Consommation, batterie et autonomie : Mercedes dévoile les chiffres impressionnants de la CLA électrique

2025 va être une année importante pour Mercedes avec le début de la refonte de sa gamme électrique. Le premier modèle à entamer cette réforme est la CLA électrique. Mercedes vient de dévoiler de nombreuses informations très intéressantes à son sujet.

Mercedes-Benz Concept CLA

Au mois d’octobre, Mercedes nous a donné quelques informations exclusives sur la berline compacte électrique, notamment sa date de présentation prévue pour le printemps prochain. Mais voici que le constructeur à l’étoile dévoile davantage d’informations au sujet de sa future voiture électrique via un dossier de presse.

Tout faire pour réduire la consommation

Mercedes nous avait déjà présenté des pistes d’amélioration de la consommation électrique avec le concept EQXX. Certains éléments de ce concept seront repris en série sur la Mercedes CLA. On remarque notamment l’utilisation de la plateforme 800 volts et de l’onduleur en carbure de silicium (SiC) présent sur l’EQXX. Résultat : l’autonomie WLTP promise par le constructeur atteint 750 km !

Pour obtenir un tel score, Mercedes a optimisé le rendement batterie-roue à 93 % sur les longs trajets. En d’autres termes, 93 % de l’énergie électrique stockée dans la batterie de 85 kWh est transmise aux roues, avec donc très peu de pertes. À titre de comparaison, le rendement d’un moteur essence tourne autour de 30 à 40 % dans le meilleur des cas.

La consommation d’électricité serait ainsi limitée à seulement 12 kWh/100 km ! Il semblerait que ce soit la consommation WLTP (qui prend en compte les pertes d’énergie liées à la recharge).

Mercedes-Benz Concept CLA

Pour atteindre une consommation aussi basse pour garantir une grande autonomie, Mercedes a choisi de maîtriser la conception de ses moteurs. À l’arrière, on retrouve un moteur synchrone à excitation permanente (PSM) de 200 kW (270 ch), qui utilise également un onduleur SiC (carbure de silicium).

Des versions 4Matic (transmission intégrale) sont également au programme : elles seront équipées d’un moteur d’une puissance de 80 kW (110 ch) sur le train avant, utilisant à nouveau l’onduleur SiC mis au point par Mercedes.

Une batterie optimisée

Avec les voitures électriques, on peut détourner l’adage « sans maîtrise, la puissance n’est rien » en « sans maîtrise de l’énergie, la puissance n’est rien« . Cette réflexion nous introduit à la gestion de l’énergie de cette Mercedes CLA, attendue pour le printemps 2025.

Pour réduire la consommation tout en proposant des performances de premier ordre, Mercedes équipe la CLA d’une boîte de vitesses à deux rapports, comme sur la Porsche Taycan. Cette technologie offre des performances prometteuses, bien que non encore officialisées, et améliore l’efficience globale.

Batterie Mercedes

La batterie premium d’une capacité de 85 kWh bénéficie d’une conception avancée : des anodes intégrant de l’oxyde de silicium sont ajoutées au graphite. Par rapport à l’ancienne batterie avec des anodes en graphite conventionnel, la densité énergétique est améliorée jusqu’à 20 %. La densité énergétique des cellules atteint alors 680 Wh/l.

Une autre batterie d’entrée de gamme, plus simple et basée sur une chimie LFP (phosphate de fer et lithium, sans cobalt) avec une capacité de 58 kWh et une densité de 450 Wh/l, sera également proposée. L’autonomie maximale de cette version n’a pas encore été dévoilée, mais on l’estime autour de 500 km WLTP.

Mercedes-Benz Concept CLA

Cette batterie moderne est intégrée directement dans la structure de la voiture, pensée pour protéger ses composants en cas de collision.

Mercedes a également pris très au sérieux la problématique de l’emballement thermique. La batterie est équipée d’un système de refroidissement et peut également être chauffée si nécessaire. Mercedes annonce aussi son ambition de réduire les coûts de ses batteries de plus de 30 % dans les prochaines années.

Grâce à son architecture 800 volts, cette batterie premium permet une puissance de recharge allant jusqu’à 320 kW, capable d’ajouter 36 kWh d’énergie (environ 10 à 50 %) en seulement 10 minutes, soit environ 300 km d’autonomie. Avec ces avancées, Mercedes a réussi à parcourir 3 717 kilomètres en 24 heures sur l’autodrome de Nardò.

On estime l’exercice du 10 à 80 % réalisé en moins de 20 minutes, contre environ 30 minutes actuellement sur les voitures électriques Mercedes.

Une version hybride également au programme

Mercedes ne met pas tous ses œufs dans le même panier et proposera également une version hybride 48 volts de cette berline élancée. La nouvelle plateforme MMA, inaugurée par la prochaine CLA, a été conçue pour être multiénergies. Le constructeur de Stuttgart prévoit une version hybride 48 volts équipée d’un moteur électrique d’une puissance maximale de 20 kW. Cette version permettra de rouler en tout électrique jusqu’à 100 km/h grâce à une batterie d’une capacité de 1,3 kWh.

Mercedes-Benz Concept CLA

Le moteur électrique et l’onduleur de cette version sont intégrés à la boîte de vitesses automatique électrifiée à double embrayage à huit rapports (8F-eDCT). Le moteur thermique, quant à lui, est un quatre cylindres essence offrant plusieurs niveaux de puissance : 100, 120 ou 140 kW (135, 163 ou 190 chevaux).

Une présentation au printemps 2025 ?

Mercedes a déjà présenté de nombreux éléments de sa future CLA électrique. Nous restons impatients de découvrir le design du modèle de série. Celui du concept-car était non seulement séduisant, mais aussi particulièrement aérodynamique. Cependant, il faudra patienter, car Mercedes prévoit une présentation pour le printemps prochain.