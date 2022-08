Mercedes dévoile l’intérieur du EQE SUV avec son magnifique Hyperscreen

Mercedes publie les photos de l'intérieur de son futur EQE en version SUV et 100 % électrique. Au programme : la présence de l'Hyperscreen et des matériaux luxueux.

On connaissait déjà la berline 100 % électrique EQE de Mercedes-Benz. Celle-ci sera bientôt rejointe par une version SUV, répondant au nom de EQE SUV. La présentation officielle aura lieu le 16 octobre prochain, mais la firme allemande commence le teasing, en dévoilant l’intérieur de sa future voiture électrique.

Sans grande surprise, l’intérieur de la berline EQE est quasiment repris en totalité sur le SUV, si ce n’est quelques ajustements visuels avec notamment une garde au toit qui semble plus élevée. Le communiqué de presse indique d’ailleurs qu’en termes de place aux jambes, en hauteur et en largeur, il s’agit de l’une des voitures les plus confortables de son segment. Mercedes montre ici la version la plus haut de gamme, avec la fameuse option MBUX Hyperscreen qui regroupe trois écrans (deux de 12,3 pouces et un de 17,7 pouces) et qui a été vu la première fois sur la très luxueuse Mercedes-Benz EQS. Rappelons par ailleurs que cette dernière dispose également d’une version SUV, avec des tarifs démesurés.

Pour le reste, la EQE SUV semble reprendre l’intégralité des éléments que l’on connaît déjà au sein de l’EQE version berline, avec notamment l’utilisation de matériaux luxueux et des couleurs chaleureuses. La planche de bord, qui parait immense, poursuit sa route sur les portières ainsi que par le biais d’une console centrale, elle aussi gigantesque. L’intérieur de la version SUV sera disponible dans cinq coloris différents. La nuit, les LED proposent une ambiance lumineuse très enveloppante pour les occupants de la voiture.

Une voiture à plus de 75 000 euros

Il faudra patienter jusqu’au 16 octobre avant que le constructeur allemand ne dévoile l’intégralité des informations sur l’EQE SUV et particulièrement son prix. Les différentes batteries et motorisations devraient être similaires à celles de l’actuel EQE. Pour rappel, l’EQE démarre à partir de 75 000 euros en France, avec différentes versions, de 245 ch et 630 km d’autonomie sur cycle WLTP pour la version 300 Electric Art à 625 ch et 57 km d’autonomie pour la version AMG 53 4MATIC+. Les prix de l’EQE SUV seront très certainement plus élevés, avec des autonomies potentiellement plus faibles, du fait du poids qui devrait être supérieur et d’un aérodynamisme moins bon des SUV comparés aux berlines.

