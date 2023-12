Huawei dévoile l’incroyable intérieur de cette voiture électrique dotée d’un vidéoprojecteur

Le constructeur chinois Aito en collaboration avec Huawei lève le voile sur sa nouvelle voiture électrique, un grand SUV portant le nom de M9. Ce dernier montre son poste de conduite et s'offre un immense écran à l'arrière de 32 pouces associé à un vidéo-projecteur ainsi que de nombreux rangements, entre autres.

De plus en plus de constructeurs chinois font leur arrivée sur le marché et veulent conquérir le monde entier. On pense bien sûr à BYD, en passe de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique devant Tesla ou encore à Nio et Xpeng, ainsi que Zeekr pour ne citer qu’eux. Car ils sont en réalité loin d’être les seuls, bien au contraire.

Un impressionnant SUV

Car même les entreprises spécialisées dans la tech veulent avoir le droit à leur part du gâteau. C’est par exemple le cas de Xiaomi et de Sony, mais également de Huawei. La firme, plutôt connue pour ses smartphones s’est associée à plusieurs sociétés chinoises afin de se faire une place sur le marché de la voiture électrique avec les marques Deepal et Avatr, qui vont arriver en Europe sous peu. Mais ce n’est pas tout.

Car il existe aussi Aito, un tout jeune constructeur que nous avions pu découvrir il y a quelques mois, lors d’un voyage en Chine. Nous avions alors eu l’opportunité de tester la M5, qui sera bientôt épaulée par une autre voiture dans la gamme. Il s’agit de la M9, qui prend cette fois-ci la forme d’un grand SUV électrique, rivalisant avec la Tesla Model X, entre autres. Ce dernier vient tout juste d’être dévoilé sur Weibo, conçu en partenariat avec Seres.

Comme l’explique l’expert Tycho de Feijter sur X, Huawei est quant à lui en charge des moteurs électriques, des aides à la conduite, de l’audio ainsi que du système d’info-divertissement HarmonyOS 4. Et ce dernier vaut à lui seul le détour. Et pour cause, le SUV électrique se dote d’un total de 10 écrans, répartis dans tout le poste de conduite. A l’avant, on en retrouve trois pour le conducteur, regroupés dans une grande dalle. Puis chaque passager en a un sur le dossier des sièges. Mais ce n’est pas tout.

Car là où l’Aito M9 fait fort, c’est aussi et surtout qu’il se dote d’un grand écran de 32 pouces à l’arrière, qui se déploie depuis le toit, qui nous rappelle un peu celui de la BMW i7. Ce dernier est associé à un rvidéoprojecteur, permettant de regarder des films lors de longs trajets. À noter également que le SUV électrique s’équipe d’un affichage tête-haute en réalité augmentée, qui projette des informations directement sur le pare-brise selon le site It Home.

Le grand confort

Le SUV chinois affiche une longueur de 5,23 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,80 mètre de haut, pour un empattement généreux de 3,11 mètres. De quoi accueillir confortablement six passagers, avec des sièges indépendants ainsi que leurs bagages. Et pour cause, l’Aito M9 peut embarquer jusqu’à 14 valises de 20 pouces et dispose de 41 espaces de rangements. Il est également doté d’un système audio performant avec 25 haut-parleurs et une puissance de 2 080 watts.

Sous son capot, ce nouvel arrivant sur le marché se déclinera avec deux motorisations, dont une associée à un moteur thermique de 1,5 litres. Celle qui nous intéresse évidemment est la variante 100 % électrique, dotée d’une transmission intégrale. Le moteur avant développe 160 kW (217 chevaux) et celui installé à l’arrière affiche une puissance de 230 kW (312 chevaux). Sa vitesse maximale est bridée à 200 km/h.

Le site Car News China nous informe que le nouvel Aito M9 est équipé d’une batterie de 97.682 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 630 kilomètres selon le cycle chinois CTLC. Ce qui donne environ 550 kilomètres WLTP tandis que le Cx (coefficient de trainée) est annoncé à 0,26. En revanche, si l’on sait que le SUV repose sur une architecture 800 volts, on ne connaît pas encore la puissance de charge ni le temps nécessaire pour remplir la batterie.

Il faudra compter entre 61 754 et 74 469 euros environ pour vous offrir un exemplaire. Un prix qui sera sans doute revu à la hausse s’il arrive un jour en Europe, ce qui n’est évidemment pas à exclure. Mais sa commercialisation débutera d’abord en Chine, sans doute au cours de l’année prochaine.