Mercedes officialise son SUV électrique EQS : tout ce qu’il faut savoir

Un peu plus d’un an après la berline, c’est au tour du SUV EQS de voir le jour, affichant une autonomie dépassant les 600 kilomètres.

S’il y a encore quelque temps, Mercedes accusait un certain retard face à certains constructeurs en ce qui concerne l’électrification, la firme à l’étoile s’est plutôt bien rattrapée depuis. En effet, sa gamme branchée est continuellement en train de s’étoffer, que ce soit avec les SUV EQA ou encore EQC, mais également les berlines EQE et EQS. Et le constructeur ne compte évidemment pas s’arrêter là.

Et pour cause, Mercedes a encore pas mal de plans pour le futur, afin de répondre aux normes de plus en plus restrictives, et alors que l’interdiction de vendre des voitures thermiques approche à grands pas. Il faudra alors s’attendre à voir débarquer plusieurs nouveaux modèles dans la gamme. Et parmi eux, le tout nouvel EQS, dans sa version SUV cette fois-ci.

Jusqu’à 7 passagers

Fortement inspiré de la berline, dont il reprend certains détails esthétiques tels que la calandre intégrant les optiques triangulaires, le grand SUV affiche un gabarit imposant. Et pour cause, il mesure pas moins de 5,12 mètres de long, soit 17 centimètres de plus que le BMW iX. Néanmoins, la maniabilité devrait être correcte, alors que celui-ci est équipé des roues arrière directrices.

À bord, pas moins de sept passagers peuvent prendre place, alors que l’empattement de 3,21 mètres offre un espace plus que correct. La présentation n’est quant à elle pas vraiment révolutionnaire, puisqu’elle est strictement identique à celle de la berline EQS, avec son Hyperscreen (en option) de 1,40 mètre de large, intégrant deux écrans tactiles et un combiné numérique. Le coffre oscille quant à lui entre 565 et 2 100 litres.

Plus de 600 km en une seule charge

Plusieurs versions seront disponibles au lancement, avec une entrée de gamme baptisée 450+ équipée d’un seul moteur électrique, développant 360 chevaux et 568 Nm de couple, pour une autonomie comprise entre 536 et 660 km. Elle est suivie par la variante 450 4Matic embarquant deux moteurs, affichant une puissance identique, tandis que l’autonomie oscille entre 507 et 613 km. Les deux modèles sont équipés d’une batterie de 107,8 kWh.

Enfin, la déclinaison 580 4Matic vient coiffer la gamme, du haut de ses 544 chevaux pour 858 Nm de couple. Celle-ci peut alors parcourir entre 507 et 613 km en une seule charge. Attendu en concession dans le courant de l’hiver prochain, le nouveau SUV électrique devrait débuter à partir de 135 000 euros environ.

