de charge.

Crédit : Aito

La voiture est livrée de série avec la conduite semi-autonome Huawei ADS 3.0, l’affichage tête-haute en réalité augmentée ainsi que les sièges chauffants, massants et ventilés. Le volume de coffre est quant à lui annoncé à 1 105 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Reste désormais à savoir si le nouvel Aito M9 sera un jour vendu en Europe, ce qui est très probable puisque de nombreux constructeurs chinois tentent désormais leur chance chez nous.