Nous avons pu assister en Chine à la recharge en 5 minutes d’une voiture électrique BYD. Un évènement impressionnant, qui prouve que les voitures électriques sont prêtes à remplacer les essence et diesel. Voici le récit de notre expérience.

BYD Han L connectée à une borne de charge 1000kW à Canton, le 21 avril 2025 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Dans un secteur où la vitesse de chargement reste l’une des dernières frontières pour l’adoption des véhicules électriques, le géant chinois de l’automobile BYD a dévoilé une technologie de charge révolutionnaire qui promet de transformer notre conception de recharge des véhicules électriques.

Les nouveaux modèles phares de BYD – le SUV Tang L et la berline Han L – sont au cœur de cette avancée. Ils sont équipés de la plateforme « Super e » qui intègre la charge mégawatt (1 000 kW) permettant de récupérer une autonomie de plus de 400 kilomètres en 5 minutes. Aussi rapide qu’un plein d’essence selon le constructeur chinois.

Han L et Tang L 2025 avec plateforme « Super-e » // Source : BYD

Ce saut technologique représente une étape importante dans la lutte contre l’anxiété liée à l’autonomie, une des préoccupations des utilisateurs potentiels de Véhicules électriques. Nous avons pu assister à la démonstration de la technologie à Canton et prendre en mains les nouveaux véhicules de BYD intégrant cette plateforme « Super e ».

La technologie « Mégawatt Flash » de BYD

La technologie de charge mégawatt de BYD fonctionne sur ce que l’entreprise appelle la « Super e-Platform », un système de charge révolutionnaire qui a pour objectif de combler le fossé entre la charge des véhicules électriques et les temps de ravitaillement en essence.

Plateforme « Super-e » avec connection à deux pistolets. // Source : BYD

Les spécifications techniques qui sous-tendent cette avancée sont les suivantes :

Architecture 1000 volts / 1000 ampères : Le système fournit une puissance de 1 mégawatt (1000 kW), soit environ deux fois plus puissants que les futurs Superchargers de Tesla, qui atteignent 500 kW Chimie de batterie avancée : BYD a re-inventé ses batteries Blade – des cellules de phosphate de fer (LFP) dans un format long – pour permettre un transfert d’ions plus rapide tout en réduisant la résistance. Cette nouvelle conception Blade 2 réduit la production de chaleur des cellules jusqu’à 50 %, un facteur essentiel pour permettre une charge ultra-rapide Gestion thermique sophistiquée : Le système utilise un système de refroidissement à base de réfrigérant avec des plaques de refroidissement à double face (supérieure et inférieure) et une conception de flux en 3D qui augmente les performances d’échange thermique jusqu’à 90 % Courbe de charge progressive : Le processus de charge comporte plusieurs étapes optimisées pour la santé de la batterie et la gestion thermique. Entre 11 % et 26 % d’état de charge, le système maintient un taux de charge constant de 1 MW, avant de réduire progressivement la puissance dans les phases suivantes pour éviter le vieillissement prématuré des cellules Électronique de puissance à base de carbure de silicium : La technologie utilise une nouvelle génération de puces d’alimentation en carbure de silicium de qualité automobile qui prennent en charge des tensions allant jusqu’à 1 500 V, améliorant ainsi l’efficacité pendant la charge à haute puissance Système de charge à deux pistolets : En raison des limites de charge de la chimie LFP, et des connecteurs CCS, BYD utilise un système de charge innovant à deux pistolets introduit en 2023 sur la Denza N7.

Tang L et Han L EVs : À l’avant-garde de la révolution électrique

Le SUV Tang L et la berline Han L sont les premiers véhicules BYD à intégrer la technologie de charge rapide mégawatt, ils sont disponibles à la vente en Chine depuis début avril.

Évidemment pas de date de disponibilité en France pour le moment, ni d’information concernant l’implantation de bornes de charges 1000 kW par BYD en dehors de Chine.

Berline Han L : spécifications et améliorations

La Han L est une berline de taille moyenne aux dimensions de 5,050×1,960×1,505 mm en longueur, largeur et hauteur et un empattement de 2,970 mm.

Deux motorisations sont proposées. Une propulsion moteur arrière d’une puissance de 500 kW (680 ch) et un couple de 420 Nm, accélérant de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. Une version haute performance à deux moteurs combinant un moteur avant de 230 kW (313 ch) et un moteur arrière de 580 kW (789 ch), délivrant une puissance combinée de 810 kW (1 100 ch) et 860 Nm, avec un chrono 0 à 100 km/h de seulement 2,7 secondes.

BYD Han L avec plateforme « Super-e » // Source : BYD

Pack batterie Blade 2 d’une capacité de 83,2 kWh, offrant une autonomie CLTC de 700 km à 600 km selon la variante. Soit environ 615 à 530 km WLTP.

SUV Tang L : spécifications et améliorations

Le Tang L est un SUV de taille moyenne à grande longue de 5,040 mm, avec une largeur et hauteur de 1,996 et 1,760 mm respectivement. Un empattement 20 mm inférieur à la berline ce qui donne 2,950 mm

BYD Tang L avec plateforme « Super-e » accompagné de son drone DJI optionnel // Source : BYD

Le Tang L reprend les deux motorisations de la Han L, accélérant de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes sur la version mono-moteur et 3,79 secondes sur la version bi-moteur. Le pack batterie Blade 2 est portée à une capacité de 100,5 kWh, offrant des autonomies CLTC de 670 km à 600 km selon la variante. Soit environ 600 à 530 km WLTP.

Principales améliorations par rapport aux modèles précédents

Les deux véhicules représentent des avancées significatives par rapport à leurs prédécesseurs :

Charge ultra-rapide : L’intégration de la plate-forme électrique haute tension de 1 000 volts permet des vitesses de charge sans précédent Des performances accrues : Les variantes à double moteur offrent une accélération fulgurante, le Han L atteignant le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes. BYD annonce aussi un moteur avec des vitesses de rotation supérieur à 30,000 tours par minute, ce qui est plus rapide que ceux équipant la Xiaomi SU7 Ultra!! Assistance à la conduite avancée : Les deux modèles sont dotés de systèmes de conduite intelligente améliorés (God’s Eye B et DiPilot 300) avec technologie LiDAR.

Notre Tang L « Super-e » de test pendant la journée découverte à Canton

Les avantages et inconvénients de la technologie supercharge mégawatt de BYD

Avantages

De notre point de vue, la possibilité d’ajouter 400 kilomètres en seulement 5 minutes de charge change fondamentalement l’expérience des (potentiels) propriétaires de voiture électrique, la rendant comparable au ravitaillement d’un véhicule conventionnel.

Mais également la chimie de la batterie à lames LFP de BYD est intrinsèquement plus sûre que de nombreuses autres chimies, réduisant les risques d’incendie. Le système de refroidissement du réfrigérant doit contrôler la chaleur pendant la charge à haute puissance, préservant la santé de la batterie et améliorant la sécurité.

Pour autant, BYD n’apporte pas de rapport de tests confirmant la longévité de la batterie avec des charges régulières à puissance soutenue, il faudra attendre la confirmation des données constructeurs par une expertise indépendante.

Pique de charge de 1,002kW atteint lors de notre journée test sur le chargeur BYD 1MW // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

En Chine, BYD a annoncé son intention de construire 4,000 stations de recharge de mégawatts dans toute la Chine, créant ainsi un réseau complet pour soutenir la technologie.

Ces stations de recharge intègrent des systèmes de stockage d’énergie de 1,5 MWh et une distribution intelligente de l’énergie, réduisant ainsi la pression sur le réseau électrique pendant les périodes de pointe.

Défis et limites

Et oui car justement le réseau électrique des villes de tailles moyennes, voir des autoroutes, risquent d’être mis à mal par des piques de demande d’énergie si élevées… Le déploiement de ces chargeurs 1 000 kW – ou 1 MW – va demander une infrastructure électrique importante, nécessitant des mises à niveau significatives du réseau ou des systèmes de stockage de batterie aux points de chargement.

Les normes actuelles en matière de connecteurs de charge, y compris CCS, sont limitées à 500 ampères, ce qui oblige BYD à adopter une double approche et risque de limiter l’adoption au niveau mondial.

En effet, BYD utilise un protocole propriétaire sur les Han L et Tang L pour atteindre 1000 ampères. Ainsi, une voiture électrique d’une autre marque branchée sur la borne 1 MW de BYD sera limité à 500 kW.

Mais BYD a eu la bonne idée d’utiliser tout de même le connecteur CCS standard. Les voitures peuvent donc se recharger sur des bornes classiques, en étant limité à 500 kW par connecteur. En se branchant à deux bornes d’une autre marque, on peut alors atteindre 2 x 500 kW soit 1 000 kW.

Comme pour toutes les technologies de charge, les vitesses de charge réelles peuvent différer des vitesses maximales théoriques en raison de facteurs tels que la température ambiante, l’état de la batterie et la puissance disponible.

463kW est la puissance de charge constante atteinte sur ma Tang L de test connectée à un chargeur publique de 500kW avec les 2 pistolets. // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Avec 500 stations initialement prévues pour avril 2025, il faudra du temps pour que la disponibilité soit généralisée, en particulier en dehors de la Chine. Bien que BYD ait conçu le système pour atténuer la dégradation de la batterie, les effets à long terme d’une charge régulière au niveau du mégawatt sur la durée de vie de la batterie n’ont pas encore été entièrement validés.

Architecture 1500 volts, charge 10C et batterie pack LFP Blade 2 sont quelques-unes des technologies développées par BYD pour cette Super Plateforme // Source : BYD

Combattre l’anxiété liée à l’autonomie : Une nouvelle ère pour les véhicules électriques

Voici les profils de charge de la Han L et Tang L « Super-e » :

400 km d’autonomie à partir d’une charge de cinq minutes

Une charge de 10 % à 70 % en six minutes

Une charge complète de 0 à 100 % en 29,7 minutes

L’anxiété liée à l’autonomie a toujours entravé l’adoption généralisée des véhicules électriques, les consommateurs s’inquiétant à la fois de l’autonomie totale et du temps nécessaire à la recharge.

Ce changement de paradigme a plusieurs implications importantes :

Faciliter les déplacements sur de longues distances : La possibilité de recharger rapidement les véhicules électriques rend les longs trajets beaucoup plus pratiques, en éliminant les longs arrêts de recharge. Potentiel d’application commerciale : La capacité de charge rapide est particulièrement précieuse pour les flottes commerciales, les taxis et les services de covoiturage qui exigent un temps d’arrêt minimal. Réduction des barrières psychologiques : En alignant les temps de charge sur les expériences de ravitaillement familières, la technologie s’attaque à un obstacle psychologique important à l’adoption des VE. Avantage concurrentiel : La technologie positionne BYD favorablement par rapport aux constructeurs automobiles traditionnels et aux concurrents de VE, ce qui pourrait accélérer l’adoption de la recharge ultra-rapide par l’ensemble du secteur.

Notre avis

La technologie de superchargeur mégawatt de BYD, telle qu’elle est déployée dans les nouveaux véhicules Tang L et Han L, représente une étape importante dans l’adoption des véhicules électriques.

Bien qu’il reste des défis à relever, notamment en ce qui concerne les exigences en matière d’infrastructure et la normalisation mondiale, cette technologie démontre que l’avenir de la mobilité électrique évolue rapidement vers plus de commodité et de praticité. En continuant d’étendre son réseau de recharge et à perfectionner sa technologie, BYD pourrait contribuer à accélérer la transition mondiale vers le transport électrique, rapprochant ainsi l’industrie du point de basculement où les véhicules électriques deviendront le choix évident du grand public.

Si votre frein principal à l’achat d’un véhicule électrique est le temps de charge, alors BYD s’est attaqué efficacement à l’un de vos principaux obstacles. Pour moi qui voyage rarement plus de 500km par jour, cela n’est pourtant pas une avancée qui changera mon mode d’utilisation. Ni m’incitera à acheter un de ces nouveaux véhicules. Il n’empêche que la prouesse technologique est à saluer, c’est une avancée majeure dont les ingénieurs de BYD peuvent être fiers.

Hélas, ces avancées majeures et fréquentes ne vont pas aider au phénomène de décote qui frappe les véhicules électriques. De mon point de vue, il faut être conscient qu’on achète un véhicule électrique pour le garder de 5 à 10 ans, avoir conscience que le bloc batterie et propulsion n’auront que peu de maintenance à faire sur les 500 000 premiers kilomètres. Et profiter du confort, du silence et de la simplicité d’utilisation d’un véhicule électrique.

Précisons aussi que BYD n’est pas seul à explorer cette voie. Zeekr vient tout juste de dévoiler ses bornes qui grimpent à 1,3 MW, permettant de recharger des voitures électriques encore plus rapidement. Mais sans commercialiser des voitures compatibles (pour le moment).

De son côté, Nio mise sur l’échange des batteries, une opération qui permet de virtuellement recharger sa voiture en moins de trois minutes. Et avec une tension moindre sur le réseau, mais un investissement financier colossal pour l’entreprise qui dissémine des batteries un peu partout dans le monde.