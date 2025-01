On a vu la Robo X EV : l’impressionnante voiture électrique chinoise qui veut révolutionner le domaine

Nous avons pu approcher en Chine une voiture électrique très particulière : la Robo X EV de Robocar. Un futur concurrent du Tesla Cybercab ? C’est bien possible, mais dans un registre totalement différent.

ROBO X EV // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Le monde de l’automobile est en pleine effervescence et une nouvelle marque – lancée en 2021- ne va pas le démentir. Dans ce cas précis, il ne faut pas simplement s’attendre à des véhicules électriques, ou même des véhicules électriques connectées, mais à des véhicules électriques connectés robotisés si on s’en tient au nom de cette nouvelle entité: ROBOCAR.

Et ne prenons pas cette nouvelle marque à la légère, ce n’est rien d’autre que Baidu, le leader du moteur de recherche en Chine, qui est aux manettes, assisté par Geely (à qui l’on doit la voiture électrique aux 1 0000 km d’autonomie) dont la renommée dans l’automobile n’est plus à prouver à la vue des prestations de leurs véhicules Smart, Volvo et Zeekr.

L’HISTORIQUE DE ROBOCAR

La marque a été lancée en Chine sous le nom de JIDU en 2021 et fut principalement financée par Baidu jusqu’à l’été 2023, date à laquelle Geely a pris une participation financière significative. Pour rappel, Baidu s’était fait la main sur le développement de véhicules autonomes avec BMW mais l’aventure s’était arrêtée en 2016.

JiDu est devenue JiYue en Chine, en conservant le nom et le logo JiDu ainsi que son modèle phare, la 01 ROBOCAR. Le nom JiYue en chinois, que l’on pourrait traduire par “exploration infinie”, n’a pourtant pas un rapport direct avec la traduction anglaise de ROBOCA

Mais peu importe, l’investissement technologique de Baidu dans cette co-entreprise apporte des nouvelles solutions pour l’automobile connectée et notamment en termes de conduite autonome. Et c’est bien cette conduite autonome qui est au cœur d’une compétition intensive pour séduire des nouveaux utilisateurs Chinois, preuve des avancés de Xpeng, avec la P7+, mais aussi de BYD et du lobbying intensif de Tesla pour obtenir une licence d’exploitation de sa technologie FSD en Chine.

En décembre 2023, Baidu et Geely dévoilent un second modèle appelé JiYue 07. Il est né du concept ROBO-02 qui a fait ses débuts en 2023 et a été conçu pour concurrencer la Tesla Model 3 en Chine. La 07 a finalement été lancée en Chine en 2024 et met l’accent sur l’intégration des avancées de Baidu en Intelligence Artificielle et des technologies de conduite autonome co-développées par Geely. Avec un SUV et une berline entièrement électriques sur le marché, JiYue a dévoilé une nouvelle entrée passionnante sous la forme d’une supercar de performance appelée ROBO X.

JiYue 07

L’’arrivée sur le marché du concept Robo X EV est tant une surprise par son positionnement “supercar” que par son design et les performances annoncées. Nous avons pu nous en rendre compte au salon de Canton avec l’engouement sur le stand de Robocar et les premières spécifications dévoilées.

Dont le châssis monocoque utilisant un alliage de fibre de carbone et d’aluminium créant ainsi une structure de carrosserie légère et très résistante qui ne pèse que 1 850 kg. Autrement dit, un poids plume pour un véhicule électrique et un châssis similaire à ceux que l’on peut retrouver sur certains modèles de chez Bugatti, McLaren ou Pagani, rien que ça… Et pour preuve que le design est réussi, la Robo X a remporté le Red Dot Design Award 2024 et le German Design Award 2025.

ROBO X EV // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Principales caractéristiques du Robo X EV

La nouvelle supercar est dotée de portes en aile de faucon et le cockpit vous donnera certainement l’impression de prendre les commandes d’un avion de chasse. Ce cockpit intelligent avec retour d’information en temps réel “SIMO” aura pour objectif d’offrir aux conducteurs une ”expérience de course immersive” dixit les représentants de la marque.

En outre, JiYue a déclaré que le véhicule utilisera la technologie de conduite autonome Apollo de la société mère Baidu, ce qui pourrait en faire la première supercar électrique à appliquer la technologie ADAS pure vision qui permet une conduite autonome sur route mais aussi sur circuits.

Enfin comme toute voiture faite pour le circuit, les passagers disposent d’un système de sécurité professionnel HALO offrant un soutien à 360°. L’habitacle spacieux et high-tech comprend des commandes vocales, un toit ouvrant panoramique et un éclairage d’ambiance personnalisable.

Cockpit de la ROBO X EV

Le Système de batterie de nouvelle génération fourni par CATL et doté d’une autonomie de 700 km CLTC (environ 630km en cycle WLTP) et le véhicule bénéficierait d’une charge ultra-rapide permettant d’atteindre 80 % de la capacité de la batterie en seulement 20 minutes.

La puissance derrière la vision

La collaboration entre Baidu et Geely allie les technologies de l’internet à l’expertise automobile pour redéfinir le transport. Baidu apporte des innovations de pointe en matière d’IA, notamment la reconnaissance vocale avancée et l’analyse du trafic en temps réel.

Les mises à jour logicielles seraient aussi prévues en temps réel au contraire de la tendance des updates Over The Air qui ont lieu en général tous les trimestres sur nos véhicules connectés (sauf chez Tesla, qui propose des mises à jour beaucoup plus régulières). Il reste à savoir comment les bugs seront traités, surtout si l’on prend en compte le besoin de fiabilité sur un logiciel embarqué dans un véhicule.

Geely sera peut être le contre poids pour tempérer les ardeurs des équipes de Baidu et veiller à ce que le Robo X EV réponde aux normes les plus élevées en matière de conception et de performance.

Il est intéressant de voir sur le véhicule quelques vestiges de la conception des voitures à combustion, comme la prise d’air en haut de l’habitacle, qui sert vraisemblablement à canaliser l’air frais vers les moteurs et les batteries. Ou encore l’aération du capot arrière, à l’endroit où une supercar à moteur central laisserait normalement entrevoir un moteur V10 ou V12 ronronnant.

Le capot arrière de la ROBO X EV // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Le système de propulsion est réparti sur quatre moteurs, refroidi par eau, et qui propulsent la ROBO X de 0 à 100km/h en moins de 1,9 seconde ce qui la mettra en compétition directe avec la Hyptec (Hyper) SSR de GAC et la Yangwang U9 de BYD.

Les dimensions de cette supercar biplace la hissent également en compétition avec ces deux autres véhicules : 4 650 mm de long, 2 000 mm de large, 1 195 mm de haut et un empattement de 2 700 mm.

Première libération prévue pour 2027

La Robo X EV n’est pas seulement une voiture selon la marque, c’est une plateforme pour un mode de conduite autonome et plus intelligent, donc ultra-connecté. Son intégration à l’écosystème de Baidu ouvre par exemple la voie à de nouvelles fonctionnalités telles que la navigation pilotée par l’IA, des solutions de stationnement en temps réel et une connectivité avancée avec les maisons intelligentes. Un domaine sur lequel Baidu travaille déjà depuis de nombreuses années mais qui, avouons-le, peine à décoller en Chine.

Alors que le monde s’oriente vers des solutions de mobilité durables et intelligentes, le Robo X EV est un brillant exemple de ce qui est possible lorsque deux leaders unissent leurs forces pour créer quelque chose d’extraordinaire.

ROBO X EV // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Les précommandes sont désormais ouvertes pour la Robo X EV au prix d’une caution de 6,500 euros (49,999 RMB ). Cela dit, les détenteurs de réservations devront s’armer de patience, car JiYue a indiqué que la production en série de la ROBO X ne devrait pas commencer avant 2027. Une vision sur le long terme donc 🙂

Une faillite à l’horizon ?

Peu après avoir écrit cet article, nous avons eu connaissance de rapports dans les réseaux sociaux Chinois indiquant une faillite imminente de Jiyue. Apres vérifications et selon les informations fournies pas l’équipe dirigeante, il est confirmé qu’une mauvaise gestion de la trésorerie et la lenteur des ventes a mis en grande difficulté le groupe. Il a été confirmé le 18 décembre que plusieurs services internes ont été supprimés, les salaires de décembre seront retardés et les paiements de sécurité sociale aux employés en novembre suspendus.

Le total des ventes cette année pour Jiyue comptabilise 13 834 unités et les dettes à Geely (entreprise co-propriétaire) s’élèvent à 200 millions de dollars. Un plan de restructuration a été présenté aux actionnaires, mais il n’est pas certain qu’il permette de sauver l’entreprise. Nous attendons une annonce du PDG, Xia Yiping, dans les prochains jours. Nous vous tiendrons donc informé.