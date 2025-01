Comment la voiture électrique hors norme de BYD peut sauter des obstacles sans conducteur

Le constructeur chinois BYD vient de publier une vidéo montrant les capacités hors norme de sa nouvelle Yangwang U9. Grâce à son châssis évolué, cette voiture électrique est capable de sauter par-dessus un trou et d’autres obstacles, le tout sans conducteur.

Si BYD est connue depuis peu chez nous, puisqu’elle est arrivée en Europe à l’été 2023, la firme chinoise a commencé à produire des voitures depuis 2003. Et aujourd’hui, elle talonne Tesla dans la course pour devenir le leader mondial de l’électrique.

Une vidéo spectaculaire

Le constructeur, dont le siège se situe à Shenzhen, dans le sud de la Chine, commercialise des voitures hybrides rechargeables et 100 % électriques. Parmi elles, citons l’incroyable Yangwang U9, une supercar issue de la filiale ultra haut de gamme de BYD. Elle épaule le SUV U8, que nous avions pu essayer en avant-première lors d’un précédent voyage dans l’Empire du Milieu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la sportive vaut le coup d’œil.

Outre ses performances de très haut vol, avec une puissance dépassant les 1 000 chevaux, cette dernière est surtout intéressante pour son amortissement. La voiture fait appel au système DiSus Intelligent Body Control System, qui se décline en plusieurs versions. Il s’agit d’une technologie de suspensions pilotées hydrauliques, électriques ou pneumatiques intelligentes, qui permettent de réaliser quelques prouesses. La Yangwang U9 a le droit au système DiSus-X (Intelligent Hydraulic Body Control System), et fait une nouvelle fois ses preuves dans une vidéo.

Celle-ci vient d’être publiée par le constructeur lui-même sur son compte Weibo, et elle montre la supercar dans des conditions plutôt inhabituelle. La voiture est en effet chargée de sauter par dessus divers obstacles, tels qu’un trou ainsi que des clous, à une vitesse de 120 km/h. Déjà, cela est plutôt spectaculaire, mais ce n’est pas tout, puisqu’il n’y a pas de conducteur derrière le volant.

BYD reste cependant muet sur les conditions de l’exercice. La voiture a-t-elle analysé son environnement de façon autonome ? A-t-elle été programmée en amont ? Mystère.

Une technologie de pointe

Mais revenons à la supercar électrique, et plus particulièrement à cet étonnant châssis. Ce dernier n’est pas seulement capable de faire des bonds de six mètres de long, car elle possède tout un tas d’autres fonctionnalités, plus ou moins utiles. En effet, elle peut également « danser », en faisant bouger ses suspensions, mais aussi sauter sur place. Plus intéressant, elle est en mesure de continuer à rouler sans broncher si l’un de ses pneus venait à éclater. Et cela grâce à une conception maligne, qui rend chaque amortisseur indépendant.

Cependant, si BYD est un véritable rouleau compresseur avec pas moins de 110 000 ingénieurs et 32 brevets déposés par jour en moyenne, cette technologie n’est pas tout à fait inédite. Et pour cause, l’entreprise Bose, spécialisée dans l’acoustique, avait levé le voile en 2004 déjà sur un système de suspensions indépendantes, fonctionnant grâce à un moteur électromagnétique linéaire. Celui-ci remplace l’amortisseur et le ressort en acier que l’on retrouve sur toutes les voitures de série. Des capteurs analysaient le profil de la route, afin d’adapter la suspension en conséquence, et pouvait également faire « sauter » la voiture en compressant les suspensions en amont.

Et si le système DiSUS permet également à la supercar ainsi qu’au Yangwang U8 de tourner sur eux-mêmes, grâce à un moteur par roue, ce n’est pas une spécificité de BYD. D’autres modèles sont aussi capables de le faire, tels que le Mercedes EQG, tandis que le Hummer EV peut quant à lui se déplacer en crabe. De son côté, Rivian travaille sur une nouvelle version de son Tank Turn, afin de le rendre moins dangereux pour les passagers. Ce qui explique pourquoi la première version avait été abandonnée.