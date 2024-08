La plus performante des voitures électriques chinoises va faire officiellement son arrivée en Europe pour faire de l’ombre au Tesla Roadster

Affichant pas moins de 1 225 chevaux et dévoilée en 2022, la nouvelle voiture électrique Aion Hyper SSR démarre officiellement sa production. La supercar électrique chinoise fera même faire son arrivée en Europe, et ainsi doubler la Tesla Roadster qui se fait encore attendre.

Avez-vous déjà entendu parler de Aion ? Il y a de fortes chances pour que la réponse soit négative, et c’est en fait tout à fait normal, rassurez-vous. Car la firme chinoise, qui appartient au groupe GAC n’est pas encore présente en Europe pour le moment.

Une supercar en Europe

Cependant, et comme de nombreux constructeurs venus de l’Empire du Milieu, cela pourrait bientôt changer. Et la firme, ne veut pas faire les choses à moitié, bien au contraire. En effet, elle prévoit d’arriver sur notre territoire avec une voiture pas vraiment comme les autres, puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’une incroyable supercar, connue sous le nom d’Hyper SSR. Un nom qui en dit long sur les ambitions de cette auto, qui avait été dévoilée pour la toute première fois en septembre 2022.

Depuis, la sportive électrique avait fait parler d’elle à plusieurs reprises, mais pas un mot n’avait été dit sur son entrée en production. C’est désormais chose faite, comme l’indique le site chinois AutoHome. Ce dernier confirme que l’assemblage de la supercar électrique vient tout juste de démarrer dans l’Empire du Milieu. Mieux encore, les premiers exemplaires sont d’ores et déjà sortis des chaînes d’assemblage. Mais ce n’est pas tout, car on apprend également que la nouvelle Aion Hyper SSR devrait aussi faire son arrivée sur le sol européen.

On apprend en effet que les premières livraisons sont prévues en Asie dès le mois d’août, et que la sportive partira ensuite explorer d’autres contrées, dont le Vieux Continent. Mais il ne faudra en revanche sans doute pas s’attendre à une commercialisation tout de suite. Car il se murmure que la voiture fera d’abord ses premiers pas devant le public à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris, qui sera de retour au mois d’octobre prochain. De quoi prendre un peu la température auprès des clients français.

Pour l’heure, on ne sait donc pas encore quand les premiers exemplaires arriveront sur les routes européennes, et surtout, à quel prix. Pour mémoire, la supercar rivale de la Rimac Nevera est affichée à partir de 1,686 millions de yuans, soit environ 216 402 euros selon le taux de change actuel. Un tarif qui devrait cependant être largement revu à la hausse, en raison de la flambée des droits de douane qui a été décrétée par l’Union européenne au début du mois de juillet.

La Tesla Roadster fait grise mine

L’arrivée imminente de cette nouvelle Aion Hyper SSR sur les routes devrait faire voir rouge à Elon Musk, qui ne cesse de reporter le lancement de sa Tesla Roadster, qui se positionnera comme une concurrente directe. Initialement prévu pour 2022, le lancement de la sportive américaine se fait toujours attendre, alors que le patron de la marque a récemment confirmé une arrivée en 2025. Mais cela risque d’être déjà trop tard, puisque la sportive chinoise sera normalement déjà lancée.

Pour mémoire, la nouvelle venue dans la gamme d’Aion repose sur la toute nouvelle plateforme AEP 3.0, qui promet d’offrir des performances de très haut vol. Ainsi, la supercar chinoise affiche une puissance démentielle de 1 225 chevaux pour un couple de 12 000 Nm qui l’est tout autant. Le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 2,3 secondes dans sa version de base, tandis que la déclinaison encore plus performante ne demande que 1,9 seconde. Mais ce n’est évidemment pas tout !

Outre la vitesse annoncée à 300 km/h, la nouvelle Hyper SSR, qui se dote de trois moteurs électriques possède une architecture 900 volts qui permet une recharge ultra rapide, à une puissance de 480 kW. Encore faudra-t-il trouver une borne assez puissante, comme celle de Nio, qui délivre pas moins de 500 kW. La batterie affiche quant à elle une capacité de 74,69 kWh, permettant à la supercar d’afficher une autonomie de 506 kilomètres CLTC. Ce qui donne environ 430 kilomètres selon le cycle européen WLTP.