Mercedes vient de dévoiler une nouvelle voiture électrique, et pas n’importe laquelle : la CLA. Basée sur une toute nouvelle plateforme, elle arrive avec une autonomie de 792 km et une recharge ultra-rapide, le tout à un prix censé être « abordable »… pour une Mercedes.

Mercedes CLA 2025

La Mercedes CLA électrique était attendue de pied ferme depuis des années. Nous avions pu voir le concept en 2023. Il s’agit de la nouvelle voiture électrique du constructeur allemand basée sur la plateforme MMA flambant neuve. Celle-ci fait table rase du passé, pour proposer une autonomie XXL, une recharge ultra-rapide, et le tout pour un prix censé être abordable pour la marque.

Mercedes CLA

De nombreuses autres voitures électriques seront basées sur cette plateforme à terme, sauf les voitures les plus haut de gamme (comme l’EQS par exemple) qui devraient rester sur une plateforme différente. On peut citer la future Mercedes GLC, qui devrait être l’une des plus grandes rivales de la Tesla Model Y en Europe.

Près de 800 km d’autonomie

Cette Mercedes CLA frappe fort. L’autonomie maximale est annoncée à 792 km sur le cycle d’homologation WLTP pour la version propulsion 250+, et 770 km pour la version transmission intégrale 350 4MATIC. Tout cela grâce à une grosse batterie NMC (nickel-manganese-cobalt) de 85 kWh net. Une autre batterie de 58 kWh LFP (lithium-fer-phosphate) sans cobalt arrivera par la suite, ce qui devrait permettre d’annoncer une autonomie d’environ 500 km sur le cycle WLTP.

La consommation annoncée est très faible : à partir de 12,2 kWh / 100 km en prenant en compte les pertes d’énergie liées à la recharge. C’est excellent. Une Tesla Model 3 est annoncée à 13,2 kWh / 100 km. Attention toutefois, sur la CLA, elle pourra grimper à 14,8 kWh / 100 km selon les finitions et taille des jantes.

Une recharge très rapide

Du côté de la recharge, Mercedes annonce 325 km d’autonomie récupérés en 10 minutes, avec une puissance maximale de 320 kW. Soit 10 minutes pour passer de 10 à 50 % et 22 minutes pour passer de 10 à 80 %. Tout cela grâce à la nouvelle architecture 800 volts.

Un temps plutôt bon, surtout comparé aux autres productions européennes ou américaines. Mais attention, car les chinois proposent désormais des voitures qui se recharge en 10 minutes environ (Zeekr 001 ou même la nouvelle Xpeng G6).

Mercedes CLA

Du côté des moteurs, il faudra compter sur 267 ch et 335 Nm de coiuple pour la version 250+ propulsion et 354 ch et 515 Nm pour la version à deux moteurs. Avec respectivement 6,7 et 4,9 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse maximale de 210 km/h pour les deux versions. Notons la présence d’une boîte de vitesse à deux rapports.

Design : une belle berline

D’un point de vue design, la Mercedes CLA est une berline tricorps quatre portes. Il faut entendre par-là que le coffre est séparé du reste de l’habitacle et qu’on retrouve donc une malle à l’arrière et non pas un hayon. Ce qui n’est pas le plus pratique pour transporter des objets encombrants. Mais ce qui permet d’avoir un bel aérodynamisme.

La longueur de 4,723 mètres et son empattement de 2,79 mètres laisse présager un espace intérieur plutôt bon. Attention toutefois au rayon de braquage, pas très bon, avec 11,21 mètres. C’est toutefois mieux qu’une Tesla Model 3 à 11,8 mètres. Le poids total à vide est annoncé à 2 055 kg.

Le coffre avant (frunk)

La calandre est rétroéclairée par l’intermédiaire de 142 étoiles. Le signe de Mercedes. Pour les jantes, il faut choisir entre 18 et 19 pouces.

L’intérieur fait sa révolution

Pour l’intérieur, Mercedes revoit totalement ses codes : on note l’apparition d’une toute nouvelle planche de bord. Il y toujours les aérateurs façon turbines rétroéclairés, mais l’instrumentation est totalement novatrices. Très verticale, celle-ci intègre un combiné d’instrumentation de 10 pouces et un écran d’infotainement de 14 pouces avec le tout nouveau système d’exploitation MB OS. Un troisième écran de 14 pouces sera disponible en option par la suite pour le passager avant : le MBUX Superscreen

On retrouve la cartographie Google Maps, l’assistant Hey Mercedes, Google Gemini pour l’intelligence artificielle, assisté par Microsoft Bing et ChatGPT4o. Avec tout ça, si la voiture ne parvient pas à répondre aux interrogations du conducteur, on ne peut plus rien faire.

Les assistances à la conduite sont bien évidemment présentes, avec une conduite semi-autonome de niveau 2, c’est-à-dire régulateur adaptatif de vitesse et maintien dans la voie.

Pour le coffre, le constructeur allemand annonce un volume de 405 litres. Bonne nouvelle : on note désormais la présence d’un coffre avant (le fameux frunk) d’une capacité de 101 litres.

Prix et disponibilité

Les commandes ne sont pas encore ouvertes. On s’attend à un tarif de départ autour de 50 00 euros pour la version 58 kWh disponible en fin d’année 2025. Et sûrement autour de 60 000 euros pour les versions qui seront disponibles dans quelques semaines.

Mercedes CLA hybride

Une version hybride sera disponible fin 2025, avec un moteur essence 1,5 litres et un petit moteur essence de 27 ch. Dans ce cas, on peut dire bye bye au coffre avant comme on peut le voir sur la photo ci-dessus.