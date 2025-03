BYD a-t-il dévoilé la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement au monde ? On compare avec la concurrence

BYD a récemment présenté sa Super e-Platform, garantissant une puissance de charge de 1000 kW. On pourrait alors penser qu’il s’agit des voitures électriques se rechargeant le plus rapidement au monde, mais qu’en est-il réellement ? On compare avec la concurrence.

BYD Han L EV sur une borne Megawatt

Recharger sa voiture électrique en cinq minutes, soit le temps nécessaire pour faire le plein d’un véhicule thermique : un objectif que les constructeurs cherchent à atteindre en augmentant les puissances de charge.

BYD vient justement de dévoiler une plateforme ambitieuse, la Super e-Platform, intégrée aux nouvelles Han L et Tang L. Elle promet de concrétiser cet objectif, mais face à la concurrence, BYD a-t-il réellement pris une longueur d’avance dans la course à la recharge ultra-rapide ?

Une plateforme capable de supporter 1 000 kW

Nous n’allons pas revenir en détail dans cet article sur la technologie permettant à BYD d’annoncer une puissance de charge atteignant 1 000 kW, ayant déjà consacré un article détaillé à ce sujet.

BYD Tang L // Source : BYD

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

En revanche, il est important de rappeler que cette plateforme fonctionne sous une architecture 1000 volts, quand le meilleur de la concurrence se limite à 900 volts (chez Nio, par exemple). Elle intègre également des batteries dites « 10C », capables, en théorie, d’encaisser une puissance de charge dix fois supérieure à leurs capacités.

400 km en 5 minutes, un record ?

BYD annonce ainsi la possibilité de récupérer 400 km d’autonomie en seulement 5 minutes sur une borne délivrant la puissance adaptée. Bien que les infrastructures capables de fournir 1 000 kW soient encore rares, le constructeur prévoit le déploiement d’un réseau de 4 000 chargeurs délivrant jusqu’à 1 360 kW en Chine.

Ces performances surpassent largement celles des Superchargeurs Tesla, qui permettent de récupérer 275 km d’autonomie en 10 minutes, ou encore de la récente Mercedes CLA, annoncée avec une recharge de 325 km en 10 minutes. Cela équivaut à un gain de 18 km par minute pour Tesla et 33 km par minute pour Mercedes, comme le montre un comparatif de Bloomberg relayé par Autonews.

Comparatif charge VE // Source : Bloomberg

Cette comparaison éclipse cependant un autre acteur chinois à la pointe du domaine : Zeekr. Par exemple, sa 001 annonce pouvoir passer de 10 à 80 % de sa batterie en 11,5 minutes, avec 505 km récupérés durant cette période. Ce modèle atteint ainsi 44 km par minute, légèrement devant Li Auto et ses 42 km par minute. Cependant, ces chiffres restent bien en deçà des performances annoncées par BYD pour la Han L et le Tang L, qui revendiquent une recharge à hauteur de 80 km par minute.

Toutefois, il convient de noter qu’aucun test indépendant n’a encore validé ces chiffres pour BYD, alors que la pleine puissance de charge du Zeekr 001 a déjà été expérimentée par plusieurs médias.

À lire aussi :

Voici la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement au monde, et elle arrive en Europe

BYD a donc les voitures les plus rapides à charger, jusqu’à ce qu’un autre constructeur, certainement chinois, annonce des chiffres encore plus impressionnants – reste que la performance ne devrait pas être battue de sitôt.

Bientôt en France ?

BYD exporte déjà la Han et la Tang en France, à partir de 72 000 et 69 900 euros. On ne voit donc pas de souci pour que BYD importe aussi les versions L de ces deux modèles, même si la marque ne communique aucune date pour une commercialisation hors de Chine.

BYD Han L // Source : BYD

Mais même si le constructeur parvient à commercialiser ses deux nouveautés en France, la plateforme Super-E sera sous-exploitée durant quelques années. En effet, le réseau de charge peine déjà à délivrer plus de 400 kW sur la plupart des stations en France. Alors, imaginez le temps nécessaire pour voir des bornes de 1 000 kW se déployer de manière uniforme sur le territoire.