On a vu la future Mercedes CLA électrique : enfin une vraie rivale pour la Tesla Model 3 ?

Mercedes compte frapper fort dans le domaine de la voiture électrique, avec sa toute nouvelle plateforme MMA, destinée aux modèles les plus abordables. Nous avons eu la chance de voir au salon de l'auto de Munich la première voiture électrique à en être équipée : la future Mercedes CLA. 750 km d'autonomie, recharge ultra-rapide et intérieur ultra-technologique, on fait le tour ensemble de cette future concurrente à la Tesla Model 3.

Au salon de l’automobile de Munich, Mercedes n’est pas venu les mains vides, loin de là. La firme de Stuttgart a dévoilé sa révolution de la voiture électrique abordable. Il s’agit de la nouvelle plateforme MMA, destinée aux modèles d’entrée de gamme, à l’image des actuels Mercedes EQA et EQB. Cette plateforme sera intégrée sur quatre nouvelles voitures électriques d’entrée de gamme, et notamment la future Mercedes CLA électrique qui devrait rivaliser avec la nouvelle Tesla Model 3.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Et justement, c’est le concept de CLA électrique qui était présenté à Munich. Une berline électrique très attrayante, aussi bien physiquement que techniquement ! Nous avons pu l’approcher, pour nous faire un premier avis. Il s’agit bien évidemment d’un concept, mais la voiture de série devrait reprendre de nombreux éléments présents sur cette version. À commencer par la plateforme technique qui promet une très grande autonomie.

« Petites » batteries mais grandes autonomie

Actuellement, le record d’autonomie chez Mercedes se retrouve sur l’EQS, avec 783 km d’autonomie sur le cycle WLTP grâce à son immense batterie d’une capacité de 107,9 kWh. Grâce à la plateforme MMA, Mercedes vise des autonomies similaires (750 km), mais avec des batteries beaucoup plus petites. Il est en effet question d’une consommation très faible, de l’ordre de 12 kWh / 100 km grâce à un design très aérodynamique. Mercedes ne communique pas encore sur la taille de la batterie, mais elle ne devrait pas dépasser les 90 kWh.

La recharge rapide n’est pas en reste, avec une architecture 800 volts permettant de réduire le temps passé aux bornes. Il est ainsi question d’une puissance maximale de 250 kW permettant de récupérer 400 km d’autonomie en seulement 15 minutes. Certes, nous sommes encore loin des 10 minutes de recharge de certaines voitures électriques chinoises, mais il s’agit là d’une plateforme pour les modèles les plus abordables de chez Mercedes.

À titre de comparaison, Tesla annonce 282 km d’autonomie en 15 minutes sur la Model 3 avec ses Superchargeurs. Mais il est difficile d’en tirer une conclusion, puisqu’il s’agit du nombre de kilomètres récupérés avec une consommation stabilisée à 100 km/h sur l’autoroute. Chez Mercedes, il est fort probable que le chiffre soit lié à la consommation du cycle mixte WLTP, avec une vitesse moyenne de 76 km/h.

Des voitures très aérodynamiques

Dans tous les cas, la proposition de Mercedes est très attractive et semble aller dans le sens de l’histoire : créer les voitures les plus aérodynamiques possibles, pour éviter d’utiliser des batteries de trop grandes capacités. Afin de réduire les coûts, bien entendu, mais aussi l’impact sur la planète. Rappelons que la plateforme MMA s’est inspirée du Mercedes Vision EQXX qui a parcouru plus de 1 000 km en une seule charge sur route ouverte à travers l’Europe.

Et comme on peut le voir, ce concept de CLA 100 % électrique possède un design très aérodynamique (on ne connaît pas encore son Cx), mais aussi très plaisant à l’œil. Il ne passe pas inaperçu, ça, c’est sûr, d’autant plus avec tous ses logos incrustés un peu partout, entre le pare-choc et l’immense toit panoramique. On espère que ça ne sera pas conservé lors de la production de série, contrairement au nouveau Scénic électrique de Renault.

La nouvelle plateforme MMA sera utilisée par, au minimum, quatre nouvelles voitures électriques : un coupé quatre-portes (le CLA), un shooting brake (sûrement le CLA shooting brake) et deux SUV, qu’on imagine bien remplacer les actuels EQA et EQB.

Des technologies au goût du jour

La motorisation n’est pas en reste, avec un moteur de 175 kW (238 ch) bien que Mercedes n’ait pas encore annoncé de valeur pour les performances. Des versions avec transmission intégrale (et donc deux moteurs) seront également disponibles. De quoi augmenter drastiquement les performances.

Toujours dans l’air du temps, Mercedes annonce l’intégration de la charge bidirectionnelle. Une technologie déjà présente sur certaines voitures électriques, et utilisée pour charger des appareils électroniques (comme un ordinateur portable… ou une tondeuse) depuis la batterie de la voiture.

Mais la technologie va plus loin, en permettant à la voiture d’alimenter une maison entière… voire même de réinjecter de l’énergie sur le réseau électrique local en cas de besoin, en étant rémunéré par EDF. Renault annonce ainsi une baisse de la facture d’électricité de 50 % avec sa future R5 électrique grâce à cette fonction !

À l’intérieur : le summum de la technologie

Passons enfin à l’intérieur, avec son immense écran Superscreen MBUX (et non pas l’Hyperscreen de l’EQS), qui tourne grâce à une puce de chez Nvidia ! Les graphismes s’annoncent magnifiques, avec l’utilisation du moteur 3D Unity utilisé par de nombreux jeux-vidéos. L’écran est doté de la technologie mini-LED, mais on a un doute sur sa présence sur la version de série du fait de son coût plus élevé.

La nouvelle version du système d’exploitation MB.OS promet d’être plus réactive, plus complète et plus simple de prise en main par le conducteur avec l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Pour la conduite semi-autonome, Mercedes annonce un niveau 2 (régulateur de vitesse adaptatif et centrage dans la voie) mais la présence du LiDAR permettra de grimper au niveau 3 via une mise à jour logicielle à distance.

Prix et disponibilité

La future CLA 100 % électrique, première voiture Mercedes à reposer sur la nouvelle plateforme MMA, devrait être présentée dans les prochains mois, pour une commercialisation dans la foulée.

Pour les tarifs, on devrait être autour des 50 000 euros. Il est difficile d’imaginer que la voiture soit éligible au bonus écologique. C’est bien le cas pour les EQA et EQB, mais uniquement depuis quelques semaines, afin d’écouler le stock avant .

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).