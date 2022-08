Mercedes dévoile les prix de son EQS SUV et ça fait (très) mal

Quelques mois après sa révélation, Mercedes ouvre le carnet de commandes de son EQS SUV. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Souvenez-vous, c’était en avril dernier. Un peu plus d’un an après la berline éponyme, Mercedes levait le voile sur l’EQS dans sa version SUV. Un nouvel arrivant dans la gamme qui permet à la marque de rattraper son retard, alors qu’elle était jusqu’alors un peu à la traîne en matière d’électrification.

Alors que l’Union européenne a voté l’interdiction de vendre des voitures thermiques à partir de 2035, la firme allemande doit donc, comme beaucoup d’autres, accélérer la cadence. Ce dernier-né constitue une nouvelle étape dans le développement de la gamme EQ, après les EQA, EQB, EQC et autres EQE, sans parler du van électrique EQV.

Des tarifs très salés

Quatre mois après sa présentation officielle, voilà que le Mercedes EQS SUV dévoile enfin ses tarifs. Et attention les yeux, car ils ne sont pas à la portée de tous, loin de là. Désormais disponible à la commande, le mastodonte électrique affiche un ticket d’entrée à 142 900 euros selon le configurateur.

Un tarif valable pour la version 450 4MAtic d’entrée de gamme, tandis que la variante 580 4MATIC SUV AMG Line est quant à elle affichée à 160 750 euros. Inutile de préciser qu’aucune de ces déclinaisons n’est éligible au bonus écologique, qui n’est plus valable pour les voitures de plus de 60 000 euros.

Heureusement, la finition AMG Line, la seule actuellement disponible, est plutôt bien fournie en termes d’équipements de série. En effet, les clients qui opteront pour cette dernière pourront notamment profiter du système audio Burmester, des sièges avant chauffants et climatisés, du toit ouvrant panoramique ou encore de l’affichage tête-haute et de l’écran central de 12,8 pouces.

En revanche, il faudra ajouter pas moins de 8 700 euros pour profiter de l’Hyperscreen, ce grand écran d’1,40 mètre de large qui traverse toute la planche de bord. Sinon, il est possible d’opter pour le pack « AMG Line Business Class » affiché à 20 650 euros et incluant ce dernier, ainsi que de nombreux autres équipements comme le système de divertissement arrière haut de gamme MBUX ou encore l’affichage tête haute avec réalité augmenté.

Deux motorisations proposées

Au total, deux versions seront proposées au lancement, la 450 et 580 4MATIC. Celles-ci sont toutes équipées de deux moteurs, mais la première affiche une puissance de 360 chevaux pour un couple de 800 Nm, tandis que la seconde coiffe la gamme du haut de ses 544 chevaux pour 858 Nm de couple.

Toutes deux équipées d’une batterie de 107,8 kWh, ces variantes affichent une autonomie tournant autour des 595 kilomètres selon le cycle WLTP. Une version 450+, forte de 360 chevaux et 568 Nm, sera également proposée un peu plus tard dans la gamme. Elle devrait afficher une autonomie oscillant entre 536 et 660 kilomètres.

Pouvant accueillir jusqu’à sept passagers, le Mercedes EQS SUV est le plus grand modèle de la gamme électrique du constructeur. Fort d’un empattement de 3,21 mètres, il offre un grand espace à bord et reprend la présentation de la berline EQS que l’on connaît déjà. Le volume de coffre est quant à lui plus important, passant de 565 à 2 100 litres lorsque la banquette est rabattue. Le SUV à l’étoile devrait notamment rivaliser avec le BMW iX ainsi que le Tesla Model X. Les livraisons débuteront au cours de l’hiver prochain.

