Bonne nouvelle pour la CLA électrique de Mercedes et ses 800 km d’autonomie

Mercedes vient de confirmer l’arrivée d’un convertisseur pour la nouvelle CLA électrique et ses 800 km d’autonomie. Une bonne nouvelle qui lui permettra de se recharger sur les bornes Tesla, mais pas que.

Le coffre avant (frunk) de la Mercedes CLA

Alors que Mercedes promet depuis des mois une révolution technique avec sa nouvelle CLA électrique (près de 800 km d’autonomie, une plateforme MMA à 800 volts, et une consommation record), un détail technique avait semé le doute sur sa polyvalence au quotidien : l’absence de compatibilité avec les bornes rapides en 400 volts, encore très répandues, notamment en Europe avec les Superchargeurs Tesla.

Or, c’est désormais officiel : aux États-Unis, la CLA 100 % électrique sera bien capable de se recharger sur les infrastructures 400 volts, y compris celles du réseau de Superchargeurs Tesla. À condition toutefois d’attendre un peu.

Un convertisseur ajouté en série en 2026

Dans un échange avec InsideEVs, Mercedes-Benz a confirmé que les premières unités livrées aux USA fin 2025 “destinées à démontrer les capacités de charge rapide en 800 volts” ne disposeront pas encore du fameux convertisseur DC/DC. Celui-ci permet de redresser la tension d’une borne 400 volts vers le niveau requis par l’architecture 800 volts du véhicule, et donc de la batterie.

Le porte-parole de l’entreprise allemande précise “après une première livraison limitée de voitures à la fin de l’année pour démontrer les capacités de charge rapide de la CLA, les commandes de 2026 clients américains à partir du début de l’année prochaine seront équipées d’un convertisseur et seront capables de charger à 400 volts et plus rapidement à 800 volts”

Mercedes CLA

Il faudra donc patienter jusqu’au début 2026 pour que les exemplaires produits pour les clients américains embarquent de série ce convertisseur, et puissent ainsi profiter pleinement du réseau existant de recharge rapide – qu’il s’agisse des Superchargeurs Tesla ou des stations concurrentes.

La situation est encore pire aux États-Unis qu’en Europe pour les premiers véhicules livrés, puisque la Mercedes CLA intègre sur place le fameux connecteur NACS de Tesla. Un connecteur encore peu répandu sur le continent américain, et encore moins sur les bornes 800 volts. Sauf que sans convertisseur 400 volts, la Mercedes CLA ne peut pas recharger sur les bornes Tesla, et ne peut pas accéder aux bornes 800 volts dotées d’un connecteur CCS.

En Europe, une situation plus simple

Comme on l’expliquait déjà dans notre précédente actualité, la version européenne de la Mercedes CLA électrique souffre du même mal : un lancement prévu avec une compatibilité limitée, exclusivement pensée pour les bornes 800 volts, qui sont certes majoritaires sur le réseau autoroutier, mais introuvables chez Tesla, qui offre les meilleurs tarifs pour la recharge.

Heureusement, en Europe, la voiture est dotée du connecteur CCS, permettant l’accès à l’intégralité des bornes 800 volts du Vieux Continent.

Mercedes CLA

Si Mercedes n’a pas encore confirmé officiellement un correctif pour l’Europe, l’évolution annoncée aux États-Unis laisse évidemment penser qu’un alignement viendra à terme. Reste à savoir à quelle échéance. Mais dans tous les cas, les premiers acheteurs européens devront, eux aussi, composer avec un véhicule bridé côté recharge.

Précisons que sur une borne 800 volts, la Merecdes CLA est capable de se recharger de 10 à 80 % en 20 minutes avec une puissance maximale de 320 kW. En 400 volts, on peut s’attendre à un temps plus long, puisque la puissance devrait être limitée.

L’ajout du convertisseur 400V DC/DC aux États-Unis est une excellente nouvelle. Mais en l’état, il ne fait que souligner un lancement probablement précipité, avec des arbitrages techniques qui interrogent.