On a déjà essayé le nouveau moteur Yamaha PW-X4 ultra puissant : 800 W et 100 Nm sous la pédale, ça envoie

Prévu à partir de 2026, le nouveau moteur Yamaha PW-X4 passe déjà par la case prise en mains de Frandroid sur un vélo électrique tout-terrain, le Raymon Vantor, lors du salon Eurobike 2025.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Au salon Eurobike 2025, temple de l’innovation du vélo électrique et musculaire qui a lieu chaque année à Francfort (Allemagne), Yamaha a fait sensation. Le groupe japonais a renouvelé ses moteurs, ses batteries et a présenté un écosystème connecté inédit. Cependant, il faut attendre l’an prochain pour du concret sur les pistes, mais Frandroid a déjà pu rouler sur un prototype quasi final.

En partenariat avec la marque allemande Raymon, Yamaha nous a mis à disposition un vélo électrique, le futur VTTAE Vantor. Ce modèle intègre le puissant moteur Yamaha PW-X4, qui se destine donc au tout-terrain avec son couple de 100 Nm en pic et sa puissance maximale de 800 W.

Découverte du Yamaha PW-X4

Sur les commandes, il est possible de changer le mode de 1 à 5, ou de laisser en mode musculaire (Off). Le bouton du haut active le mode Boost (haut) ou le mode Marche (bas) en appuyant sur un second bouton. Ce n’est pas forcément ce qu’il y a de plus pratique, mais cela évite deux boutons dédiés.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pas de données qui défilent, ici seule la vitesse s’affiche, mais cela évoluera d’ici le lancement, notamment avec l’application gérant les modes ou encore le verrouillage. On y trouve cependant l’heure et une jauge de batterie, ainsi qu’une animation du mode Boost.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce dernier dure environ 15 secondes sans devoir presser le bouton en continu, comme chez DJI. Néanmoins, nous n’avons pas sa valeur précise, car Yamaha garde secret cette donnée et son évolution pour l’an prochain.

Les différences ne sont pas flagrantes, mais pas de panique, le moteur semblait légèrement bridé, ce que nous a confirmé un membre de l’équipe de Raymon.

Un mode auto surprise

Le Yamaha PW-X4 envoie tout de même du lourd en comportement.

Le bruit est un peu présent, mais il est mesuré en comparaison d’un Bosch Performance Line CX. Il est plus bruyant que le DJI Avinox. Autre agrément, le mode musculaire offre un pédalage facile sans résistance pour évoluer en descente en toute maîtrise.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

À notre grande surprise, nous avons vu apparaître un mode Auto sur l’écran lors de notre essai. Contrairement aux actuels vélos électriques équipés du moteur Yamaha – où l’on choisit manuellement avec un bouton – ce mode s’active de manière automatique. Son but est de contrôler la réponse du moteur en dénivelé, afin de se concentrer sur la conduite et non l’assistance.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sur un terrain peu favorable pour un VTTAE qu’est la piste d’essai de l’Eurobike, nous n’avons pu laisser pleinement s’exprimer le moteur japonais. Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques mois pour retrouver une version finale du Yamaha PW-X4, et pourquoi pas son petit frère PW-S3 ainsi que le nouveau cousin PW-L1.