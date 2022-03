Le Mercedes EQS SUV dévoile son intérieur ultra moderne

Révélé en avril prochain, le futur Mercedes EQS SUV dévoile les premières images de son intérieur, très proche de la berline.

Accusant un certain retard face à ses rivaux pendant de longues années en ce qui concerne l’électrification, Mercedes a depuis fait un gros bond en avant en développant sa gamme branchée, avec sa division EQ. Celle-ci fut pour rappel préfigurée en 2019 lors du salon de Francfort avec la révélation du concept Mercedes Vision EQS, annonçant l’arrivée de la version de série deux ans plus tard.

Depuis, la firme à l’étoile a très nettement rattrapé son retard et étoffé son catalogue, avec l’arrivée de plusieurs SUV électriques, à savoir les Mercedes EQC, EQA et EQB, ainsi que deux berlines électriques, les EQS et EQE, sans parler du van aménagé EQV. Mais la marque ne compte évidemment pas s’arrêter là, alors qu’elle travaille désormais au lancement d’une version SUV de son vaisseau-amiral. Baptisé EQS SUV, celui-ci sera révélé le 19 avril prochain mais commence déjà à se montrer, notamment sur les réseaux sociaux.

De premières images dévoilées

Pour l’heure, les informations sont encore rares sur ce nouveau arrivant dans la gamme, qui devrait rester très proche de la grande berline, tant en termes de style que de gabarit et de prestations. Si le design extérieur n’a pas encore été montré, alors que des prototypes ont déjà été aperçus, nous devrions retrouver une face avant similaire à ce que l’on connait déjà.

En ce qui concerne l’intérieur, Mercedes nous donne déjà quelques infos en publiant une série de photos montrant le poste de conduite. Sans surprise, celui-ci sera très proche de l’EQS standard, avec son Hyperscreen d’1,40 mètre de large intégrant le système MBUX — probablement disponible en option, comme sur la berline. Il sera possible pour les occupants de regarder des vidéos en streaming ou la télévision en fonction des pays et des différentes législations à travers le monde.

Un bel espace à bord

Sans surprise, ce Mercedes EQS SUV offrira une excellente habitabilité à ses occupants et pourra accueillir jusqu’à sept personnes à son bord. Les deux sièges de la 3e rangée seront indépendants et plus confortables que ceux actuellement installés dans le GLE selon les premières rumeurs. Les passagers à l’arrière pourront notamment profiter d’écrans et d’un système audio Dolby Atmos.

Révélé dans un mois environ, le nouveau SUV électrique devrait débuter sa commercialisation d’ici à la fin de l’année. L’EQS SUV sera alors assemblé au sein de l’usine de Tuscaloosa, Alabama et sera équipé de batteries fabriquées dans le nouveau site de production ouvert à Bibb County.

